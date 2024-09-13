Новые данные кардиологов: когда пить таблетки от давления, чтобы не умереть от инфаркта, — утром или вечером?

Долго считалось, что принимать лекарства от высокого давления оптимально перед сном, чтобы снизить риски утренних инфарктов и инсультов Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Ученые обобщили результаты пяти исследований с участием почти 47 тысяч пациентов с гипертонией и поделились своими выводами на крупнейшем в мире конгрессе по сердечно-сосудистым заболеваниям Европейского общества кардиологов, который накануне завершил работу в Лондоне. Вердикт их таков: для защиты от сердечного приступа, инсульта, сердечной недостаточности и летального исхода прием лекарства от высокого давления вечером ничуть не лучше, чем утром, рассказывает «Доктор Питер».

— Пациенты должны принимать препараты, снижающие артериальное давление, один раз в день в любое удобное время, — цитирует Daily Mail профессора Рики Турджона (Ricky Turgeon) из Университета Британской Колумбии в Канаде и автора нового исследования.

Считается, что пик инфарктов и инсультов приходится на утро . Как ранее рассказывала врач-кардиолог Светлана Мартынова, инфаркты чаще всего случаются в промежутке с 6 до 9 часов утра, инсульты — с 4 до 6 утра. Поэтому для снижения рисков сосудистой катастрофы пациентам с гипертонией обычно рекомендуют принимать препараты для снижения АД именно вечером, перед сном. Эксперты объясняют это тем, что ночное артериальное давление лучше предсказывает исход сердечно-сосудистых заболеваний, чем дневное. Напомним, такая терапия назначается пожизненно.

Как пишет издание со ссылкой на слова профессора Турджона, предыдущие работы, изучавшие воздействие этих лекарств на ночь, показали неоднозначные результаты. Чтобы узнать больше, команда проанализировала данные пяти исследований и сравнила прием гипотензивных препаратов на ночь и утром.

Ученые пришли к выводу, что выбор времени приема лекарств не влияет на результаты. Причем он также не повлиял на вторичные события, включая переломы, глаукому и нарушения, связанные с мышлением и памятью.

Получается, главное — не время, а регулярность приема.

— Эти результаты подтверждают ключевой тезис о том, что пациентам следует принимать таблетки от артериального давления в то время, когда они, скорее всего, вспомнят. <…> Конкретное время не имеет значения, будь то утро или вечер. Важно то, что они принимают лекарство каждый день, — прокомментировал итоги профессор Брайан Уильямс, главный научный и медицинский сотрудник Британского фонда сердца, не принимавший участия в исследовании.

Какое давление считать нормальным?

— Нормальные значения артериального давления у взрослых людей находятся в пределах от 100/60 до 135/80, — рассказывала врач-кардиолог ФМБА Екатерина Руденко.

Еще более широкий диапазон показателей нормального давления называет Анна Кореневич, кардиолог, кандидат медицинских наук: