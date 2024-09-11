НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Ярославле
Погода+20°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +20

2 м/c,

ю-в.

 756мм 68%
Подробнее
5 Пробки
USD 91,11
EUR 100,50
Ярославский супер-ниндзя
«АЭС для пацанчиков». Сериал
Когда включат отопление
Куда съездить на выходных
Объединение школ
Крутой бизнес России
Напал на ребенка
Чем оформить клумбу на даче
«Ну и дыра!»
Родители Vs объединение школ
Город «Будет бить рекорды»: синоптики рассказали, как долго продлится летняя жара в Центральной России

«Будет бить рекорды»: синоптики рассказали, как долго продлится летняя жара в Центральной России

Публикуем прогноз погоды по дням

489
Написать комментарий

Судя по прогнозу, сентябрь будет жарким

Первая неделя сентября порадовала жителей Ярославской области летней погодой. По прогнозу синоптиков, аномальные показатели сохранятся на Русской равнине.

— Жара на Русской равнине и дальше будет бить рекорды. <…> В ближайшие сутки баланс сил в атмосфере не изменится. Соответственно, не будут сглаживаться и температурные контрасты, — предупреждают в «Фобосе» 11 сентября. — Антициклон не пропустит ненастье ни в Европейскую Россию, ни на Урал, ни в Зауралье.

Синоптики обращают внимание, что вероятность осадков в Центральной России пока невелика, поэтому жара затянется.

Погода по дням:

  • 12 сентября в течение суток ожидается переменная облачность; ночью +13…+15 °C, днем +26… +28 °C, ветер южный, умеренный;

  • 13 сентября прогнозируют переменную облачность; ночью +17…+19 °C, днем +25…+27 °C, ветер юго-восточный, умеренный;

  • 14 сентября на фоне повышенного давления ожидается малооблачная погода; ночью +15…+17 °C, днем +23…+25 °C, ветер юго-восточный, умеренный;

  • 15 сентября возможна переменная облачность; ночью +13…+15 °C, днем +24…+26 °C, ветер юго-восточный, умеренный;

  • 16 сентября в течение суток на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность; ночью +13…+15 °C, днем +23…+25 °C, ветер слабый;

  • 17 сентября ожидается переменная облачность; ночью +13…+15 °C, днем +23…+25 °C, ветер слабый.

ПО ТЕМЕ
Погода Осень Погода в Ярославле Прогноз Фобос
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Учебник практически не открывал». Школьник рассказал о том, как год учился на дому
Анонимное мнение
Мнение
Отношение к русским, цены на жилье и тоска по дому: российский инженер перебрался в Барселону — как ему там живется?
Анонимное мнение
Мнение
Придется раскошелиться? Сколько стоит отпуск в Москве с ребенком — опыт туристки
Александра Исмайлова
заместитель главного редактора
Мнение
Спела с Тимберлейком и исполнила мечту мужа: как россиянка отдохнула в Амстердаме
Анонимное мнение
Мнение
«Впечатляет бессмысленность этих усилий». Автожурналист — о крахе рынка электромобилей в России
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление