В Рыбинске закроют дорогу-дамбу через шлюз

Дорогу через дамбу-шлюз перекроют на пять ночей

С 27 марта в Рыбинске закроют для проезда дорогу-дамбу через шлюз. И проехать по этому пути будет невозможно ближайшие 5 дней до 31 марта.

— В это время будут проходить исследования грунта на Рыбинской ГЭС, — сообщает администрация Рыбинска.

Работы будут проходить ежедневно с половины первого ночи до пяти часов утра. Водителям придётся пересматривать свои маршруты — ведь этот путь соединяет микрорайон Переборы и посёлок Волжский на двух берегах Волги.

В Рыбинске ищут пропавшего на Волге замначальника «Газовых турбин». Как раз перекрытая дорога ведёт к его месту работы.