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В Рыбинске закроют дорогу-дамбу через шлюз
26 марта 2018 14:12
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С 27 марта в Рыбинске закроют для проезда дорогу-дамбу через шлюз. И проехать по этому пути будет невозможно ближайшие 5 дней до 31 марта.
— В это время будут проходить исследования грунта на Рыбинской ГЭС, — сообщает администрация Рыбинска.
Работы будут проходить ежедневно с половины первого ночи до пяти часов утра. Водителям придётся пересматривать свои маршруты — ведь этот путь соединяет микрорайон Переборы и посёлок Волжский на двух берегах Волги.
В Рыбинске ищут пропавшего на Волге замначальника «Газовых турбин». Как раз перекрытая дорога ведёт к его месту работы.
Фото: Андрей Дементьев
Далее: Ледяная ловушка: почему не могут найти пропавшего на Рыбинском море замначальника «Газовых турбин»
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