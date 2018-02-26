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Ярославские трамваи отдали в залог коммерческому банку
26 февраля 2018 14:18
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«ЯрГорЭлектроТранс» заложил 35 трамваев коммерческому банку. Всего на предприятии около 40 вагонов, то есть получается, что в залоге — почти все.
— Кредит под залог трамваев предприятие взяло в апреле прошлого года по согласованию с советом директоров, — уточнил первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля — начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский.
Получается, что если предприятие не сможет рассчитаться с кредитом вовремя, то банк может через суд забрать заложенные трамваи и продать их в счёт погашения долга. Но власти успокаивают и говорят, что волноваться не стоит.
— Предприятие ни одного дня просрочки не допустило, — заверили в мэрии Ярославля. — Кредит на год заканчивается уже в апреле.
Деньги «ЯрГорЭлектроТрансу» понадобились не от хорошей жизни. Предприятию не хватает средств на текущие расходы.
— Деньги из этого кредита ежемесячно покрывают кассовый разрыв, — рассказал председатель муниципалитета Артур Ефремов. — Речь идёт о хозяйственных нуждах и нехватке бюджета предприятия на выплату зарплаты.
Недавно депутаты муниципалитета хотели убрать трамваи из города. Мы узнали судьбу этого вида транспорта, а заодно устроили его тест-драйв.
Фото: Александра Савельева
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