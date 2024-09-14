Не высыпаетесь, устаете в офисе? Врач назвал симптомы серьезного расстройства психики. Проверьте себя

Влияет ли осень на состояние человека Источник: Кирилл Поверинов











Для некоторых осень — тяжелая пора. Хмурое небо и дожди влияют на настроение. Мы спросили у ярославского психиатра Дмитрия Поцелуева, существует ли осенняя депрессия и как с ней бороться.

— Осенняя депрессия существует, но есть ряд важных уточнений. Во-первых, у здорового человека снижение продолжительности светового дня и плохая погода сами по себе депрессию, конечно, вызвать не могут. Во-вторых, такое расстройство может быть диагностировано как вариант сезонного аффективного расстройства, а это хроническое заболевание, пусть и поддающееся лечению. Наконец, чувствовать грусть во время осени — это нормально, так же как и радоваться листопаду, но это не признаки психических проблем. Если состояние сильно меняется относительно нормального — нужно обращаться к врачу, — объяснил Дмитрий Поцелуев.

Сезонное аффективное расстройство (САР) — это тип депрессии, который проявляется в определенное время года, обычно осенью или зимой, и исчезает весной или летом.

Заподозрить у себя депрессию можно. Вот несколько признаков, после которых лучше обратиться к специалисту.

— Последний раз нормальное настроение было больше полумесяца назад, и тогда же ты последний раз чувствовал удовольствие от своей жизни вместе с мотивацией к чему-либо. Кроме того, стойко подавленное настроение с самого утра, постоянные проблемы со сном, сниженная самооценка, чувство вины и повышенная утомляемость с заторможенностью тоже могут быть признаками депрессии. Самостоятельно проходить тесты на депрессию в интернете — это не самая хорошая идея, потому как результаты всегда будут искажены, — рассказал психиатр.

Что же делать, если у твоего близкого человека депрессия? Самое главное — поддержать и дать понять, что пора обратиться за профессиональной помощью.

— Эпизод депрессии — это серьезное заболевание. Необходимо как можно скорее дать понять своему близкому, что нужно обратиться за помощью, что это состояние не является проявлением лени или слабости, — посоветовал Дмитрий.

Осень может влиять на состояние человека, если он воспринимает ее влияющим на свое состояние фактором.