Ярославские трамваи отдали в залог коммерческому банку

Большинство ярославских трамваев сейчас находятся в залоге у коммерческого банка

«ЯрГорЭлектроТранс» заложил 35 трамваев коммерческому банку. Всего на предприятии около 40 вагонов, то есть получается, что в залоге — почти все.

— Кредит под залог трамваев предприятие взяло в апреле прошлого года по согласованию с советом директоров, — уточнил первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля — начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский.

Получается, что если предприятие не сможет рассчитаться с кредитом вовремя, то банк может через суд забрать заложенные трамваи и продать их в счёт погашения долга. Но власти успокаивают и говорят, что волноваться не стоит.

— Предприятие ни одного дня просрочки не допустило, — заверили в мэрии Ярославля. — Кредит на год заканчивается уже в апреле.

Деньги «ЯрГорЭлектроТрансу» понадобились не от хорошей жизни. Предприятию не хватает средств на текущие расходы.

— Деньги из этого кредита ежемесячно покрывают кассовый разрыв, — рассказал председатель муниципалитета Артур Ефремов. — Речь идёт о хозяйственных нуждах и нехватке бюджета предприятия на выплату зарплаты.

Недавно депутаты муниципалитета хотели убрать трамваи из города. Мы узнали судьбу этого вида транспорта, а заодно устроили его тест-драйв.