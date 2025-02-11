В Ярославле задымились трамвайные пути: что произошло

В Ярославле задымились трамвайные пути Источник: Свободный Ярославль 2.0 / Vk.com











В Ярославле вечером 10 февраля заискрили и задымились трамвайные пути. ЧП произошло на пересечении улицы Победы и Кучерского переулка. На фото с места происшествия видно, что над рельсами поднимается густой белый дым.

— Задымление трамвайных путей произошло по причине обрыва электросоединения между стыками рельсов. Неисправность была оперативно устранена дежурной бригадой службы пути. Никакой опасности для пассажиров и пешеходов данное явление не представляет, — прокомментировал ситуацию директор предприятия «Яргорэлектротранс», отвечающего за работу трамваев, Денис Пырлог.

На предприятии уточнили, что движение трамваев из-за инцидента не останавливалось.

Напомним, в Ярославле запланирована масштабная модернизация трамвайного хозяйства. В городе должны заменить все трамвайные пути, обновить восемь тяговых подстанций, пустить 47 новых трамваев, реконструировать два путепровода (у Лакокраски и Моторного завода) и трамвайное депо.

Подрядчиком является компания «Мовиста Регионы Ярославль», с которой правительство региона заключило соответствующее концессионное соглашение.