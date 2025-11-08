«Ощущалась атмосфера плей-офф»: тренер «Локомотива» высказался об эмоциях на матче с «Ак Барсом»

При этом один из голов соперника был отменен, так как судью заметили ситуацию блокировки ярославского вратаря — Даниила Исаева.

«На скамейке ощущалась атмосфера плей-офф. Болельщики здорово болели, — поделился впечатлениями от игры на послематчевой пресс-конференции главный тренер „Локомотива“ Боб Хартли. — Играли против очень серьезного соперника. У них много мастеровитых игроков. Они здорово играют в атаке. Третий гол дал некую подушку безопасности, что ведем в два гола. Это был очень важный гол для нас. В таких играх показывается больше эмоций, чем обычно».