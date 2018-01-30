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Онлайн-трансляция
Сутки на морозе: как в престижной ярославской школе записывают в первый класс
30 января 2018
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Записать ребёнка в первый класс — то ещё испытание! Ярославские родители детей, которым предстоит пойти в школу №33, у дверей здания выстроились аж со вчерашнего вечера. И стоят ещё и сегодня. Что происходит в «школьной» очереди, смотрите в нашей онлайн-трансляции.
Школа №33 - с углублённым изучением математики и вычислительной техники. Считается одной из лучших в городе.
9:20 Родители уже успели подружиться, отпускают друг друга погреться. Славно! А то в прошлом году два папы тут подрались. И говорят, кстати, что их дети в школе потом учиться не стали — один уехал, другой не потянул программу.
9:22 Почему родители пришли к дверям школы? Говорят, что пришли, боясь, что в 10:00, когда все начнут загружать пакеты документов на Госуслугах, сайт зависнет. Вроде и сейчас подвисает, говорят.
9:26 — Жены дома с детьми, пришли папы и бабушки. Мамы дома делами заняты, а мы поболтать пришли! — смеются мужики.
9:30 — Мамы будут пытаться через сайт зарегистрировать. Если них получится, то у нас вон — мясо и мангал в багажнике, сразу праздновать начнём! — потирают руки папы. Жизнерадостные всё-таки люди!
9:31 Женщина пришла устраивать внука, просит не снимать её. Волнуется за то, как она выглядит — из-за этого школоустройства у неё была бессонная ночь.
9:34 Самый первый в очереди — Евгений. Улыбчивый мужчина в шапке с бамбошкой.
— Драться не будем, — смеётся. — Это в прошлом году сами неразбериху создали с несколькими очередями, а в этот раз все адекватные.
9:38 Проезжает машина, спрашивают: что стоите? Из очереди: первоклассников записывать, месяц уже стоим!
9:54 Вторая пятёрка пыталась пройти в тепло раньше времени, но через несколько минут вышли со словами «Не пускает!». Видимо, про бдительного вахтёра.
Фото: Александра Савельева, Елена Вахрушева
Видео: Лев Белков
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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