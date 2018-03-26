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В Рыбинске закроют дорогу-дамбу через шлюз

26 марта 2018 14:12
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дороги, перекрытие дорог, Рыбинск

С 27 марта в Рыбинске закроют для проезда дорогу-дамбу через шлюз. И проехать по этому пути будет невозможно ближайшие 5 дней до 31 марта.

— В это время будут проходить исследования грунта на Рыбинской ГЭС, — сообщает администрация Рыбинска.

Работы будут проходить ежедневно с половины первого ночи до пяти часов утра. Водителям придётся пересматривать свои маршруты — ведь этот путь соединяет микрорайон Переборы и посёлок Волжский на двух берегах Волги.

В Рыбинске ищут пропавшего на Волге замначальника «Газовых турбин». Как раз перекрытая дорога ведёт к его месту работы.

Анна Елкина
Анна Елкина Написать письмо
Фото: Андрей Дементьев
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