Микроскопический жук угрожает оставить без урожая лука всю Россию

Фермеры предупреждают: урожай лука может быть чрезвычайно низким Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Фермеры Волгоградской области бьют тревогу: в 2025 году регион, как и весь юг России, может испытать острую нехватку лука. Причина, по словам сельхозтоваропроизводителей, которые обеспечивают луком многие регионы страны, кроется в резком увеличении популяции так называемого лукового трипса, с которым больше не справляются современные агротехнические средства и ядохимикаты. В надзорных ведомствах при этом уверяют, что всё хорошо, жалоб нет, а трипс — хоть и опасный вредитель, но убить его еще возможно. Подробности — в материале V1.RU.

«Всё засохло на корню»

На луковые плантации основной житницы овощей всей страны обрушилась очередная напасть, массово уничтожающая урожай.

— В этом году у всех большие проблемы с урожаем лука, — рассказал фермер Григорий Забазнов. — Причина — трипсы. Такая зараза, которая стала резистентной к имеющимся у нас ядохимикатам. Урожайность очень низкая, все фактически засохло на корню. Причем проблема не только у нас — клиенты приезжали, жаловались, что и в Астрахани лука нет, и в Ростове. В этом году трипс оказался сильнее нас, мы не смогли его победить. То, что мы покупаем, не работает, несмотря на бешеные финансовые и временные затраты. Ты купил препараты, завтра надо работать. Как его проверишь? Как поймешь, что налито в этом бачке? Времени на экспертизу нет, нужно в 3 утра вставать, в 4 выходить на работу. Продавцы уверяют, что препараты действенны и эффективны, но ты поливаешь раствором насекомое, а оно спокойно ползет дальше и даже не собирается дохнуть.

Фермеры уверяют, что в этом году у них возникли огромные проблемы с агрохимическими препаратами. В частности, средства для борьбы с трипсом из-за границы не завозятся, а отечественных просто нет.

— Мы, к сожалению, оказались в заложниках, — сетует фермер. — В этом году проблема не только по трипсу, но и по сорнякам — очень сложно было найти актуальные гербициды, и пестициды.

Проблемы с урожаем лука затронули и соседние регионы Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Фермер из Ростовской области Руслан Дорошенко полностью подтвердил слова коллеги из Волгограда, заявив, что его поля также страдают от этой напасти, что урожай в 2025 году будет очень низким, однако в чем проблема и что повлияло на размножение вредителя, назвать отказался.

Заграница не поможет

Известный латифундист Аркадий Дудов уверяет, что от ядовитого трипса спасают только китайские препараты на основе запрещенного дуста. При этом он назвал еще несколько причин, по которым не стоит ждать большого урожая

— Трипс — это насекомое, которое активно плодится и в принципе поражает лук на любой стадии, особенно на ранней. Грубо говоря, он кусает его, высасывает соки, — рассказывает крупный волгоградский землевладелец Аркадий Дудов. — До недавнего времени мы пользовались услугами фирмы, поставляющей ядохимикаты. Однако в этом году, у меня есть даже видео испытаний препарата — они не работают. В итоге мы потеряли сотни гектаров качественного лука. Раньше действующее вещество было то ли европейским, то ли американским. Сейчас китайское. Трипс был обнаружен, начал поражать лук, вызвали инспектора. Видно было, как трипс ползает, несмотря на его малые размеры. Опрыскиваем — и ничего не происходит. Кроме, пожалуй, того, что насекомые, как в том анекдоте, просят еще. В результате КФХ «Пахарь», вложив в лук более 30 миллионов рублей, свернуло программу луководства.

По словам фермера, единственное вещество, которое сейчас еще действует на вредителя, тоже китайское.

— В простонародье его прозвали «Тархун», — говорит Аркадий Дудов. — Средство очень вредное, не сертифицированное, но помогает. Плюсом сюда же идет увеличение частоты опрыскивания. Если по норме лук нужно было обрабатывать раз в 6-7 дней, то для того, чтобы оставить его в нормальном состоянии, обработки нужно проводить раз в три дня. Только так мы можем что-то уничтожить. А после этого появляются вопросы к надзорным и контролирующим органам: если от того же самого трипса нет нормальных средств, как с ним можно бороться? Почему наш любимый комитет сельского хозяйства ничего не делает по этому поводу? Какие-то меры государственные должны быть по борьбе с этим трипсом. Плюс к этому, любое насекомое должно где-то родиться. Если поехать в любую европейскую страну, то там вокруг полей мертвая зона — каждую травинку выжигают гербицидами, чтобы как можно меньше ядов применять там, где производится продукция. А у нас покажите мне муниципальную или государственную землю, где у нас борются, например, с саранчой. Например, участок 630 у аэропорта. Там каждый рой плодится саранча, сейчас кузнечики уже стали больше ворон. Я просил отдать мне это поле, чтобы его перепахать — не дали, сказали, что есть опасность для аэропорта. А аэропорт сказал, что ему это поле никак не мешает. Но оттуда идут полчища саранчи. А в итоге страдает конечный потребитель, покупающий продукцию, напичканную ядом.

Фермер уверяет: продавцы агрохимии уверяют, что земледельцы неправильно используют препараты. На что производители парируют — они не первый день в поле, и знают, как нужно делать:

— Мы все смешиваем по технологии, но, видимо, действующее вещество отстает в развитии. При этом у нас, по крайней мере, в Волгоградской области, нет лаборатории, которая бы могла подтвердить, что в препарате находится именно то, заявленное вещество, именно в той концентрации, что указана на этикетке и именно такого срока действия. Второй не менее важный момент — это качество самих семян. Семена у всех очень слабые и заграница в этом случае нам не поможет. В этом плане тоже нет никаких контролирующих органов, которые бы могли проверить — привезли нам первую репродукцию, или же остатки. Проверить это можем только мы сами, опытным путем, который в лучшем случае занимает минимум три года.

«Есть протоколы борьбы»

Начальник отдела по защите растений регионального Россельхозцентра Валерий Шарипов, в свою очередь, призывал не драматизировать ситуацию.

— Для луководов это привычный вредитель, — прокомментировал Валерий Шарипов. — Единственная проблема — он трудно искореним, глубоко сидит в пазухе листа и его тяжело достать. Поэтому иногда фермеры применяют большое количество обработок в силу того, что желают увидеть быстрый эффект. Говорить о том, что он сильно угрожает продовольственной безопасности — немного неверно. И до нас не доходили слухи о том, что в этом году у нас не будет лука из-за трипса.

Чиновники уверяют: с луком нет никаких проблем Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

При этом господин Шарипов допустил, что у насекомого вполне могла выработаться резистентность к некоторым препаратам, что, по мнению специалистов Россельхозцентра, «лечится» сменой препаратов при борьбе с вредителями, и актуально не только для трипса, но и в целом для борьбы с вредителями.

В комитете сельского хозяйства и продовольствия Волгоградской области также заявили, что не владеют информацией о неурожае лука из-за особо опасного вредителя:

«На текущий момент, уже собрано более 200 тысяч тонн (на уровне прошлого года), уборка продолжается, — сообщили в ведомстве. — Отметим также, что Волгоградская область является ведущим производителем данного вида продукции — сбор существенно превышает объем, необходимый для закрытия собственных нужд, что позволяет реализовывать экспортный потенциал. Специалисты также отмечают, что присутствие табачного трипса на полях региона — ежегодное природное явление. При этом, существуют протоколы борьбы с вредителем, следуя которым можно защитить свой урожай. Обработки проводятся с учетом целого комплекса факторов. Также одним из эффективных методов профилактики является чередование культур на одной площади в разные сельскохозяйственные годы».

«Повторные посадки допустимы через четыре года»

По данным Россельхознадзора, табачный трипс — опасный вредитель, который способен навредить табаку, огурцам, сладкому перцу, баклажану, капусте, луку, а также декоративным растениям. Более того, насекомое, вырастающее всего до 0,9 миллиметра, способно на четыре года вывести поле из оборота. В ведомстве предупреждают — лучшая защита от этого вредителя — профилактика. Она заключается в борьбе с сорняками, уничтожении всех растительных остатков, глубоком перекапывании почвы. В случае, если участок был сильно заражен, повторные посадки на этой площади допустимы только через четыре года. Обработку от вредителей следует проводить минимум дважды с интервалом в пять дней, а использовать препараты необходимо строго по инструкции.

И химия может подвести

В магазине «Агроонлайн», занимающимся реализацией агрохимии и средств защиты растений, уточнили, что на успешность обработки влияет целая масса факторов, однако при этом не исключили, что одной из причин неурожая могли стать контрафактные агрохимикаты:

Продавцы агрохимии не исключают, что можно нарваться на подделку Источник: Алексей Волхонский / V1.RU