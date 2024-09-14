НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+25°C

Сейчас в Ярославле
Погода+25°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +24

0 м/c,

 762мм 34%
Подробнее
2 Пробки
USD 90,93
EUR 100,80
Медведь у деревни
«АЭС для пацанчиков». Сериал
Закрыли сельскую школу
Куда съездить на выходных
Дачные лайфхаки
Лучшие бизнес-идеи страны
Угадай предмет из СССР
Почему осенью все лень
Образование «Работники сокращены»: Минобр закрыл школу в Ярославской области. Причина

«Работники сокращены»: Минобр закрыл школу в Ярославской области. Причина

Ранее в учебном учреждении сделали ремонт

543
3 комментария

Еще весной родители выступили против закрытия школы

Министерство образования одобрило закрытие сельской школы в Ростовском районе Ярославской области. Согласно опубликованному 11 сентября заключению, здания школы в поселке Горный отдадут в пользование администрации и частной фирме.

Одна из причин закрытия — нехватка детей. Об инициативе стало известно летом 2023 года, когда некоторые родители выступили против. Как сообщалось, в школе не хватает учителей, классы требовали ремонта, также в учреждении не могли обеспечить антитеррористическую защиту. Проблему решили объединением, а именно переводом детей в школу в соседнее село.

В Карьерской школе обучали до 9 класса, всего в 2023 году числилось 11 учеников. Всех детей перевели для обучения в соседние села.

«По состоянию на 1 сентября 2024 года контингент обучающихся и воспитанников отсутствует. <…> В настоящее время на территории, закрепленной за МОУ Карьерской ООШ, проживает 1 ребенок в поселке Горный 2023 года рождения, отсутствует перспектива увеличения численности детей в ближайшее время», — говорится в документе, размещенном на сайте Минобра.

В обосновании ликвидации учебного учреждения помимо нехватки детей указана экономическая неэффективность. Упоминаются и соседние Коленовская и Чепоровская школы, расположенные в 10 километрах от поселка. Желающие смогут обучаться в этих учреждениях.

— 15 июля проведен опрос граждан для принятия решения о ликвидации МОУ Карьерской ООШ. В опросе приняли участие 260 граждан (все ответили положительно на вопрос о ликвидации образовательной организации), — добавили в Минобре.

Здание детского сада и участок передадут управлению муниципального имущества администрации Ростовского района, помещения школы в доме № 39 в поселке Горный, которые находились в субаренде, вернут фирме ООО «Нерудпартнер».

Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Нерудпартнер» — ярославская фирма, которая занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров, добычей глины, торговлей древесным сырьем, а также пиломатериалами. Организация была образована в 2016 году в поселке Горный. Компанией владеют Шамхан Газгиреев и Али Тапаев. По итогам на конец 2023 года фирма заработала 385,3 миллиона рублей, из которых 2,9 миллиона — чистая прибыль. Судя по госзакупкам, фирма также сдает в аренду помещения, в числе арендаторов — Ростовская ЦРБ.

«С 1 сентября 2023 года в связи с отсутствием контингента в МОУ Карьерской ООШ работают директор и два сторожа. Все остальные работники сокращены», — говорится в документе Минобра.

ПО ТЕМЕ
Школа Ростов Великий Сокращение Учителя Село
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
14 сентября 2024, 15:07
В других регионах одного ученика учат,а у на 11 остались без школы ,позорно и неприятно
Гость
14 сентября 2024, 15:20
Контингента не хватает. То есть детей. Теперь там будет администрация. В ней контингента хватает. Понятно.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Платеж — больше половины зарплаты». Обладательница новой двушки рассказала, как решилась на ипотеку с безумными процентами
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Мнение
Восторгаемся и плачем: турист честно рассказал о тратах на отпуск в Карелии
Анонимное мнение
Мнение
«Обладают особыми способностями»: астролог рассказала о секретном 13-м знаке зодиака
Мария Кучма
Мнение
Придется раскошелиться? Сколько стоит отпуск в Москве с ребенком — опыт туристки
Александра Исмайлова
заместитель главного редактора
Мнение
«Многие не выдерживают и идут к частникам»: врач — о работе в городской поликлинике
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление