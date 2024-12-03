«В планах перепланировка»: мэр Ярославля рассказал, когда закончится реконструкция бассейна «Лазурный»

В здании начались масштабные работы Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Мэр Ярославля Артём Молчанов назвал сроки реконструкции бассейна «Лазурный» в Ленинском районе. Работы в спорткомплексе на улице Чкалова, 11 планируют завершить к концу 2025 года.

— В планах изменение параметров малых чаш, перепланировка входной группы, включая холл, раздевалку, буфет, новые лестницы, перепланировка административно-бытовых и производственных помещений, усиление конструкций чаши бассейна, а также замена всех систем: водоподготовки, отопления, водопровода, водоотведения, вентиляции, — рассказал в своём телеграм-канале Артем Молчанов 3 декабря.

На данный момент рабочие демонтируют плиточное покрытие в помещениях и коридорах, а также в чаше бассейна и на фасаде здания. Работы ведутся одновременно внутри и снаружи. В планах проведение благоустройства прилегающей территории.

В здании проходит реконструкция Источник: Артём Молчанов / t.me











Мэр Ярославсля назвал сроки окончания ремонта Источник: Артём Молчанов / t.me











Рабочие демонтируют плитку в чаше бассейна Источник: Артём Молчанов / t.me











Напомним, что реконструкцией единственного в Ярославле 50-метрового бассейна занимается компания АО ГК «ЕКС». Реализация проекта оценивается в 1,1 миллиарда рублей.

АО ГК «ЕКС» было образовано в 1994 году в Москве. С 2017 года фирма зарегистрирована на Большой Федоровской, 63 в Ярославле. По данным сервиса «Контур.Фокус», учредитель — Алексей Власов. Выручка за 2023 год составила 111,6 миллиарда рублей (из них 3,4 миллиарда — чистая прибыль). Фирма работает по всей России, по данным на 2022 год, она выиграла больше 700 аукционов на общую сумму 215,8 млрд рублей. Со времен работы губернатора Дмитрия Миронова «ЕКС» получает крупнейшие заказы в Ярославской области: дорожные объекты (например, ремонт проспекта Машиностроителей или Добрынинского путепровода), стройки (8-этажное административное здание на Тутаевском шоссе), волейбольный центр на проспекте Фрунзе и другие. Отметим, что с проектами нередко возникали сложности: нехватка финансирования, выявление дефектов, приостановка строительства. Больше подробностей о подрядчике читайте в материале.