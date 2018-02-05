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В Ярославской области двое рыбаков зверски убили друга и сбросили его тело в водохранилище
5 февраля 2018
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Двое мужчин убили своего друга… из-за рыбы.
Трагедия произошла 15 января 2017 года на Рыбинском водохранилище. Убийцы подозревали своего 56-летнего приятеля в том, что он сдаёт их полицейским. То есть рассказывает о том, что те занимаются браконьерством. Поэтому они стали избивать его, а потом один из них взял ружьё и дважды выстрелил в несчастного мужчину. Тогда как второй в это время схватил приспособление для пробивания льда и ударил им мужчину по голове.
— От полученных травм потерпевший скончался. Тогда преступники вырубили во льду прорубь и скинули туда тело мужчины. Приговором суда им назначено по 16 лет колонии строгого режима, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.
Фото: Евгений Малоненков
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