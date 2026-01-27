В России обновили перечень услуг ОМС: какие бесплатные анализы и обследования теперь доступны ярославцам

Какие обследования входят в обязательное медицинское страхование Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

С 1 января в Ярославле и по всей России вступили в силу изменения в перечне медицинских услуг, покрываемых обязательным медицинским страхованием (ОМС). Они касаются дородовой диагностики, наблюдения за пациентами с хроническими заболеваниями, сроков оказания медицинской помощи и др. Рассказываем, какие нововведения появились в оказании помощи пациентам.

Дородовая диагностика и скрининг новорожденных

В программу бесплатной диагностики для беременных включили скрининг, который позволяет оценить риск хромосомных аномалий у будущего ребенка, в том числе синдрома Дауна, сообщили 76.RU эксперты страховой медицинской организации «Капитал Медицинское страхование».

«Капитал МС» — это российская страховая медицинская организация (СМО), которая работает в системе обязательного медицинского страхования (ОМС) и обеспечивает права застрахованных граждан на получение бесплатной медицинской помощи по государственной программе.

Новые обследования

Теперь во время профилактических осмотров и диспансеризации у пациентов в возрасте от 18 до 40 лет будет проводиться определение уровня липопротеидов в крови для раннего выявления нарушений липидного обмена. Правда, данное обследование бесплатно можно будет пройти ограниченное количество раз.

Липидный обмен — это комплексный процесс в организме, отвечающий за поступление, переработку, транспортировку, использование и выведение жиров (липидов).

Липидный профиль предусмотрен:

для пациентов 18–39 лет — один раз в шесть лет,

для пациентов 40 лет и старше — один раз в три года.

Если по итогам обследований не выявят заболеваний или факторов риска, результаты направят в личный кабинет на портале «Госуслуги» — без необходимости повторного визита в поликлинику.

Будут проверять на преждевременное старение

В центрах медицины здорового долголетия будут проводить обследования для оценки функциональных и адаптивных резервов организма и выявления факторов риска преждевременного старения.

«На первом этапе граждане проходят анкетирование через портал „Госуслуги“ и исследования, направленные на определение биологического возраста, после чего принимается решение о проведении дополнительных исследований. В последующем врач проводит консультирование гражданина и дает рекомендации. По результатам исследований и консультирования пациенту оформляется и выдается (в том числе в электронном виде) паспорт здоровья», — уточнили в медицинской организации «Капитал МС».

Лекарства от гепатита С

Впервые в программе ОМС предусмотрено предоставление лекарственных препаратов для лечения гепатита С на дому. Прием врача можно будет проходить дистанционно, а эффективность лечения будет подтверждаться лабораторными исследованиями.

Гепатит С — это вирусное заболевание печени. Оно передается через кровь и часто долго протекает без симптомов, но со временем может привести к циррозу или раку печени.

Также за счет средств ОМС будут оплачиваться ПЦР-диагностика и лабораторные исследования для пациентов с хроническим вирусным гепатитом С.

Сокращены сроки помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях

Изменения затронули и сроки оказания медицинской помощи пациентам с подозрением на сердечно-сосудистые заболевания. Согласно новым правилам, консультация кардиолога должна быть проведена в течение трех рабочих дней, а необходимые инструментальные и лабораторные исследования — в течение семи рабочих дней. Ранее на это отводилось до 14 рабочих дней.

Кроме того, сокращены сроки плановой госпитализации — с 14 до семи рабочих дней. При этом сроки оказания высокотехнологичной медицинской помощи по-прежнему зависят от региона, диагноза, применяемого метода лечения и загруженности медицинских организаций.

Консультации по интернету

В программе ОМС впервые появился отдельный раздел, посвященный оказанию медицинской помощи дистанционно.

«Не стоит пугаться, что врача вы увидите только на экране. Телемедицинские технологии применяются по тем же клиническим рекомендациям, что и очная медицинская помощь. Если дистанционный формат не подходит, всегда можно воспользоваться очным консультированием», — отметил заместитель генерального директора «Капитал МС» Антон Устюгов.

Специалисты отмечают, что у пациентов сохраняется право на выбор медицинской организации и врача-консультанта.