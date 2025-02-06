В Дзержинском районе Ярославля возобновят движение трамваев: когда

С 15 февраля трамваи вернутся в Дзержинский район Источник: Михаил Евраев / Telegram











В Дзержинском районе Ярославля возобновят движение трамваев. Об этом 6 февраля сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

— На следующей неделе мы запускаем движение трамваев в Дзержинском районе. С 15 февраля новые «Ятрамваи» начнут ходить от Ярославского моторного завода до разворотного кольца на улице Блюхера. В часы пик интервалы движения составят всего 10–15 минут, — уточнил он.

Трамваи будут ходить по маршруту № 6К. Новые вагоны оборудованы видеокамерами, медиапанелями и USB-зарядками. В них предусмотрены автоинформирование и климат-контроль.

На участке от Ленинградского проспекта до разворотного кольца на улице Блюхера остановки оснастили камерами видеонаблюдения и информационными табло.

— Трамваи будут двигаться по новым путям от Ленинградского проспекта до улицы Блюхера, а на участке до моторного завода — временно по старым путям, поэтому скорость там будет снижена, — предупредил министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Роман Душко.

Напомним, в Ярославле запланирована масштабная модернизация трамвайного хозяйства. В городе должны заменить все трамвайные пути, обновить восемь тяговых подстанций, пустить 47 новых трамваев, реконструировать два путепровода (у Лакокраски и Моторного завода) и трамвайное депо.

Подрядчиком является компания «Мовиста Регионы Ярославль», с которой правительство региона заключило соответствующее концессионное соглашение.

Работы в 2023 году начались с Дзержинского района. Ремонт стартовал на трамвайной ветке на улице Блюхера. Ходивший здесь трамвай № 6 был временно отменен. С 7 июня 2024 года в Брагине перекрыли отрезок от улицы Волгоградской до больницы № 9. С 1 июля на ремонт закрыли для движения трамвайные пути на отрезке от улицы Волгоградской до ТЦ «Омега». На время ремонтов трамвайные маршруты № 5 и 7 сократили.

Ремонт в Дзержинском районе подрядчик планировал закончить до конца 2024 года и возобновить здесь движение трамваев, сделав разворотное кольцо у ТЦ «Рио». После этого работы должны начаться на следующем участке путей — от Брагина до центра и Пятерки.