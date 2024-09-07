НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+23°C

Сейчас в Ярославле
Погода+23°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +22

3 м/c,

зап.

 765мм 47%
Подробнее
3 Пробки
USD 89,82
EUR 99,72
Реорганизация школ в Ярославле
«АЭС для пацанчиков». Сериал
Болельщики о гибели «Локомотива»
Куда съездить на выходных
Дачные тренды
Крутой бизнес России
Выросла средняя зарплата
Вспышка вирусов в Ярославле
Напали на учительницу
Депутат попала в ДТП
Образование тест Знаний не хватит: если вы ответите хотя бы на 8 вопросов из 10, то вы точно гений

Знаний не хватит: если вы ответите хотя бы на 8 вопросов из 10, то вы точно гений

Даже если не найдете решения, откроете для себя много интересного

161
Написать комментарий

Всех знаний в школе не дадут, но мы поможем вам исправить пробелы

Нас окружает столько, казалось бы, очевидных и привычных вещей, что мы даже не задумываемся об их происхождении. А если хотим разобраться в вопросе, то лезем в поисковики, потому что без подсказок не обойтись. Но вместо этого можно полезть в наши тесты — такие, как, например, этот, и открыть для себя кое-что интересное. А заодно проверить свои знания. Как думаете, вы знаете всё на свете или вам еще предстоят открытия?

ТЕСТПройден 27 раз
Тест на общие знания
1 / 10

Где находится Кудыкина гора?

  • В Псковской области

  • В Московской области

  • В Липецкой области

  • В Адыгее

ПО ТЕМЕ
Тест Знания Обучение Образование Развлечение Кругозор Интеллект
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Вам звонят из горсуда»: мошенники придумали новый хитрый способ выманить деньги
Петр Волосников
юрист
Мнение
«Как-то она прятала перепившего ученика в шкафу»: журналист — о звонке любимому учителю
Анонимное мнение
Мнение
Отношение к русским, цены на жилье и тоска по дому: российский инженер перебрался в Барселону — как ему там живется?
Анонимное мнение
Мнение
«Ведут себя как животные»: студентка объяснила, почему носит оверсайз и боится быть красивой
Анонимное мнение
Мнение
«У многих пластические операции»: скрипачка рассказала, как на самом деле живут в Саудовской Аравии
Анна Аберле
музыкант из Тюмени
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление