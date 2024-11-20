В Подмосковье отец насмерть забил пятимесячную дочь из-за плача: новости 20 ноября

На мужчину возбудили уголовное дело Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 20 ноября.

В Подмосковье отец насмерть забил свою дочь

В Люберцах 28-летнего мужчину подозревают в убийстве собственного грудного ребенка. Пятимесячную малышку насмерть забили прямо в кроватке. Отец ребенка задержан. Подробности 20 ноября сообщают Следственный комитет и прокуратура Московской области.

Трагедия произошла накануне в поселке Малаховка. По предварительным данным следствия, отца взбесил безостановочный плач дочери. От злости он начал бить девочку по голове, от полученных травм она скончалась прямо в кроватке. Следователи уточнили, что отец является приезжим из Таджикистана.

По данным «МК», мать малышки якобы пыталась убедить правоохранителей, что девочке в дыхательные пути попал бисер от мягкой игрушки, из-за чего она задохнулась. По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», женщина приехала с Украины и вышла замуж за гражданина Таджикистана, от которого родила двоих детей. Всего у нее четверо детей, всех изъяли из семьи.

Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. В ближайшее время суд с участием представителя прокуратуры рассмотрит вопрос об аресте подозреваемого, которому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Экс-замминистра обороны Тимуру Иванову предъявили новые обвинения в растратах и отмывании денег

Экс-заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову СК РФ предъявил новое обвинение — в двух особо крупных растратах и отмывании денег. В ближайшее время Иванова допросят. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Источник: сайт Минобороны РФ











Следствие считает, что Иванов мог создать преступную группу, состоящую из банкиров, которая занималась выводом денег из банка «Интеркоммерц» через «подконтрольные счета фигурантов» на сумму больше 3,9 миллиарда рублей.

— Следствием вменяется <…> два эпизода особо крупной растраты при осуществлении сделок с паромами. Тут ущерб составил более 205 миллионов рублей, — отмечает собеседник агентства.

В Госдуме обсудят проблему высокой нагрузки в школах и целесообразность ОГЭ

Проблемы высокой нагрузки в школах и целесообразность ОГЭ обсудят в Госдуме. Такое поручение во время пленарного заседания дал Комитету по просвещению председатель Думы Вячеслав Володин.

На данный момент у старшеклассников учебная нагрузка на 30% превышает санитарно-эпидемиологические нормы. Володин уточнил, что проблема нагрузки в целом касается и младших классов. Помимо этого, он высказался о целесообразности ОГЭ.

— Зачем ОГЭ сдавать, если ребенок идет поступать в колледж, техникум, училище? — сказал Володин.

Все эти вопросы спикер думы предложил обсудить.

В Рособрнадзоре отреагировали на данное заявление. Там считают, что возможная отмена ОГЭ может снизить интерес школьников к учебе. Об этом в среду сообщает РИА Новости.

Как отметили в Рособрнадзоре, ОГЭ является важным этапом завершения программы основного общего образования, поэтому отказ от экзамена может привести к тому, что у обучающихся снизится мотивация изучать школьные дисциплины. При этом в федеральной службе подчеркнули, что процедура проведения государственной итоговой аттестации для выпускников девятых классов требует улучшений.

В Госдуме предложили давать многодетным семьям лошадь вместо машины

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил разрешить использовать материнский капитал на покупку лошади. Об этом он заявил на заседании комитета нижней палаты парламента по защите семьи. Там рассматривали предложение ЛДПР тратить деньги маткапитала на покупку машины.

— Вы сегодня машину купили, а завтра поехал, гололед — разбился. Весь материнский капитал улетел. Я бы предложил, если бы вы предложили давать лошадь, например. Она точно произведена в России и точно такой же транспорт, — заявил Виталий Милонов.

Депутаты не поддержали инициативу, и заявили, что лошадь содержать дорого.

Экс-мэра Петрозаводска подозревают во взятке в 37 млн

Бывшего мэра Петрозаводска и экс-заместителя главы Республики Карелия Владимира Любарского подозревают в получении взятки на сумму более 37 миллионов рублей. Об этом сообщает СУ СК по региону.

В отношении Любарского возбудили уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере Источник: СУ СК России по Республике Карелия

— Следствием установлено, что в период с 2017 по 2022 год фигурант, являясь должностным лицом, получил через посредника от представителей коммерческого предприятия, оказывающего услуги по обеспечению питанием организаций здравоохранения и социальной сферы республики, взятку в общей сумме более 37 млн рублей, — отмечают в сообщении.

В доме Любарского и других местах были проведены обыски, где нашли крупные суммы денег. С подозреваемым проводят следственные действия.

Отпускные цены на говядину выросли до максимума за три года

Отпускные цены на говядину с начала года выросли с 574 до 700 рублей за 1 килограм, или на 22%. На этой неделе (с 18–24 ноября) они могут вырасти до 720 рублей за килограмм. Это самая высокая цена как минимум с 2021 года, пишут «Ведомости» со ссылкой на статистику Национального союза мясопереработчиков.

Для сравнения, по данным НСМ, год назад производители продавали говядину за 566 рублей за килограмм, в 2022 и 2021 годах — за 520 и 516 соответственно. За последние три года стоимость говядины не поднималась выше 630 рублей.

Совфед одобрил запрет пропаганды в России идеологии чайлдфри

Законопроекты о запрете пропаганды в России идеологии чайлдфри и штрафах до пяти миллионов рублей за нарушение запрета одобрил Совет Федерации на заседании 20 ноября. Трансляция велась на сайте Совфеда. Первый документ поддержали 162 сенатора, один высказался против. Воздержавшихся не было.

Согласно закону, владельцы интернет-ресурсов должны будут выявлять информацию с призывами отказаться от рождения детей. Ее распространение повлечет за собой включение в единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора. Фильмам, содержащим подобную пропаганду, не будут выдавать прокатные удостоверения.

Также нельзя будет распространять подобные сведения среди детей, а защищать их от этой информации должны органы власти.

При этом распространение информации о монашестве и монашеском образе жизни, соблюдение обета безбрачия и связанного с этим отказа от деторождения не будет считаться пропагандой идеологии чайлдфри.