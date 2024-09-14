«Платеж — больше половины зарплаты». Обладательница новой двушки рассказала, как решилась на ипотеку с безумными процентами

«Не смотрю на это как на кабалу». Анастасия рассказала, как решилась на ипотеку с безумными процентами Источник: предоставлено героиней публикации











— Многие отговаривали меня от ипотеки. Знакомые и друзья говорили, что я сошла с ума. Приводили аргументы, что это невыгодно, надо подождать, когда процентная ставка упадет. Но я сомневаюсь, что что-то кардинально изменится, скорее, станет только хуже. Поэтому я и решилась, — рассказывает 37-летняя Анастасия. Она живет в Ангарске Иркутской области, работает администратором в частой клинике и подрабатывает оператором кол-центра. В месяц ее доход составляет около 70 тысяч рублей.

В августе она продала свою однушку, оформила ипотечный заем и купила себе двушку в другом, более престижном районе. О том, почему она пошла на такой шаг, во сколько ей обошлась новая квартира и как она планирует жить, отдавая больше половины зарплаты в счет ежемесячного платежа, Настя рассказала нашим коллегам из «ИрСити». Публикуем ее рассказ от первого лица.

Анастасия Ангарчанка

Расшириться я хотела давно, просто мои прошлые обстоятельства не позволяли это сделать. В этом году я уладила все нюансы, и у меня появился шанс изменить свою жизнь. Не было такого, чтобы я перечитала кучу экспертных мнений, аналитики или чего-то такого. Я просто нашла риелтора, обратилась к ней, и мы стали искать варианты.

Не скажу, что мне было нестрашно. Ты всегда обдумываешь все риски, не можешь не переживать, всё ли будет в порядке с работой. Но если сидеть и бояться, то так можно всю жизнь провести в тесной однушке с мечтами о лучшем будущем.

Мне, во-первых, захотелось улучшить жилищные условия, а во-вторых, поближе перебраться к пожилым родителям. Раньше я ездила к ним через весь город, а вечером приходилось выбираться от них на такси. Водители часто отказывались брать заявки, а если машины и приезжают, то это всегда стоит недешево. У меня уходила куча времени и денег, и я решила, что нужно что-то менять.

10 июля я пошла к риелтору, и уже на следующий день мы выставили мою квартиру на продажу. Параллельно я подала документы на ипотеку в несколько банков и ждала, когда мне ее одобрят. Покупатель нашелся очень быстро — буквально через месяц, 13 августа, сделка состоялась. На следующий день я начала просмотр подходящих мне квартир.

Поскольку я искала в определенном районе Ангарска плюс у меня были свои требования по финальной стоимости, количеству комнат и отсутствию обременений, вариантов было не сказать чтобы много. Я рассчитывала купить двушку за 3,8–4,2 миллиона рублей, поэтому искала вторичное жилье. Новостройки примерно в два раза дороже.

В итоге мой выбор пал на квартиру за 4,5 миллиона рублей плюс страховка. Первоначальный взнос я увеличила с 2 миллионов до 2,3 миллиона, а ипотечный заем составил 2,2 миллиона рублей под 21,2% годовых. Ежемесячный платеж, конечно, тоже вырос с 21 до 39 тысяч рублей.

Ипотеку мне одобрили на 30 лет. За это время я переплачу почти 10 миллионов — банк получит 9 миллионов 300 тысяч рублей процентов.

Кто-то скажет, что это всё ужасно, что ипотека — это кабала. Но я не смотрю на этот кредит как на кабалу.

Несмотря на то что сейчас брать ипотеку решаются единицы, я боялась, что мне ее не одобрят. И когда я получила подтверждение, я испытала такой восторг от того, что моя жизнь меняется, что в ней начинается новый этап, что это сложно даже описать. Я смотрю на ипотеку как на новые возможности для себя.

Мне не было грустно, когда я покидала свою старую квартиру. Несмотря на то что я прожила в ней 15 лет, я распрощалась с ней без сожаления. Когда я ночевала там последнюю ночь, мне казалось, что утром уезжать из нее навсегда будет волнительно и грустно. Я была уверена, что буду скучать, переживать, плакать. Но нет, на следующий день я помыла полы в пустой квартире и ушла с легким сердцем.

Вечером того же дня я ночевала уже в новой квартире. Перед этим заказала клининг и химчистку дивана, он был мокрый, и мне с котами и собакой пришлось спать на полу. Но я выспалась так, как не высыпалась уже очень давно. Я сразу же почувствовала себя дома.

Да, есть кое-что, что я планирую в перспективе изменить. Хочу переклеить обои, в ванной поменять реечный потолок, потому что мне он не очень нравится. Но это небольшой косметический ремонт, который будет уже после того, как я обживусь на новом месте.

Первый платеж по ипотеке у меня будет 23 сентября, и теперь мне главное — правильно рассчитать свою зарплату и спланировать расходы. Я не переживаю, что мне не будет хватать денег, но, если такое случится, я всегда могу найти подработку. Через дорогу от моего дома работает цветочный салон, который ищет ночного флориста. Чем не вариант для меня? Когда ты ставишь четкие цели, всё вокруг начинает работать на их достижение.

В начале этого года я сказала себе, что перееду, так и получилось. Да, мне придется ужаться, потому что на ипотеку будет уходить больше половины моей зарплаты. Но я справлюсь с этим. От наращенных ресниц я уже отказалась, ногти мне делает подружка, на этом я уже экономлю. Траты на питание для себя, своих двух кошек и собаки я тоже прикинула, мне должно хватать на всё. Я не боюсь остаться голодной, потому что в течение целого года я всё это просчитывала и анализировала. Я посмотрела, куда уходят деньги, от чего я могу отказаться, от чего нет, и у меня появилось понимание всех моих возможностей.

Когда я оформляла ипотеку, в банке мне сказали, что примерно через полгода, возможно, ставку понизят. Тогда я смогу подать заявку на рефинансирование. Кроме того, через год я смогу оформлять страховку в других банках, где она подешевле, что позволит мне экономить несколько тысяч рублей. Не такие большие деньги, конечно, но и они лишними не бывают.

Честно скажу, я в восторге от своей новой квартиры, от вида из окна и от того, что мне нравится возвращаться сюда. Да, до работы мне теперь приходится ездить на автобусе, а из старой квартиры я ходила пешком, но меня это вообще не огорчает. Я счастлива.

Ранее редакция «ИрСити» рассказывала, как эксперты рынка недвижимости оценивают новые ипотечные условия. Например, глава компании «Иркутская недвижимость» Алексей Старовойт отмечал, что не нужно бояться брать ипотеку. Главное — это просчитать возможности досрочного гашения. Таким образом можно будет уменьшить тело кредита, а значит, сократится срок выплаты. Другие риелторы отмечали, что нынешняя 20%-я ставка не будет вечной, и через год-два ситуация изменится, подчеркивала агент по недвижимости Кристина Базилевская. После снижения ключевой ставки можно будет рефинансировать кредит, снизив процентную ставку и ежемесячный платеж.