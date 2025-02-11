В Ярославле задымились трамвайные пути: что произошло

В Ярославле вечером 10 февраля заискрили и задымились трамвайные пути. ЧП произошло на пересечении улицы Победы и Кучерского переулка. На фото с места происшествия видно, что над рельсами поднимается густой белый дым.
— Задымление трамвайных путей произошло по причине обрыва электросоединения между стыками рельсов. Неисправность была оперативно устранена дежурной бригадой службы пути. Никакой опасности для пассажиров и пешеходов данное явление не представляет, — прокомментировал ситуацию директор предприятия «Яргорэлектротранс», отвечающего за работу трамваев, Денис Пырлог.
На предприятии уточнили, что движение трамваев из-за инцидента не останавливалось.
Напомним, в Ярославле запланирована масштабная модернизация трамвайного хозяйства. В городе должны заменить все трамвайные пути, обновить восемь тяговых подстанций, пустить 47 новых трамваев, реконструировать два путепровода (у Лакокраски и Моторного завода) и трамвайное депо.
Подрядчиком является компания «Мовиста Регионы Ярославль», с которой правительство региона заключило соответствующее концессионное соглашение.
Сейчас работы ведутся в Дзержинском районе. На 15 февраля назначен пуск новых трамваев на участке от Ярославского моторного завода до разворотного кольца на улице Блюхера.