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«Эта девочка не раскаялась»: бабушка заморенного голодом малыша выступила против «мягкого» приговора
29 марта 2018 14:16
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— Я считаю, что можно дать больше. Эта девочка не раскаялась… — это были единственные слова, произнесённые бабушкой 9-месячного малыша, которого в Ростове Великом заморила голодом родная мать. Сегодня в ярославском областном суде прошло заседание по делу о 17-летней матери. Кстати, пока длились все эти судебные распри, девушке исполнилось 18 лет. За то, что она заморила голодом собственного сына, суд в январе назначил ей шесть лет и шесть месяцев лишения свободы в воспитательной колонии. Но общественность, а заодно с ней и бабушка мальчика (свекровь девушки), требовали увеличить срок. И подали апелляцию. На этом заседании суда побывал и корреспондент 76.ru.
— Это не слушание, а балаган, — прошептала одна из активисток, присутствовавших в зале суда.
И правда, непонятно, зачем все собрались. Из потерпевших — только мать мужа девушки. Адвоката почему-то не было. Почему, бабушка и сама толком объяснить не смогла. Вроде как ему слишком поздно доложили о слушании, а у него были другие дела — приехать не смог. Мамы, которая оставила умирать своего сына, также не было. Был только её адвокат, да прокурор.
Бабушка погибшего мальчика была явно не подготовлена к судебному заседанию. Настолько, что даже судья был немного удивлён и поинтересовался: «Вы заранее были предупреждены о сегодняшнем слушании?».
— Да, неделю назад узнала, — ответила бабушка.
Но за неделю она не нашла времени, чтобы подготовиться и собрать все документы. Из сумки она достала огромную кипу бумаг формата А4.
— Это вот подписи за то, чтобы срок увеличили, — сказала бабушка, шурша пакетом.
Судья взглянул на эти списки: просто перечень имён и фамилий, без подписей. Такое можно и самой напечатать. Хоть миллион экземпляров. Активистки недоумённо переглядываются: ну неужели нельзя было обойти всех этих людей и подписи собрать.
— Думаю, что это во внимание принимать не стоит. Ни подписей, ничего. Но решение остаётся за судом, — сказал адвокат.
Судья несколько раз переспрашивал у бабушки мальчика: есть ли какие-то ходатайства, есть ли что-то, что она хочет сказать, обосновать, почему срок надо увеличить. Бабушка только мотала головой. И молчала. Даже прокурор, присутствовавший на заседании, не поддержал потерпевшую сторону. Он посчитал, что девушка получила сполна и решение было справедливым. Посовещавшись, судьи решили то же самое. Итог: срок не поменяли.
Возмущению активисток не было предела: ей надо было дать по максимуму, то есть десять лет. Она не раскаялась, с повинной не приходила, и не созналась бы, если бы её не поймали за руку.
— У меня просто эмоции зашкаливают после суда. На самом деле, несправедливости больше в действиях родственников, чем кого-либо. Могла бы собраться с мыслями, знала куда едет, хоть что-то сказать, а не головой кивать! — возмущается активистка Екатерина Завьялова, которая тоже была на суде.
Мы спросили у бабушки, будет ли она снова подавать апелляцию.
— Ох, и не знаю, — пожимает плечами женщина.
Видимо, её уже не очень заботит судьба невестки. Как впрочем, и раньше не очень заботила. На лице никаких эмоций. Сейчас мысли женщины сосредоточены на том, что 3 июля из армии возвращается её сын, отец погибшего мальчика.
— Он приезжал на похороны сына. И уехал сразу. Как приедет, сразу будет подавать на развод. Не знаю, почему приговор оставили в силе. Думала, годика полтора добавят, — сказала женщина.
История, потрясшая всю страну, произошла в сентябре прошлого года. 17-летняя девушка заперла 9-месячного малыша одного дома и ушла гулять. Ребёнок несколько дней пролежал в коляске без еды и воды, пока не умер от истощения. Сама же девушка в этот момент веселилась с друзьями. 25 января ей вынесли приговор: шесть лет и шесть месяцев в воспитательной колонии.
Фото: Лев Белков, Анна Лурье
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