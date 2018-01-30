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Сутки на морозе: как в престижной ярославской школе записывают в первый класс

30 января 2018
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образование, школа, первый класс, Ярославль

Записать ребёнка в первый класс — то ещё испытание! Ярославские родители детей, которым предстоит пойти в школу №33, у дверей здания выстроились аж со вчерашнего вечера. И стоят ещё и сегодня. Что происходит в «школьной» очереди, смотрите в нашей онлайн-трансляции.

Школа №33 - с углублённым изучением математики и вычислительной техники. Считается одной из лучших в городе.

9:14 Родители действительно так переживали, что пришли в 22 часа ещё вчера.

9:15 Изначально в очереди было около 40 человек. Сейчас у дверей дежурят десять.

9:15 Родители подготовились — в тёплой одежде, в лыжных штанах.

9:20 Родители уже успели подружиться, отпускают друг друга погреться. Славно! А то в прошлом году два папы тут подрались. И говорят, кстати, что их дети в школе потом учиться не стали — один уехал, другой не потянул программу.

9:22 Почему родители пришли к дверям школы? Говорят, что пришли, боясь, что в 10:00, когда все начнут загружать пакеты документов на Госуслугах, сайт зависнет. Вроде и сейчас подвисает, говорят.

9:26 — Жены дома с детьми, пришли папы и бабушки. Мамы дома делами заняты, а мы поболтать пришли! — смеются мужики.

9:27 Мёрзнут, но не расходятся.

 

9:30 — Мамы будут пытаться через сайт зарегистрировать. Если них получится, то у нас вон — мясо и мангал в багажнике, сразу праздновать начнём! — потирают руки папы. Жизнерадостные всё-таки люди!

9:31 Женщина пришла устраивать внука, просит не снимать её. Волнуется за то, как она выглядит — из-за этого школоустройства у неё была бессонная ночь.

9:34 Самый первый в очереди — Евгений. Улыбчивый мужчина в шапке с бамбошкой.

— Драться не будем, — смеётся. — Это в прошлом году сами неразбериху создали с несколькими очередями, а в этот раз все адекватные.

9:35 Родителей просят не забывать бахилы — без них в школу не пустят.

9:37 Таксисты говорят, на улицах у школы много машин, трудно проехать.

9:38 Проезжает машина, спрашивают: что стоите? Из очереди: первоклассников записывать, месяц уже стоим!

9:44 Люди потихоньку подходят.

9:45 В очереди волнуются, где все остальные.

9:46 Запустили первые пять человек, остальные по мере выхода будут заходить.

9:50 Теперь все стоят у дверей.

9:51 Как подошли мамы и бабушки, началась суматоха. Все начали выяснять свои номера.

9:54 Вторая пятёрка пыталась пройти в тепло раньше времени, но через несколько минут вышли со словами «Не пускает!». Видимо, про бдительного вахтёра.

10:08 Всё, первый счастливый папа вышел.

— Немного отдохну — и на работу, — говорит.

Кстати, портал «Госуслуг» работает тоже без сбоя. Так что, похоже, ночи напролёт стоять в очередях не обязательно.

Завершаем нашу трансялцию. Спасибо, что читали!

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: Александра Савельева, Елена Вахрушева
Видео: Лев Белков
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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