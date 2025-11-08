«Ощущалась атмосфера плей-офф»: тренер «Локомотива» высказался об эмоциях на матче с «Ак Барсом»

8 ноября «Локомотив» одержал победу в матче с «Ак Барсом» из Казани. Игра на домашнем льду закончилась для ярославцев победным счетом 3:1. Авторами голов стали Даниил Мисюль, Александр Радулов, Денис Алексеев.
При этом один из голов соперника был отменен, так как судью заметили ситуацию блокировки ярославского вратаря — Даниила Исаева.
«На скамейке ощущалась атмосфера плей-офф. Болельщики здорово болели, — поделился впечатлениями от игры на послематчевой пресс-конференции главный тренер „Локомотива“ Боб Хартли. — Играли против очень серьезного соперника. У них много мастеровитых игроков. Они здорово играют в атаке. Третий гол дал некую подушку безопасности, что ведем в два гола. Это был очень важный гол для нас. В таких играх показывается больше эмоций, чем обычно».
Следующая игра с участием «Локомотива» состоится 10 октября на выезде. Соперником ярославцев станет нижегородское «Торпедо». 12 ноября серия выездных матчей продолжится встречей со «Спартаком» из Москвы. А 15 ноября «Локомотив» примет в Ярославле «Барыс» из Астаны.