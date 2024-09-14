НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Ярославле
Погода+12°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +12

0 м/c,

штиль.

 763мм 88%
Подробнее
1 Пробки
USD 90,93
EUR 100,80
Почему осенью все лень
«АЭС для пацанчиков». Сериал
Угадай предмет из СССР
Куда съездить на выходных
Детские суициды
Лучшие бизнес-идеи страны
Самолет среди домов
ЖК на месте бани
Здоровье Не высыпаетесь, устаете в офисе? Врач назвал симптомы серьезного расстройства психики. Проверьте себя

Не высыпаетесь, устаете в офисе? Врач назвал симптомы серьезного расстройства психики. Проверьте себя

Как осень влияет на состояние человека

337
2 комментария

Влияет ли осень на состояние человека

Для некоторых осень — тяжелая пора. Хмурое небо и дожди влияют на настроение. Мы спросили у ярославского психиатра Дмитрия Поцелуева, существует ли осенняя депрессия и как с ней бороться.

— Осенняя депрессия существует, но есть ряд важных уточнений. Во-первых, у здорового человека снижение продолжительности светового дня и плохая погода сами по себе депрессию, конечно, вызвать не могут. Во-вторых, такое расстройство может быть диагностировано как вариант сезонного аффективного расстройства, а это хроническое заболевание, пусть и поддающееся лечению. Наконец, чувствовать грусть во время осени — это нормально, так же как и радоваться листопаду, но это не признаки психических проблем. Если состояние сильно меняется относительно нормального — нужно обращаться к врачу, — объяснил Дмитрий Поцелуев.

Сезонное аффективное расстройство (САР) — это тип депрессии, который проявляется в определенное время года, обычно осенью или зимой, и исчезает весной или летом.

Заподозрить у себя депрессию можно. Вот несколько признаков, после которых лучше обратиться к специалисту.

— Последний раз нормальное настроение было больше полумесяца назад, и тогда же ты последний раз чувствовал удовольствие от своей жизни вместе с мотивацией к чему-либо. Кроме того, стойко подавленное настроение с самого утра, постоянные проблемы со сном, сниженная самооценка, чувство вины и повышенная утомляемость с заторможенностью тоже могут быть признаками депрессии. Самостоятельно проходить тесты на депрессию в интернете — это не самая хорошая идея, потому как результаты всегда будут искажены, — рассказал психиатр.

Что же делать, если у твоего близкого человека депрессия? Самое главное — поддержать и дать понять, что пора обратиться за профессиональной помощью.

— Эпизод депрессии — это серьезное заболевание. Необходимо как можно скорее дать понять своему близкому, что нужно обратиться за помощью, что это состояние не является проявлением лени или слабости, — посоветовал Дмитрий.

Осень может влиять на состояние человека, если он воспринимает ее влияющим на свое состояние фактором.

— Говоря простым языком, не погода влияет на человека, а человек сам влияет на себя. Если дождь связан у тебя с чем-то грустным, а ты поддерживаешь эту связь у себя в голове, то он вряд ли вызовет радость, равно как и наоборот. Лучше, конечно, если бы у не только у природы не было плохой погоды, но и у каждого человека тоже, — объяснил психиатр.

ПО ТЕМЕ
Психиатр Осенняя депрессия Депрессия
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
14 сентября 2024, 06:55
Понятно, что не в погоде дело. У нищих пенсионеров депрессия будет всегда, это аксиома!
Гость
14 сентября 2024, 07:46
А куда обращаться , к кому )) ? у нас к обычному врачу не попасть, явок на месяцы нет или платно и дорого. У нашего народа одно лекарство от депрессии, в магазинах на полках лежит , в стеклянной таре, 0,5 или сразу 1 литр
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Одни боятся, другие женятся: откуда взялись мифы вокруг пятницы 13-го и что делать в этот день
Алина Шадрина
Мнение
«Многие не выдерживают и идут к частникам»: врач — о работе в городской поликлинике
Анонимное мнение
Мнение
«Учебник практически не открывал». Школьник рассказал о том, как год учился на дому
Анонимное мнение
Мнение
Восторгаемся и плачем: турист честно рассказал о тратах на отпуск в Карелии
Анонимное мнение
Мнение
«Обладают особыми способностями»: астролог рассказала о секретном 13-м знаке зодиака
Мария Кучма
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление