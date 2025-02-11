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Происшествия В Ярославле задымились трамвайные пути: что произошло

В Ярославле задымились трамвайные пути: что произошло

Причину ЧП назвали в «Яргорэлектротрансе»

581
5 комментариев
В Ярославле задымились трамвайные пути | Источник: Свободный Ярославль 2.0 / Vk.comВ Ярославле задымились трамвайные пути | Источник: Свободный Ярославль 2.0 / Vk.com

В Ярославле задымились трамвайные пути

Источник:

В Ярославле вечером 10 февраля заискрили и задымились трамвайные пути. ЧП произошло на пересечении улицы Победы и Кучерского переулка. На фото с места происшествия видно, что над рельсами поднимается густой белый дым.

— Задымление трамвайных путей произошло по причине обрыва электросоединения между стыками рельсов. Неисправность была оперативно устранена дежурной бригадой службы пути. Никакой опасности для пассажиров и пешеходов данное явление не представляет, — прокомментировал ситуацию директор предприятия «Яргорэлектротранс», отвечающего за работу трамваев, Денис Пырлог.

На предприятии уточнили, что движение трамваев из-за инцидента не останавливалось.

Напомним, в Ярославле запланирована масштабная модернизация трамвайного хозяйства. В городе должны заменить все трамвайные пути, обновить восемь тяговых подстанций, пустить 47 новых трамваев, реконструировать два путепровода (у Лакокраски и Моторного завода) и трамвайное депо.

Подрядчиком является компания «Мовиста Регионы Ярославль», с которой правительство региона заключило соответствующее концессионное соглашение.

Сейчас работы ведутся в Дзержинском районе. На 15 февраля назначен пуск новых трамваев на участке от Ярославского моторного завода до разворотного кольца на улице Блюхера.

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Трамвай Трамвайные рельсы Рельсы ЧП Яргорэлектротранс
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Комментарии
5
Гость
56 минут
Байдену, Трампу, Макрону, Шольцу напишите. Помогут, наверное.
Гость
1 час
Когда больше не о чем написать.Что там у Петрова и Юры Борисова,какие новости?
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