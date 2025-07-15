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Дороги и транспорт В Ярославле построят новую четырехполосную дорогу: где она пройдет

В Ярославле построят новую четырехполосную дорогу: где она пройдет

Мэр Артем Молчанов утвердил проект планировки и межевания

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13 комментариев
В Ярославле построят новую дорогу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле построят новую дорогу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле построят новую дорогу

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле планируется строительство нового участка улицы Чернопрудной во Фрунзенском районе города, между улицей Академика Колмогорова и Тормозным шоссе. 14 июля мэр Ярославля Артем Молчанов утвердил проект планировки и межевания.

«Технико-экономические характеристики будут уточняться на стадии разработки проектной документации», — указано в документе.

Помимо обустройства магистрали на участке появится ливневая канализация, наружное освещение, сети электроснабжения и связи.

Дорогу построят между улицей Академика Колмогорова и Тормозным шоссе | Источник: Приложение к Постановлению мэрия ЯрославляДорогу построят между улицей Академика Колмогорова и Тормозным шоссе | Источник: Приложение к Постановлению мэрия Ярославля

Дорогу построят между улицей Академика Колмогорова и Тормозным шоссе

Источник:

Приложение к Постановлению мэрия Ярославля

Чертеж планировки территории линейного объекта&nbsp;— автомобильной дороги ул. Чернопрудная, с отображением красных линий | Источник: Приложение к Постановлению мэрия ЯрославляЧертеж планировки территории линейного объекта&nbsp;— автомобильной дороги ул. Чернопрудная, с отображением красных линий | Источник: Приложение к Постановлению мэрия Ярославля

Чертеж планировки территории линейного объекта — автомобильной дороги ул. Чернопрудная, с отображением красных линий

Источник:

Приложение к Постановлению мэрия Ярославля

Ранее стало известно, что дорога по улице Чернопрудной будет магистральной улицей районного значения. Протяженность участка — 0,4 километра. Количество полос движения — четыре. Ширина полосы движения — 4,2 метра. Ширина тротуара — 4,5 метра.

26 июня в Ярославле прошли публичные слушания, в ходе которых стало известно, что в городе построят новые железнодорожные пути и дороги. Подробный список — ищите в этом материале. Кроме того, ранее сообщалось о строительстве новой дороги в Дзержинском районе.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Новая дорога Строительство автодороги Проект планировки и межевания
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Комментарии
13
Гость
1 час
в Дагестане построят шоссе к самому большому бархану и оборудуют там смотровые площадки по последнему слову техники Порадуемся за них
Гость
49 минут
Я вообще не понимаю, при чем тут улица Академика Колмогорова? Она идет параллельно Чернопрудной и выражение " строительство нового участка улицы Чернопрудной.. между улицей Академика Колмогорова и Тормозным шоссе" звучит абсурдно. Вы карту открывали? И текст перепечатали откуда-то?
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