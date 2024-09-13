Секрет успеха теннисистки Мирры Андреевой: чего стоило выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом

Мирре всего 17 лет, а она уже вписала свое имя в историю большого тенниса Источник: @_mirraandreeva_ / Instagram (Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram запрещена в России)*

Мирра Андреева рвет теннисные корты и выигрывает международные соревнования. В копилке спортсменки есть даже серебряная медаль Олимпийских игр в Париже. Об успехе 17-летней теннисистки трубят СМИ (к моменту написания материала она занимает 23-ю строчку в мировом рейтинге). Редакция NGS24.RU пообщалась с мамой Мирры Раисой Андреевой. О начале пути, нейтральном статусе на Олимпиаде и соперничестве со старшей сестрой.

«Начало было успешное, потому что она шла по пути Эрики»

Мирра Андреева родилась в 2007 году в Красноярске. Она — младший ребенок в семье, есть сестра Эрика, старше на три года, она также блистает на международных теннисных турнирах (сейчас на 75-м месте в мировом рейтинге).

Эрика Андреева также успешная теннисистка Источник: @_erikaandreeva_ / Instagram (Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram запрещена в России)*











Мама Раиса рассказывает, что, несмотря на то, что девочки воспитывались в одинаковых условиях и у них даже увлечение общее, характеры абсолютно разные.

— Эрика более организованная, сдержанная, может быть, даже закрытая. А Мирра более активная, больше идет на контакт со всеми, у нее куча друзей, со всеми на связи, — рассказывает мама.

В начале 2010-х в России теннис приобрел популярность, многие родители отдавали предпочтение именно этому виду спорта для детей. И мама привела дочек в местный теннисный клуб.

Старшей Эрике было лет пять, когда она попала на тренировки. Младшая Мирра не просто наблюдала за сестрой с трибун, а принимала активное участие в игре — бегала за мячами. Спорт так увлек малышку, что над выбором секции не пришлось ломать голову. В шесть лет будущая звезда мирового тенниса взяла в руки ракетку.

— Другого вида спорта у Мирры перед глазами и не было. Она пришла в группу и была не новичком, мяч увидела не в первый раз, и в этом плане было проще. Начало было сразу успешное, потому что она шла по пути Эрики. Какие-то турниры Мирра начала играть раньше, потому что мы выезжали с Эрикой, и младшая хвостом играла те турниры, которые шли параллельно. Первые успехи начались лет в девять, — вспоминает Раиса Андреева.

Мирра вместе с мамой ездила на тренировки в Москву Источник: @_mirraandreeva_ / Instagram*











Спортивная карьера девочки стала набирать обороты, она выигрывала турнир за турниром, показывая блестящие результаты. Еще совсем малышку, когда ей было одиннадцать, Мирру пригласили в юниорскую сборную страны.

Перед семьей встал серьезный выбор: вкладываться ли в спортивную карьеру ребенка? Ведь на тренировки девочку предстояло не в соседний район по пробкам возить, а на другой конец страны летать. Родители приняли серьезное решение, поддержали дочку и не прогадали: лето сёстры с мамой проводили в Сочи на сборах, а в течение года прилетали в Москву на тренировки.

Однако такой стиль жизни выматывал, и Андреевы решили переехать из Красноярска в Сочи. Плюсов было множество: спортсменка сосредоточилась на работе с тренером, а выезжать на международные соревнования стало удобней, радовал и более мягкий климат. На турниры с девочками ездит мама.

— Изначально всё строилось на наш [с мужем] доход. Папа (известно, что отец спортсменок занимается бизнесом, но публичной информации об этом нет. — Прим. ред.) у нас не жертвует [работой] настолько, чтобы всё бросить и поехать [с девочками на турнир], это невозможно. С работы пришлось уйти мне. Я была на государственной службе, целый день сидела в офисе, в отпуск могла пойти только летом. Когда мы начали ездить на турниры, работать стало невозможно, и мы приняли решение, что я буду заниматься девочками, а работает папа. Ни о чем не жалею, — откровенничает Раиса.

В начале 2022 года Мирра перешла в теннисную академию во Франции. Казалось, что карьера теннисистки на пике: она дебютировала в основной сетке тура WTA (Женская теннисная ассоциация, проводящая женские соревнования), выиграла четыре турнира ITF (Международная федерация тенниса). Но это было только начало.

Мирра играет в теннис и заканчивает школу Источник: @_mirraandreeva_ / Instagram*











Сконцентрироваться полностью на спорте и позабыть о других сферах жизни трудно, но Андреевы и не пытаются. Эрика уже окончила школу, но поступление в университет решили отложить. Мирра же в сентябре пошла в выпускной класс. Уже много лет она учится онлайн.

— Учиться и так сложно, а приезжать в какую-то школу, чтобы сдавать долги — вообще нереально. Мы, когда уезжали из Красноярска, еще пытались договариваться, что-то сдавать приезжать. Какие-то учителя шли навстречу, какие-то — нет. Сейчас учимся всей семьей, я уже второй раз программу прохожу: сначала с Эрикой, а потом с Миррой, — смеется Раиса.

«Всегда хочется вернуться домой и немножко прийти в себя»

Сейчас, рассказывает Раиса, вся жизнь проходит буквально на теннисных кортах. Девочки не вылезают с турниров, вся семья — на чемоданах.

— Тяжело, всегда хочется вернуться домой, выдохнуть и немножко прийти в себя. Может быть, было бы и легче, если бы летать было проще: сейчас тяжелые, долгие пересадки, — рассказывает мама чемпионок.

После череды побед на крупных соревнованиях о сестрах Андреевых заговорили во всём мире. Даже далекие от спорта люди следили за их успехами.

Однако, как это часто бывает, за девушек радовались не все. Многие, по словам мамы, ждали, когда же 15-летняя на тот момент Мирра допустит ошибку и проиграет. Но спортсменку пристальное внимание лишь мотивировало.

— Скорее всего, ее это подстегивало, чтобы всё лучше и лучше играть. Это могло подавить, но с ней сыграло в другую сторону, — рассуждает мама.

«Можно заклеить название страны, но страна никуда не денется»

Мирра, как и большинство спортсменов, хотела выступать на Олимпиаде. Раиса говорит, что на главное спортивное соревнование отбор очень жесткий: берут лучших — тех, кто занимает первые четыре строчки в рейтинге по стране. После блестящей партии на чемпионате «Ролан Гаросс» во Франции Мирра дошла до полуфинала, заняла четвертую позицию и смогла пройти отбор.

Ни сама спортсменка, ни ее семья не переживали перед играми. Соревнования проходили на знакомых для Мирры французских кортах, за пару месяцев до этого она выступала там же, на «Ролан Гарросе». И была буквально в своей стихии, уже почти в родном месте.

Проблемы с Олимпиадой у российских спортсменов начались еще в 2018 году, когда МОК (Международный олимпийский комитет) отстранил Россию от участия на зимних играх в Пхенчхане из-за допингового скандала. После длительных разбирательств, в том числе судебных, до 2022 года российские спортсмены соревноваться могли под нейтральным флагом. Но после начала спецоперации на Украине правила для россиян ужесточили: например, принимать участие могли только индивидуальные спортсмены под нейтральным статусом, команды не допускали, плюс добавили еще несколько строгих правил.

— Когда ты играешь под своим флагом, ты представляешь страну. Но не было такого, что мы играем под нейтральным флагом и мы не представляем Россию. Можно заклеить название, но страна-то никуда не денется. Можно название убрать, флаг повесить другой, но ее же не отменишь. Мирре или нам какого-то хейта или осуждения не приходило, просто были обсуждения в СМИ. У каждого свое мнение. Зато была феноменальная поддержка, сколько людей болело, — рассуждает Раиса.

Отношения у сестер прекрасные Источник: @_mirraandreeva_ / Instagram*











Несмотря на огромную фанатскую базу, главная поддержка для Мирры — ее семья. Лучше всех теннисистку понимает, конечно же, старшая сестра Эрика, которая проходит через все те же тяжелые тренировки, волнения перед соревнованиями, испытывает счастье от победы и разочарование от проигрыша. Участие Мирры в Олимпийских играх на отношение сестер не повлияло, говорит мама.

— Они советуются друг с другом. Например, если одна из девочек играет с новым соперником, а сестра уже с ним соревновалась, то та посоветует, как лучше вести себя на корте. Конфликта, ревности к успеху, конечно, нет вообще. Многие пишут: «Ну вот как? Наверное, Эрике обидно». Кроме Мирры, есть, с кем конкурировать в туре, много спортсменов, — объясняет мама теннисисток.

Олимпийский турнир для Мирры выдался эмоционально тяжелым. На одиночном зачете она вылетела в первом же круге после матча со спортсменкой Магдой Линетт. Затем проиграла в смешанной паре с Даниилом Медведевым. Однако парная игра с россиянкой Дианой Шнайдер принесла заветную медаль Олимпийских игр: Андреева и Шнайдер завоевали серебро.

— Может быть, ее немножко отпустило, может, как-то вошли в игру и постепенно-постепенно начали. «Я не мечтала, что буду на Олимпиаде, что с первого раза буду ее призером. Это невероятно». В голове в первое время не укладывалось, будто это всё было так далеко, недостижимо, а тут раз — и медаль. Конечно, ошеломление у нее было, — вспоминает слова и чувства дочери мама.

Однако первой реакцией спортсменок было далеко не счастье.

— В первую очередь ты испытываешь горе от поражения, а потом уже начинаешь понимать, что да, круто, даже серебряная медаль Олимпиады — достижение. И по лицам было видно, что они расстроены, и поплакали. А уже потом, на следующий день, наступило такое принятие того, что серебро — хороший результат и, конечно, это гордость и радость.

Сразу же после Олимпиады Мирра отправилась в Нью-Йорк на следующий турнир. Впереди у нее еще множество соревнований и побед.