В Ярославле построят новую четырехполосную дорогу: где она пройдет

В Ярославле планируется строительство нового участка улицы Чернопрудной во Фрунзенском районе города, между улицей Академика Колмогорова и Тормозным шоссе. 14 июля мэр Ярославля Артем Молчанов утвердил проект планировки и межевания.
«Технико-экономические характеристики будут уточняться на стадии разработки проектной документации», — указано в документе.
Помимо обустройства магистрали на участке появится ливневая канализация, наружное освещение, сети электроснабжения и связи.
Ранее стало известно, что дорога по улице Чернопрудной будет магистральной улицей районного значения. Протяженность участка — 0,4 километра. Количество полос движения — четыре. Ширина полосы движения — 4,2 метра. Ширина тротуара — 4,5 метра.
26 июня в Ярославле прошли публичные слушания, в ходе которых стало известно, что в городе построят новые железнодорожные пути и дороги. Подробный список — ищите в этом материале. Кроме того, ранее сообщалось о строительстве новой дороги в Дзержинском районе.