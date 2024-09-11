«Будет бить рекорды»: синоптики рассказали, как долго продлится летняя жара в Центральной России

Первая неделя сентября порадовала жителей Ярославской области летней погодой. По прогнозу синоптиков, аномальные показатели сохранятся на Русской равнине.
— Жара на Русской равнине и дальше будет бить рекорды. <…> В ближайшие сутки баланс сил в атмосфере не изменится. Соответственно, не будут сглаживаться и температурные контрасты, — предупреждают в «Фобосе» 11 сентября. — Антициклон не пропустит ненастье ни в Европейскую Россию, ни на Урал, ни в Зауралье.
Синоптики обращают внимание, что вероятность осадков в Центральной России пока невелика, поэтому жара затянется.
Погода по дням:
12 сентября в течение суток ожидается переменная облачность; ночью +13…+15 °C, днем +26… +28 °C, ветер южный, умеренный;
13 сентября прогнозируют переменную облачность; ночью +17…+19 °C, днем +25…+27 °C, ветер юго-восточный, умеренный;
14 сентября на фоне повышенного давления ожидается малооблачная погода; ночью +15…+17 °C, днем +23…+25 °C, ветер юго-восточный, умеренный;
15 сентября возможна переменная облачность; ночью +13…+15 °C, днем +24…+26 °C, ветер юго-восточный, умеренный;
16 сентября в течение суток на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность; ночью +13…+15 °C, днем +23…+25 °C, ветер слабый;
17 сентября ожидается переменная облачность; ночью +13…+15 °C, днем +23…+25 °C, ветер слабый.