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Дороги и транспорт «Нанесли кисточкой и гуашью»: ярославцы раскритиковали разметку на крупном путепроводе

«Нанесли кисточкой и гуашью»: ярославцы раскритиковали разметку на крупном путепроводе

В мэрии поддержали мнение горожан

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3 комментария

Ярославцы возмутились отсутствием разметки на путепроводе

Источник:

В Ярославле «растаяла» свежая разметка на Добрынинском путепроводе. На отстутсвие «полос» обратил внимание читатель 76.RU 1 ноября.

— Прекрасная «разметка» и освещение Промышленного шоссе. Похоже, после смертельной аварии в июле ее нанесли наотвались кисточкой и детской гуашью. Разметка появилась только на середине Добрынинского моста. На всем остальном протяжении Промышленного от Брагино до Добрынинского — разметки не было.

Однако на проблему обратили внимание не только рядовые автомобилисты. В мэрии Ярославля на запрос новостного портала 76.RU пояснили, что МКУ «Агентство по муниципальному заказу» не приняло работы.

Автомобилисты озабочены пропажей разметки

Источник:

— Разметка на Промышленном шоссе была нанесена с применением лакокрасочных материалов, гарантийный срок с учетом нормативных требований составляет 3 месяца. Заказчиком МКУ «Агентство по муниципальному заказу» в связи с некачественным выполнением работ указанные работы не приняты, — пояснили 76.RU в Департаменте городского хозяйства.

Новой разметки придется ждать до следующего года.

— С учетом нормативных требований к технологии нанесения разметки восстановить в существующих погодных условиях не представляется возможным. Нанесение разметки на Промышленном шоссе запланировано в весенний период 2025 года после заключения соответствующего контракта, — добавили в администрации.

За нанесение отвечал индивидуальный предприниматель Сергей Лещанкин. Контракт на 20 миллионов рублей он выиграл осенью 2024 года.

— Место выполнения работ: город Ярославль, районы: Кировский, Ленинский, Красноперекопский, Дзержинский, Фрунзенский и Заволжский. Конкретные объекты по выполнению работ Заказчик определяет в письменных заданиях. Письменные задания направляются Подрядчику не позднее одного дня до начала работ на объекте, — указано в контракте.

Микропредприятие ИП Лещанкин Сергей Иванович зарегистрировано 10 июня 2020 года в Саранске. Предприниматель занимается производством красителей и пигментов, неорганических химических веществ, строительством зданий, дорог, разборкой и сносом. Предприниматель Сергей Лещанкин также владеет и руководит саранской компанией «Магистраль», которая также занимается строительством дорог, ремонтом машин и т. д. По данным сервиса «Контур.Фокус», на конец 2023 года фирма получила 2,7 млн. рублей выручки.

Мы также отправили запрос о ситуации на почту подрядчика.

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Разметка Дороги Путепровод Автомобилисты Добрынинский путепровод
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Комментарии
3
Гость
53 минуты
Дэнги асвоены, акт подписан - можно повторить 🤮
Гость
11 минут
Классно бабло осваивают , 3 месяца и надо ещё
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