«Работники сокращены»: Минобр закрыл школу в Ярославской области. Причина

Еще весной родители выступили против закрытия школы Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











Министерство образования одобрило закрытие сельской школы в Ростовском районе Ярославской области. Согласно опубликованному 11 сентября заключению, здания школы в поселке Горный отдадут в пользование администрации и частной фирме.

Одна из причин закрытия — нехватка детей. Об инициативе стало известно летом 2023 года, когда некоторые родители выступили против. Как сообщалось, в школе не хватает учителей, классы требовали ремонта, также в учреждении не могли обеспечить антитеррористическую защиту. Проблему решили объединением, а именно переводом детей в школу в соседнее село.

В Карьерской школе обучали до 9 класса, всего в 2023 году числилось 11 учеников. Всех детей перевели для обучения в соседние села.

«По состоянию на 1 сентября 2024 года контингент обучающихся и воспитанников отсутствует. <…> В настоящее время на территории, закрепленной за МОУ Карьерской ООШ, проживает 1 ребенок в поселке Горный 2023 года рождения, отсутствует перспектива увеличения численности детей в ближайшее время», — говорится в документе, размещенном на сайте Минобра.

В обосновании ликвидации учебного учреждения помимо нехватки детей указана экономическая неэффективность. Упоминаются и соседние Коленовская и Чепоровская школы, расположенные в 10 километрах от поселка. Желающие смогут обучаться в этих учреждениях.

— 15 июля проведен опрос граждан для принятия решения о ликвидации МОУ Карьерской ООШ. В опросе приняли участие 260 граждан (все ответили положительно на вопрос о ликвидации образовательной организации), — добавили в Минобре.

Здание детского сада и участок передадут управлению муниципального имущества администрации Ростовского района, помещения школы в доме № 39 в поселке Горный, которые находились в субаренде, вернут фирме ООО «Нерудпартнер».

Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Нерудпартнер» — ярославская фирма, которая занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров, добычей глины, торговлей древесным сырьем, а также пиломатериалами. Организация была образована в 2016 году в поселке Горный. Компанией владеют Шамхан Газгиреев и Али Тапаев. По итогам на конец 2023 года фирма заработала 385,3 миллиона рублей, из которых 2,9 миллиона — чистая прибыль. Судя по госзакупкам, фирма также сдает в аренду помещения, в числе арендаторов — Ростовская ЦРБ.