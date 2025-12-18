Черные берега. Год назад пляжи Анапы покрылись мазутом — как от «уберем за месяц» пришли к «не нужно искать виноватых»

Нефтепродукты продолжают находить на берегу Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

15 декабря 2024 года в акватории Черного моря у Керченского пролива одновременно потерпели крушение два танкера: «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Оба судна разломились пополам. Уже позже станет известно, что они в принципе не должны были находиться в море: это речные суда, перевозившие более 8,5 тысячи тонн мазута.

По официальным данным Минтранса России, после крушения в море вытекло около 2,4 тысячи тонн тяжелого топочного мазута М-100. Год назад, 17 декабря 2024 года, на пляжах Анапы и Темрюкского района начались выбросы мазута. С начала экологической катастрофы прошел год. Обломки танкеров продолжают лежать на дне, а на побережье периодически встречаются новые выбросы.

Портал 93.RU собрал основные вехи мазутной катастрофы.

Переломный момент

15 декабря 2024 года в море в южной части Керченского пролива бушует семибалльный шторм. Высота волн достигает четырех метров. В СМИ и социальных сетях начинают появляться первые тревожные новости: в акватории Черного моря вблизи Керченского пролива терпят крушение два танкера. А следом — видео, снятое с палубы одного из них. На кадрах — половина палубы судна, снятая с надстройки, ходовой рубки. Вторая половина уходит на дно.

Оба судна попали в сильный шторм Источник: 93.RU

Так выглядело крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» от первого лица. Оба судна переломились пополам и начали тонуть. Человек, сделавший эти кадры, выжил, но получил переохлаждение.

«Волгонефть-212» ушел на дно, а «Волгонефть-239» без передней части корпуса удалось вывезти на отмель в районе мыса Панагия. Моряков (12 человек с танкера «Волгонефть-212» и 14 человек с танкера «Волгонефть-239») удалось спасти. Но один человек погиб во время операции. Это 23-летний вахтенный матрос «Волгонефти-212» Данил Саблин. Он исполнял обязанности моториста и нес вахту в качестве помощника механика.

Контекст. «Волгонефть-212» принадлежит пермской компании «КамаТрансОйл», фрахтователем является «Кама Шиппинг». В день крушения танкеру исполнилось 55 лет. А «Волгонефть-239» эксплуатируется с 1973 года и принадлежит московскому ЗАО «Волгатранснефть».

Почему это случилось?

«Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» фактически не имели права выходить в море. Суда не включили в лицензию на перевозку опасных грузов внутренним водным и морским транспортом. Кроме того, оба судна нарушили сезонные ограничения на плавание в акватории.

Момент крушения судна Источник: Охотники за кораблями / T.me

Танкеры сконструированы как речные с возможностью выхода в море в теплое время года. Конструктивно они могли выдержать волну до двух метров. В момент крушения высота волн доходила до четырех метров.

Спустя два дня после катастрофы случился похожий инцидент. Еще один танкер «Волгатранснефти» подал сигнал бедствия, но уже в Азовском море. В четвертом грузовом танке «Волгонефть-109» была нарушена герметичность, из-за чего начал вытекать мазут в балластный танк. При этом в воду нефтепродукты не попали.

Как танкеры вообще оказались в Черном море?

Суда перевозили мазут, владельцем которого является «Роснефть», из Саратова по реке Дон через Керченский пролив на судно-накопитель FIRN в Черном море, южнее пролива.

Планировалось, что выгрузка пройдет до 25 ноября. У танкеров заканчивалось разрешение, что уже исключало возможность нахождения судов в Азовском море и Керченском проливе.

В начале декабря оба танкера пересекли пролив под руководством службы управления движением судов порта «Кавказ» и встали на якорь в ожидании очереди к судну-накопителю недалеко от поселка Волна в Темрюкском районе. Хоть суда и перевозили груз «Роснефти», компания, по словам капитана «Волгонефти-212», в приоритете разгружала сперва свои суда, а затем танкеры других компаний. Согласно документу Ространснадзора, порядок подхода и выгрузки груза определял в том числе фрахтователь судна-накопителя FIRN, учитывая указания грузовладельца.

«Волгонефть-212» получил повреждения во время шторма в Керченском проливе Источник: Корабел.ру

«Мы удивились, так как нам по сезонному району плавания перемещаться в акваториях портов было нельзя, а тем более находиться в море. Но с нами в это же время находилось более двух десятков судов такого же класса, мы выполнили распоряжения диспетчеров движения. В морских портах распоряжения капитании является обязательным к исполнению. Далее накопитель сказал ожидать вызова. Так мы простояли до 12 декабря», — цитирует РБК-Пермь слова старшего механика Алексея Татаринова, который в момент крушения находился на «Волгонефти-212».

14 декабря, после штормового предупреждения об усилении ветра, по согласованию судно направилось в район поселка Заветное — это уже побережье Крыма, напротив Темрюкского района. 15 декабря ветер и волнение моря усилились.

Кто виноват в экологической катастрофе?

ЗАО «Волгатранснефть» возложило ответственность за крушение на порт «Кавказ» в Темрюкском районе Краснодарского края. Судовладелец утверждает, что оба танкера находились в местах, где произошла авария, по распоряжению порта и в условиях шторма не имели возможности уйти в безопасное место.

Также, по версии судовладельцев, в порту «Кавказ» задержали разгрузку мазута, это хотели сделать еще в конце ноября, пока действовало разрешение на парковку. Однако из-за приоритетности танкеров «Роснефти» сделать этого не удалось.

Спасательная шлюпка одного из танкеров Источник: «ЧП Анапа» / T.me

В Минтрансе же настаивают, что причина экологической катастрофы заключается в «невыполнении капитанами судов и судовладельцами ограничений по сезону плавания судов в морских акваториях Азовского моря и Керченского пролива».

По версии Ростехнадзора, экипажи судов не были полностью укомплектованы. На судах не хватало судоводителей, фактически экипаж не соответствовал судовой роли и требованиям безопасности. А прочность корпуса судов мог иметь значительный износ.

Так, согласно выводам ведомства, к аварии привело:

игнорирование сезонных ограничений;

несоответствие экипажа обязательным требованиям по укомплектованию экипажа;

недостаточный контроль со стороны судовладельца и надзорных органов.

А спасательная операция была осложнена отсутствием подготовки экипажа к аварийным ситуациям и недостатками в оснащении спасательными средствами.

Сейчас капитан танкера «Волгонефть-212» находится в СИЗО, а капитан «Волгонефти-239» — под домашним арестом.

Выбросы мазута и реакция властей

17 декабря 2024 года на пляжах Анапы и Темрюкского района появился мазут марки М-100. Он становится жидким при высоких температурах, а при низких — затвердевает, следовательно, опускается на дно. В танкерах его перевозили в разогретом виде для дальнейшей разгрузки, которая проходит при температуре выше 40 градусов.

Спустя два дня после происшествия в Керченском проливе стало понятно, что Краснодарский край столкнулся с экологической катастрофой. Мазутные пятна начали находить на побережье Черного моря в Темрюкском районе и в самой Анапе. На тот момент площадь загрязнения составляла около 50 километров.

Фото с пляжа в Анапе, сделанное в декабре 2024 года Источник: Валерия Дульская / 93.RU

Власти региона тут же заявили об организации оперативного штаба и о сотнях специалистов, которые работают на месте. Но позже оказалось, что для ликвидации последствий такого масштаба не хватает людей и оборудования.

Жители Анапы и волонтеры, которые занимаются уборкой мазута с пляжа, записали видеообращение к президенту.

— Местная власть не обладает профессиональными ресурсами и техническими спецсредствами для нейтрализации последствий столь масштабной катастрофы и вынуждена компенсировать нехватку привлечением живой силы — волонтеров с лопатами. Нам всем нужно осознать, что нас постигла беда международного масштаба. Нельзя взваливать основные вопросы по ее устранению исключительно на местную власть, — говорится в обращении.

Мазут в районе Джемете 23 декабря Источник: Единый координационный центр по ликвидации ЧС / T.me

Люди вышли с требованием собрать отряды профессиональных спасателей, подключить научно-исследовательские институты для нейтрализации ядовитых веществ, обратиться к другим странам за технологической помощью и привлечь ветеринарные службы.

Научный директор Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян в беседе с РБК говорил, что реакция властей Краснодарского края оказалась очень запоздалой.

«Неделю, кроме волонтеров, появившихся буквально на третий день, там никого не было. Неделю вообще там не просыпался никто, ни в администрации Краснодарского края, ни в МЧС. Это удивительно. Мы на пятый день провели пресс-конференцию в ТАСС. Это было первое публичное мероприятие вообще. А уж что касается людей, которые там по службе, а не по зову сердца стали систематически работать, то это в лучшем случае очень вяло, совершенно недостаточными силами произошло только где-то на девятый-десятый день», — сказал Виктор Данилов-Данильян.

На фото — Витязево, 31 декабря 2024 года Источник: Никита Зырянов / 93.RU

19 декабря во время прямой линии президент Владимир Путин прокомментировал случившееся, назвав разлив мазута на побережье «экологической бедой». Путин также отметил, что общался с губернатором Краснодарского края, который его заверил, что на данном этапе помощь не нужна и регион справляется.

Федеральный режим ЧС в Краснодарском крае ввели лишь спустя 10 дней после катастрофы с танкерами. Губернатор признал, что региональные власти не могут справиться с такой экологической катастрофой самостоятельно.

А 9 января президент раскритиковал ход ликвидации экологической катастрофы, назвав меры, которые принимаются властями, недостаточными.

«Могу вас заверить»

Власти Краснодарского края неоднократно публично заявляли о нереалистичных сроках восстановления пляжей. 18 декабря, на следующий день после того, как мазут оказался на побережье, губернатор Вениамин Кондратьев в эфире федерального телеканала сказал, что мазут с пляжей региона уберут к началу курортного сезона в 2025 году.

Пока мазут холодный, его можно убрать даже руками — он хорошо скатывается Источник: Валерия Дульская / 93.RU

21 декабря 2024 года, спустя шесть дней после крушения двух танкеров в районе Керченского пролива, Кондратьев называл сроки ликвидации последствий экологической катастрофы: «Примерно месяц, не больше». Об этом глава региона рассказал телеканалу «Звезда». 23 декабря Кондратьев скорректировал сроки, пообещав убрать мазут «до 1 февраля, максимум до 1 марта».

Затем время сдвинулось на 13 мая. Но ближе к летнему сезону в Роспотребнадзоре всё еще называли пляжи Анапы и Темрюкского района непригодными для купания, а курортный сезон так и не состоялся.

Спустя год, 5 декабря 2025 года, Кондратьев во время прямой линии в очередной раз поставил новые сроки ликвидации мазутной катастрофы: «к началу сезона (к лету 2026 года), а может, и к концу [нынешней] зимы».

А кто убирал мазут?

Пока чиновники строили планы по ликвидации последствий и осматривали почерневшие от мазута пляжи, убирали эти самые пляжи по большей части волонтеры — тысячи человек, которые по своей инициативе приезжали из других регионов, а также спасатели и сотрудники МЧС. Полноценная уборка пляжей силами региона началась лишь 3 января, когда на пляжи начали завозить бюджетников: учителей, руководителей и участников творческих коллективов, библиотекарей, педагогов школ искусств, специалистов управления культуры мэрии Анапы, ДК и клубов, а также технический персонал учреждений и работников бухгалтерии.

На пляжах ежедневно работают волонтеры, собирающие мазут Источник: Валерия Дульская / 93.RU

Рапортовать об очистке очередного участка побережья стали администрации районов Краснодарского края, которые выделяли людей для работ.

Кроме того, возникла проблема с вывозом замазученного песка. Губернатор Краснодарского края ранее признал, что полигоны не успевают принимать такое количество мешков.

Администрация Краснодарского края даже планировала вывозить мазут в соседние регионы, но там после протестов местных жителей его принимать отказались.

В итоге загрязненный грунт продолжили свозить в хутор Воскресенский под Анапой прямо к частному сектору на «временную площадку». Чиновники неоднократно ставили сроки по очистке этой площадки от песка. А потом неоднократно их переносили. Сначала загрязненный грунт обещали вывезти до 1 апреля, потом — до 15 апреля, затем — до конца мая. В прошлый раз срок был поставлен до середины июля. Но затем на площадку завозили новый и новый замазученный грунт. Выбросы мазута продолжались.

Грузовики едут на временный полигон Источник: оперативный штаб Краснодарского края

Жители хутора ВоскресенскогН неоднократно выступали против ее существования. Дело в том, что нефтепродукты хранятся в 500 метрах от жилых домов и местного детского сада. А горы грязного песка видны из окон многоквартирного дома. Власти же заявляли, что площадка безопасна.

К концу 2025 года в Краснодарском крае собрали более 185 тысяч тонн замазученного грунта, большую часть, по словам властей, утилизировали.

Песок очищают от крупных фракций. Грунт с минимальным содержанием нефтепродуктов отправляют на полигон ООО «Терра-Н» в Новороссийск для использования в качестве инертных материалов. С максимальным — вывозят для утилизации на полигоны компаний «Биопотенциал» и «Ртутная безопасность».

У всех Новый год, а у нас катастрофа

Первыми последствия катастрофы ощутили на себе не люди, а животные. Это десятки тысяч птиц, в том числе и краснокнижных. Одни волонтеры круглосуточно собирали их по лиманам и пляжам, а другие — отмывали на местной автомойке в очень сложных условиях и практически без отдыха.

В таком состоянии птицы поступали на мойку Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Волонтеры постоянно жаловались на нехватку людей и площадей для мойки птиц. Но сам процесс не останавливался даже в новогоднюю ночь. На реабилитацию пернатых также отправляли в частные организации Краснодара и Ставропольского края практически без участия властей.

Лишь после Нового года в Анапе открыли центр по спасению птиц на базе пансионата «Полярные Зори» с дополнительными площадями и организацией питания волонтеров. До этого люди отмывали птиц в неотапливаемых помещениях автомойки и в старом амбаре в промзоне Анапы.

Журналист портала 93.RU провел Новый год в обоих этих центрах и от первого лица рассказал, как проходила очистка птиц.

Точное количество пернатых, которые в итоге погибли из-за катастрофы, неизвестно. Животные умирали во время очистки, перевозки, реабилитации, а также после выпуска — от интоксикации, стресса, естественных причин. Количество погибших особей поверхностно оценивается примерно в шесть тысяч.

Тяжелых особей приходилось отмывать в течение нескольких часов Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

4 января власти Краснодарского края впервые сообщили о выпуске птиц, которые прошли реабилитацию после очистки от мазута. Днем 5 января волонтеры сообщили, что нашли на месте выпуска более 10 мертвых птиц.

Черный год для Анапы

Еще до начала курортного сезона, несмотря на обещания властей убрать весь мазут, было понятно: полноценного сезона в Анапе и Темрюкском районе не будет. Так и случилось. Роспотребнадзор не разрешил открывать пляжи из-за значительного превышения загрязняющих веществ в грунте. Однако некоторые туристы всё же купались. Их из воды прогоняли сотрудники администрации Анапы и полицейские.

Центральный пляж в Анапе Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Сам курорт в начале лета выглядел покинутым: пустые пляжи, закрытые гостиницы. Малый бизнес, которым жил до этого город, понес огромные потери. Туристы, приехавшие на курорт, в разговоре с журналистами 93.RU говорили, что «непривычно видеть Анапу такой пустой».

Что происходит в море сейчас?

Обломки двух танкеров спустя год продолжают находиться на дне Черного моря — две части танкера «Волгонефть-212» и носовая часть танкера «Волгонефть-239». Корму последнего удалось отвезти на мель. Ее распилили 7 марта этого года.

Корма танкера, которая осталась на мели Источник: оперштаб Кубани

21 марта 2024 года Минтранс заявлял, что утилизация затонувших танкеров будет поэтапной. Сначала срежут выступающие элементы конструкций и поднимут их на поверхность. Затем затонувшие фрагменты накроют защитными коффердамами на глубине до 20 метров — это своеобразные саркофаги для предотвращения дальнейших разливов мазута. Федеральные власти сообщали, что эти работы должны завершиться до 30 октября 2025 года.

Пляжи региона до сих пор полностью не восстановили Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

12 декабря на правительственной комиссии заявили, что был установлен только один коффердам, работы со вторым и третьим продолжаются.

После удаления мазута коффердамы и оставшиеся части судов планируется полностью утилизировать в 2026 году.

Во сколько обошлась мазутная катастрофа?

По приблизительным оценкам, на ликвидацию последствий катастрофы из федерального бюджета было выделено более 10 миллиардов рублей. По оценке Росприроднадзора, суммарный ущерб от катастрофы составил почти 85 миллиардов рублей. Именно такую сумму взыскивают через суд с владельцев и фрахтователей танкеров, компаний «КамаТрансОйл», ей принадлежит «Волгонефть-212», «Кама Шиппинг», фрахтователя танкера, и «Волгатранснефть» — владельца и фрахтователя «Волгонефти-239».

Также с компаний хотят взыскать затраты на ликвидацию последствий.

Деньги продолжают выделять Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

В результате ЧП погибли как минимум два человека — это 23-летний матрос «Волгонефти-212» Данил Саблин (он погиб во время спасательной операции 15 декабря 2024 года). А 28 февраля 2025 года при очистке акватории в Анапе на поверхность не смог подняться водолаз и спасатель 1-го класса Семен Луговой. У него остались жена и двое детей.

Новая катастрофа, которая не случилась

В конце октября губернатор Кубани заявил, что к побережью приближается «900 тонн мазута». Для сравнения: зимой 2024 года в акватории вылилось около 2,4 тонны мазута.

При этом он несколько раз повторил тезис, что «не нужно искать виноватых». Нужно, говорит он, «просто убирать», и, вероятно, придется задействовать дополнительные средства из резервного фонда Краснодарского края. При этом откуда вообще в море взялось «огромное по масштабам пятно мазута» — ни слова. По официальным заявлениям, утечек с танкеров за последнее время не происходило.

Край ждал повторения «мазутной эпопеи», но его не случилось Источник: Никита Зырянов / 93.RU

И было ли пятно на самом деле, непонятно. Ведь по космоснимкам не удалось установить, в акватории Черного моря дрейфует маслянистая пленка или все-таки мазут.

Причем в последующие дни после заявления губернатора никаких крупных выбросов не произошло. А 15 декабря 2025 года губернатор Кубани уже заявил о планах открыть курортный сезон в 2026 году.

Какой итог?

Сейчас ученые сходятся во мнении, что на восстановление природы после катастрофы может потребоваться 5–6 лет. Причем некоторые особенности Анапы и биоразнообразие могут быть утрачены навсегда.

«Песок содержит зерна кварца цитрина. Именно они дают этот фирменный цвет. Такой песок с такими зернами, такой окатанности найти в карьере практически невозможно… Зерна будут другой формы, он будет либо пылить, либо его будет выносить в море. Нужно будет несколько раз его завозить. Это длительный и дорогой процесс», — сказал гидрогеолог Жора Каваносян в беседе с ресурсом BFM.

Вторая угроза — местной популяции хохлатых бакланов, которых в крае всего около 100 гнездовых пар. Несколько десятков птиц пострадало, и регион может их потерять. Восстановление популяции, если позволит экология, займет не одно десятилетие.

Большое количество птиц погибло после выпуска в дикую природу Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Самое серьезное опасение — судьба черноморских дельфинов (азовок, белобочек, афалин), все виды которых занесены в Красную книгу.

Также, продолжает он, напрашивается вывод, что страна оказалась не готова к ЧС финансово и организационно. Авария в конце бюджетного года застала врасплох все уровни власти. Эффективным и ключевым предложением эколог видит реформу страхования танкерного флота по принципу ОСАГО, где страховка для старых судов будет существенно дороже, стимулируя обновление парка и создавая финансовый пул для мгновенного реагирования.