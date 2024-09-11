«Будет бить рекорды»: синоптики рассказали, как долго продлится летняя жара в Центральной России

— Жара на Русской равнине и дальше будет бить рекорды. <…> В ближайшие сутки баланс сил в атмосфере не изменится. Соответственно, не будут сглаживаться и температурные контрасты, — предупреждают в «Фобосе» 11 сентября. — Антициклон не пропустит ненастье ни в Европейскую Россию, ни на Урал, ни в Зауралье.