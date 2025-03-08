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Политика проблема «У него южный узел в Рыбах»: против астролога депутат Госдумы. Кто победит?

«У него южный узел в Рыбах»: против астролога депутат Госдумы. Кто победит?

Анна Гринькова и Андрей Свинцов рассуждают о запрете рекламы тарологов

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Обсуждение федерального законопроекта прошло в соцсетях&nbsp;— прямо в сторис у блогера | Источник: ldpr.ru, Дарья Пона / 74.RU, Анна ГриньковаОбсуждение федерального законопроекта прошло в соцсетях&nbsp;— прямо в сторис у блогера | Источник: ldpr.ru, Дарья Пона / 74.RU, Анна Гринькова

Обсуждение федерального законопроекта прошло в соцсетях — прямо в сторис у блогера

Источник:

Скандал между известным блогером и астропсихологом Анной Гриньковой и депутатом Госдумы Андреем Свинцовым. Последний добивается запрета на рекламу тарологов, а в перспективе — и других эзотериков. Анна составила натальную карту Андрея, и тот ответил ей. Обе стороны рассказали о случившемся в соцсетях. 29.RU узнал у Анны и Андрея, что они думают друг о друге и о запрете рекламы эзотерических услуг, а также о том, как относятся к платным предсказаниям будущего.

«В прошлой жизни он мог быть духовным наставником»

В январе 2025 года депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Свинцов внес на рассмотрение законопроект, запрещающий рекламу услуг тарологов, тех, кто платно гадает на картах таро. По информации Свинцова, в 2024 году россияне потратили на услуги тарологов и экстрасенсов 2 триллиона 400 миллиардов рублей.

О предложении депутата узнала блогер Анна Гринькова. Она занимается астропсихологией, составляет астрологические прогнозы, натальные карты и обучает этому других в собственном онлайн-институте. Она решила составить натальную карту Свинцова и рассказала о результатах в соцсетях.

Недавно Анна приняла участие в шоу «Пусть говорят» (16+) на Первом канале как эксперт | Источник: Анна Гринькова / Vk.comНедавно Анна приняла участие в шоу «Пусть говорят» (16+) на Первом канале как эксперт | Источник: Анна Гринькова / Vk.com

Недавно Анна приняла участие в шоу «Пусть говорят» (16+) на Первом канале как эксперт

Источник:

Натальной картой называют схему звездного неба в момент рождения человека над местом, где он появился на свет. Астрологи утверждают, что по тому, как выстроились звезды, планеты и созвездия, можно вычислить характер и судьбу.

— Всё не просто так: когда человек о чём-то думает, даже если хочет это запретить, у него внутри есть комплементарность этой теме, — рассказала нам Анна Гринькова. — И действительно, когда я открыла натальную карту Андрея Свинцова, я увидела, что у него южный узел в Рыбах, в прошлой жизни он и сам мог быть монахом, духовным наставником, связанным с эзотерикой человеком. Меня это еще больше заинтересовало и я решила рассказать о том, что это за человек, и о законе.

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Как Путин, Маск и Трамп

Изучая положение звезд, астропсихолог нашла схожесть Андрея Свинцова с другими политиками — уже мирового уровня:

— Он Скорпион по знаку зодиака. Такие люди не боятся вскрывать болевые темы — это стратеги, реформаторы, готовые идти напролом. У них много внутренних сил для того, чтобы преодолеть любые препятствия. Плюс у Свинцова Марс в Стрельце: такие люди всегда идут до конца, даже через скандалы и протесты. Если они видят высокую миссию в том, что делают, они дойдут до конца. Точно такой же Марс в Стрельце у Владимира Путина. Также у него Солнце в аспекте с Ураном. Такой же аспект у всех великих политиков: у Дональда Трампа например. А еще — у Илона Маска. Такие люди всегда добиваются высот — они создают тренды, предвидят будущее. Плюс Свинцов — кармический преемник Жириновского: у них много совпадений по натальным картам.

Кроме того, блогер предсказала депутату удачу на выборах в сентябре 2025 года. Что касается законопроекта о запрете рекламы, то, по словам Анны, решающий момент для его принятия наступит до 25 марта.

— Если сейчас законопроект поддержат, он пройдет дальше, — рассказывает она. — Потом будет чуть меньше вероятность, что его примут. А далее у него еще будет возможность, второй шанс, для того, чтобы его приняли, — с 29 апреля по 23 мая.

После того как Анна опубликовала у себя в telegram-канале небольшой ролик об Андрее, он пришел к ней в комментарии. Свинцов поправил Анну, которая назвала его в видео Алексеем, и написал: «В остальном всё правильно». После этого он разместил ролик Гриньковой у себя в сторис.

Источник: АННА ГРИНЬКОВА НА СВЯЗИ / T.meИсточник: АННА ГРИНЬКОВА НА СВЯЗИ / T.me
Источник:

Анна Гринькова говорит, что своим комментарием депутат подтвердил информацию из карты, рассказанную в видео. Но сам Свинцов пояснил нам, что просто отнесся к астропсихологу с юмором:

— Я посмеялся над роликом, показал его друзьям, даже у себя в сторис разместил, — сообщил он. — Честно говоря, не вникал — там что-то про планеты… Я воспринимаю их как юмористические элементы.

«Прогноз не состоялся — применяется статья „Мошенничество“»

Мы спросили у Андрея о том, что именно он хочет запретить на законодательном уровне и как видит регулирование сферы услуг экстрасенсов?

— Я считаю увлечения астрологами и тарологами весьма опасным явлением, — сообщил он нам. — В первую очередь потому, что это является первым этапом к более глубокой зависимости от различных экстрасенсов, гадалок, ведьм и так далее. Считаю, что любую рекламу такого рода услуг надо максимально быстро пресечь везде — в СМИ, в прессе, в интернете. И постепенно переходить к борьбе с этим феноменом.

Источник: duma.gov.ruИсточник: duma.gov.ru
Источник:

Андрей Свинцов предполагает, что среди тех, кто считает себя экстрасенсами, действительно могут оказаться люди, способные предугадывать будущее. Но таких, по его словам, меньшинство, а в 99,99% случаев клиенты имеют дело с мошенниками.

— Наверняка есть один-два человека, которые обладают сверхъестественными способностями, — размышляет он. — Но этих людей должны изучать серьезные ученые, ставить над ними опыты, вникать во всё. И только после серьезной экспертизы и подтверждения их должны вносить в определенный реестр. В ряде республик уже такого рода реестры сформированы, но там в них вносят народных целителей.

Депутат считает, что на первом этапе тарологов надо максимально ограничивать, чтобы они не получили новых клиентов, а с теми, кто уже «подсел» на предсказания, нужно работать, привлекая специалистов.

— Если это не будет помогать, значит надо думать о введении уголовной ответственности за мошенничество, — говорит Свинцов. — Это можно очень легко сделать — путем обязательств, заключая договор. Например, когда делается расклад таро, его результат можно фиксировать — записывать на видео, распечатывать в виде текста. И в случае если прогноз не состоялся, применяется статья УК РФ «Мошенничество».

Законопроект касается тарологов, но его могут расширить и на других предсказателей | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUЗаконопроект касается тарологов, но его могут расширить и на других предсказателей | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Законопроект касается тарологов, но его могут расширить и на других предсказателей

Источник:

Для предсказаний нужно образование

Андрей Свинцов подчеркивает, что предлагает не запрещать расклады таро или составление натальных карт, а только лишь брать за это деньги. Если такая деятельность будет подаваться как развлечение — он не против.

— Пожалуйста, развлекайте людей, собирайте залы, продавайте туда билеты, но как на шоу, — предлагает он. — Но если люди начинают продавать свою услугу как действительный прогноз будущего, у них должно быть образование. Если они дают финансовый комментарий, экономическое образование, медицинский — медицинское и так далее. Если человек без образования начинает предсказывать будущее на основе красивых картинок, значит это откровенный мошенник и место его в тюрьме.

Анна Гринькова говорит, что между ней и Андреем Свинцовым нет противостояния: она абсолютно согласна с ним и поддерживает законопроект. Она считает, что всё должно быть регламентировано, так как в сфере эзотерики много обмана.

— Например, когда говорят о будущем в ужасном свете, пугают человека. Я согласна, что всё нужно сделать более строго: чтобы не запугивали, а помогали, и чтобы эзотерика была не для всех — чтобы в нее приходили и становились преподавателями действительно профессионалы, у которых есть государственные разрешения. Лично у меня, у моего института астрологии и психологии есть лицензия Министерства образования. И всё, что я делаю, я делаю с учетом того, что не могу сказать что-то лишнее.

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В декабре 2023 года Российская академия наук опубликовала меморандум, в котором официально признала астрологию лженаукой. В нём ученые сообщают, что по данным социологических опросов, примерно каждый седьмой россиянин доверяет гороскопам, а вообще в астрологию продолжают верить миллионы по всему миру.

О запрете рекламы медиумов и астрологов заявлял также депутат Госдумы Александр Спиридонов. Он рассказывал о схожем законопроекте.

Чьи рассуждения вам ближе?

Депутата
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Никто из них не прав
ПО ТЕМЕ
Эзотерика Астрология Тарологи Таро Госдума РФ Анна Гринькова Андрей Свинцов
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