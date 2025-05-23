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Он и она Истории Жестокий романс Ларисы Гузеевой: почему главная сваха страны до 40 лет не могла найти мужа

Жестокий романс Ларисы Гузеевой: почему главная сваха страны до 40 лет не могла найти мужа

На ее счету был рокерский роман с Курехиным и интрижка с Нагиевым

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За годы поисков Лариса Гузеева научилась как следует разбираться в женихах | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиаЗа годы поисков Лариса Гузеева научилась как следует разбираться в женихах | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

За годы поисков Лариса Гузеева научилась как следует разбираться в женихах

Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Вот уже больше десяти лет Лариса Гузеева остается главной свахой России. Актриса и телеведущая годами помогает найти свою вторую половинку сотням желающих, и неспроста — ведь у самой телезвезды богатый опыт в делах любовных. В день рождения Ларисы Гузеевой вспоминаем ее тернистый романтический путь, который закончился настоящим счастьем.

Источник:

Городские медиа

Трудное детство и первая любовь

Лариса Гузеева родом из небольшого села в Оренбургской области. С юных лет девушку держали в ежовых рукавицах: в школе за Ларисой следила мать, работавшая учительницей, а дома за воспитание брался суровый отчим.

Многое запрещалось, многое скрывалось. До десятого класса мой отчим выставлял меня из комнаты, когда по телевизору показывали фильмы с поцелуями. Я была учительской дочкой и просто не имела права плохо себя вести, — вспоминала Лариса Гузеева.

Родители пытались силой привить манеры дочери, но вместо этого у Ларисы начался подростковый бунт.

Школу я ненавидела и, как могла, сопротивлялась догмам, — рассказывала Лариса Гузеева. — Я стала носить очень короткие юбки, краситься, курить, ругаться матом, за что мою маму в учительской «линчевали у позорного столба».

Источник: Лариса Гузеева / Vk.comИсточник: Лариса Гузеева / Vk.com
Источник:
Лариса Гузеева / Vk.com

В старших классах Лариса Гузеева впервые влюбилась: девушка осталась без ума от школьного красавчика с длинными ресницами и золотистыми волосами. Уже тогда будущая звезда выделялась среди сверстниц своей худобой и красотой, но парень как будто не замечал ее. Тогда Лариса решилась написать ему письмо и признаться в своих чувствах. В ответ школьный красавчик разозлился и сказал не писать ему записки «с глупостями».

Окончив школу, Лариса Гузеева решила, что в Оренбургской области ей делать нечего и пора покорять столицу. Будущая звезда перебралась в Москву и собиралась поступить на инженера. Но все планы изменились, когда девушка влюбилась в экстравагантного рокера.

Квартирники и тусовки

В Москве Лариса Гузеева почти сразу же познакомилась с клавишником Сергеем Курехиным. Скандальный своенравный музыкант сразу влюбил в себя юную бунтарку, не смутило ее даже то, что на момент знакомства мужчина уже был отцом. Правда, вместо воспитания детей он предпочитал музыку и кутеж.

Источник: Лариса Гузеева / Vk.comИсточник: Лариса Гузеева / Vk.com
Источник:
Лариса Гузеева / Vk.com

В то время Курехин гастролировал с собственной рок-группой «Поп-механика», и Лариса согласилась отправиться с ним в Санкт-Петербург. Пока возлюбленный творил, девушка решила не сидеть без дела и поступить в театральный институт — приемную комиссию впечатлила юная бунтарка, которая к тому же еще и побрилась наголо перед экзаменами.

Вместе с учебой Лариса Гузеева окунулась в новый мир: с Курехиным они регулярно тусовались со знаменитыми музыкантами на квартирниках и в легендарном кафе «Сайгон», где собирались все неформалы. Юная красавица всегда производила фурор: вокруг Ларисы собирались толпы поклонников, которым оставалось лишь любоваться девушкой. С некоторыми из ухажеров Лариса Гузеева начинала дружить, например на одной из вечеринок она познакомилась с Игорем Бухаровым, который стал ее близким другом.

Источник: Лариса Гузеева / Vk.comИсточник: Лариса Гузеева / Vk.com
Источник:
Лариса Гузеева / Vk.com

Сердце же Ларисы тогда принадлежало Курехину. Правда, за четыре года отношений любовь постепенно сошла на нет — рокер то и дело обидно шутил над «провинциальностью» девушки, а затем и вовсе начал ухлестывать за новой возлюбленной, с которой познакомился в клубе.

Возможно, расставание с Курехиным пошло Гузеевой на пользу, ведь ее следующий ухажер открыл девушке двери в большое кино.

Влюбленный артист и звездная роль

На последних курсах Лариса начала встречаться с артистом Сергеем Шакуровым. Мужчина остался без ума от юной красотки и решил помочь ее карьере, именно Шакуров попросил Эльдара Рязанова взять Гузееву в «Жестокий романс».

Впрочем, режиссер несильно сопротивлялся — уже после первых проб он согласился и утвердил девушку на главную роль. Артистка вспоминала, что произвела неизгладимое первое впечатление на Рязанова.

Источник: кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя», реж. Говорухин, 1979 г.Источник: кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя», реж. Говорухин, 1979 г.
Источник:
кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя», реж. Говорухин, 1979 г.

— Когда он меня только увидел, он был в шоке. Я приехала на пробы в обрезанных, рваных джинсах, разных сандалиях, с длиннющими ногтями, раскрашенными в разные цвета, и с вплетенными в длинные, распущенные волосы денежками, — признавалась Лариса Гузеева. — Я курила «Беломор», сплевывала сквозь зубы, сквернословила — у меня не было ничего общего с моей будущей героиней. Это когда меня переодели и причесали, произошла полная перемена личности…

Роль в «Жестоком романсе» сделала Ларису настоящей звездой. А вот с Шакуровым после съемок отношения резко оборвались. Впрочем, Гузеева несильно переживала: снимаясь в фильме, она была тайно влюблена в Никиту Михалкова, а затем на серьезные отношения уже не хватало времени — после звездной роли артистка с головой окунулась в работу.

Источник: кадр из фильма «Жестокий романс», реж. Рязанов, 1984 г.Источник: кадр из фильма «Жестокий романс», реж. Рязанов, 1984 г.
Источник:
кадр из фильма «Жестокий романс», реж. Рязанов, 1984 г.

Муж-наркоман и Дмитрий Нагиев

Во время съемок в фильме «Соперницы» Лариса Гузеева заприметила Илью Дренова — привлекательного ассистента оператора. Все знакомые оказались в шоке от выбора артистки: пока за Ларисой бегали толпы поклонников, она начала встречаться с пьющим мужчиной, да еще и отсидевшим за кражу. Но по уши влюбленная девушка решала сердцем, и уже вскоре парочка поженилась.

Источник: кадр из фильма «Соперницы», реж. Садовский, 1985 г.Источник: кадр из фильма «Соперницы», реж. Садовский, 1985 г.
Источник:
кадр из фильма «Соперницы», реж. Садовский, 1985 г.

Уже в браке Лариса Гузеева узнала, что Илья не только алкоголик, но еще и наркоман. Пристрастие мужа стало настоящим шоком для артистки.

— Мое тепличное воспитание сыграло со мной злую шутку. До двадцати пяти лет я думала, что проститутки и наркоманы есть только за границей, да и то все сидят в тюрьме, — признавалась Гузеева.

Вместо того чтобы бежать от горе-мужа, Лариса Гузеева решила во что бы то ни стало вылечить его от зависимости. Звезда отправляла Илью на лечение, верила обещаниям и надеялась, что жизнь наладится. Но мужчина снова и снова возвращался к наркотикам.

Источник: Лариса Гузеева / Vk.comИсточник: Лариса Гузеева / Vk.com
Источник:
Лариса Гузеева / Vk.com

Справиться с болью, которую приносил Ларисе горе-муж, одно время помогал Дмитрий Нагиев — короткий роман между замужней Гузеевой и женатым артистом начался после того, как парочка напилась в кафе Дома журналистов и оказалась в одной постели.

Но роман продлился недолго. Однажды Нагиев попал в больницу, и Лариса Гузеева отправилась его навестить. Там она и познакомилась с супругой актера Алисой Шер. Возмущенная жена Нагиева даже хотела бросить мужа, но узнала, что беременна, и простила его. Лариса Гузеева решила не рушить семью и оставить артиста.

Источник: кадр из шоу «Прожарка», 2016 г.Источник: кадр из шоу «Прожарка», 2016 г.
Источник:
кадр из шоу «Прожарка», 2016 г.

Тем временем Илья продолжал принимать наркотики. Лариса Гузеева потратила на попытки вылечить мужа семь лет, но в 1991 году сдалась и подала на развод. Вскоре тело Ильи нашли в одном из парков города.

После смерти бывшего мужа Лариса Гузеева начала пить. Звезда и раньше не отличалась здоровым образом жизни, но неудачный брак надломил артистку.

— Как это произошло со мной? Был повод, и были друзья, готовые всегда протянуть полный стакан, были и те, которые видели, что я погибаю, и радовались, что освободится место для них, — признавалась Лариса Гузеева. — Сначала мне нравилось, потом я не заметила, как с утра меня потянуло похмелиться, это происходит в один миг.

От падения в пропасть артистку спасло одно — она всё еще мечтала родить ребенка и найти семейное счастье. Ухватившись за эту надежду, Лариса Гузеева поборола зависимость.

«Первый учит, от второго рожаешь, третий — для любви»

После неудачных отношений с мужем-наркоманом Лариса Гузеева надеялась найти серьезного и ответственного мужчину, с которым можно связать жизнь и родить детей. Именно таким показался ей темпераментный актер Каха Толордав, с которым Лариса встретилась на съемках «Избранника». Обаятельный грузин утопил Гузееву в своей любви, и уже вскоре пара ждала ребенка.

В 1992 году у Ларисы Гузеевой родился первенец — сына назвали Георгием. Через несколько дней после рождения малыша Лариса и Каха поженились. Но брак продержался недолго: оказалось, что у влюбленных слишком разное воспитание и представление о том, какой должна быть семейная жизнь.

Источник: кадр из фильма «Не покидай меня, Любовь», реж. Фокин, 2001 г.Источник: кадр из фильма «Не покидай меня, Любовь», реж. Фокин, 2001 г.
Источник:
кадр из фильма «Не покидай меня, Любовь», реж. Фокин, 2001 г.

Расставшись с Толордавом, Лариса Гузеева нашла себе надежного на первый взгляд банкира. К которому, впрочем, не питала сильных чувств. В это же время в жизни артистки вновь появился Игорь Бухаров — тот самый друг, который познакомился с Ларисой еще в студенческие годы, но не смог впечатлить красотку.

С тех пор прошло много лет, и каждый жил своей жизнью: пока Лариса Гузеева покоряла зрителей, Игорь отслужил в армии, работал поваром, а затем занялся бизнесом. Когда актриса переехала в Москву с сыном, Бухаров уже владел собственным рестораном.

Как-то раз Лариса Гузеева оказалась за столиком в заведении, которое принадлежало Игорю Бухарову. Актриса не постеснялась попросить у давнего друга помощи.

— Вот в Москве теперь, с ребенком, с мамой. Квартирку, слава богу, купила. Надеюсь здесь остаться насовсем. И, кажется, появился один богатый человек, но положиться на него я не могу. Игорь, а может, ты будешь иногда помогать мне в житейских делах? — спросила Гузеева.

Бухаров с радостью согласился. Он уже давно не надеялся покорить сердце Ларисы, но такая просьба вновь напомнила ему о чувствах. С тех пор ресторатор постоянно помогал Гузеевой и терпеливо ждал своего часа. Точку в их отношениях поставил несчастный случай. Как-то раз в самолете ее сына Георгия ошпарили кипятком, и мальчику экстренно потребовался врач.

— Стюард опрокинул на Георгия кипяток — сын получил жуткие ожоги. Я понимала, что к банкиру обращаться бесполезно — всё равно толком ничего не сделал бы, и позвонила Игорю, — вспоминала Лариса Гузеева. — Через несколько часов у меня уже были все необходимые лекарства, врачи, короче, абсолютно всё, что нужно.

Источник: igorbukhalov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: igorbukhalov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:
igorbukhalov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

За все старания Лариса Гузеева решила отблагодарить Игоря Бухарова — артистка согласилась на совместную поездку в Израиль. В один из дней звезда «загуляла»: провела всю ночь на вечеринке и вернулась в невменяемом состоянии. Гузеева думала, что Игорь закатит скандал, но он встретил ее спокойно, лишь во взгляде его читалась жалость и разочарование. Тогда актриса поняла, что перед ней самый добрый и искренний мужчина, которого она когда-либо встречала.

— Те люди, которые говорят, что счастье — это миг, путают его с оргазмом. Счастье — это длительный отрезок времени, когда осознаешь, что счастлив. У меня так оно и есть, — заключила Гузеева. — Для меня счастье теперь — в спокойствии. За годы нашей жизни мы с Игорем так срослись, что стали уже одним организмом. Пусть не обрываем друг другу телефоны, не пускаем розовые слюни с объяснениями в любви, но нам всегда хочется домой, друг к дружке. Бурные эмоции мне больше не нужны, объелась я этим, получила в избытке, сверх меры. Конечно, в силу своего характера пью у мужа кровь, но для меня никого нет лучше. И я очень боюсь его потерять…

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Иван НекрасовИван Некрасов
Иван Некрасов
Корреспондент национальной редакции
Лариса Гузеева Отношения Любовь Семья Давай поженимся! Знаменитости Чувства
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Комментарии
6
Гость
23 мая 2024, 20:23
Плохая наследственность, гены, безотцовщина, трудное детство, бурная юность, педагогическая запущенность, хождение по членам... хамоватая провинциалка, деревенщина
Гость
23 мая 2024, 16:32
В смысле, Гузеева до 40 лет выбирала мужа? У нее до 40 два развода, а остальные просто замуж не звали.
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