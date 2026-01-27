НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
В России обновили перечень услуг ОМС: какие бесплатные анализы и обследования теперь доступны ярославцам

В России обновили перечень услуг ОМС: какие бесплатные анализы и обследования теперь доступны ярославцам

Рассказываем подробности о нововведениях

Какие обследования входят в обязательное медицинское страхование | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Какие обследования входят в обязательное медицинское страхование

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

С 1 января в Ярославле и по всей России вступили в силу изменения в перечне медицинских услуг, покрываемых обязательным медицинским страхованием (ОМС). Они касаются дородовой диагностики, наблюдения за пациентами с хроническими заболеваниями, сроков оказания медицинской помощи и др. Рассказываем, какие нововведения появились в оказании помощи пациентам.

Дородовая диагностика и скрининг новорожденных

В программу бесплатной диагностики для беременных включили скрининг, который позволяет оценить риск хромосомных аномалий у будущего ребенка, в том числе синдрома Дауна, сообщили 76.RU эксперты страховой медицинской организации «Капитал Медицинское страхование».

«Капитал МС» — это российская страховая медицинская организация (СМО), которая работает в системе обязательного медицинского страхования (ОМС) и обеспечивает права застрахованных граждан на получение бесплатной медицинской помощи по государственной программе.

Новые обследования

Теперь во время профилактических осмотров и диспансеризации у пациентов в возрасте от 18 до 40 лет будет проводиться определение уровня липопротеидов в крови для раннего выявления нарушений липидного обмена. Правда, данное обследование бесплатно можно будет пройти ограниченное количество раз.

Липидный обмен — это комплексный процесс в организме, отвечающий за поступление, переработку, транспортировку, использование и выведение жиров (липидов).

Липидный профиль предусмотрен:

  • для пациентов 18–39 лет — один раз в шесть лет,

  • для пациентов 40 лет и старше — один раз в три года.

Если по итогам обследований не выявят заболеваний или факторов риска, результаты направят в личный кабинет на портале «Госуслуги» — без необходимости повторного визита в поликлинику.

Будут проверять на преждевременное старение

В центрах медицины здорового долголетия будут проводить обследования для оценки функциональных и адаптивных резервов организма и выявления факторов риска преждевременного старения.

«На первом этапе граждане проходят анкетирование через портал „Госуслуги“ и исследования, направленные на определение биологического возраста, после чего принимается решение о проведении дополнительных исследований. В последующем врач проводит консультирование гражданина и дает рекомендации. По результатам исследований и консультирования пациенту оформляется и выдается (в том числе в электронном виде) паспорт здоровья», — уточнили в медицинской организации «Капитал МС».

Лекарства от гепатита С

Впервые в программе ОМС предусмотрено предоставление лекарственных препаратов для лечения гепатита С на дому. Прием врача можно будет проходить дистанционно, а эффективность лечения будет подтверждаться лабораторными исследованиями.

Гепатит С — это вирусное заболевание печени. Оно передается через кровь и часто долго протекает без симптомов, но со временем может привести к циррозу или раку печени.

Также за счет средств ОМС будут оплачиваться ПЦР-диагностика и лабораторные исследования для пациентов с хроническим вирусным гепатитом С.

Сокращены сроки помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях

Изменения затронули и сроки оказания медицинской помощи пациентам с подозрением на сердечно-сосудистые заболевания. Согласно новым правилам, консультация кардиолога должна быть проведена в течение трех рабочих дней, а необходимые инструментальные и лабораторные исследования — в течение семи рабочих дней. Ранее на это отводилось до 14 рабочих дней.

Кроме того, сокращены сроки плановой госпитализации — с 14 до семи рабочих дней. При этом сроки оказания высокотехнологичной медицинской помощи по-прежнему зависят от региона, диагноза, применяемого метода лечения и загруженности медицинских организаций.

Консультации по интернету

В программе ОМС впервые появился отдельный раздел, посвященный оказанию медицинской помощи дистанционно.

«Не стоит пугаться, что врача вы увидите только на экране. Телемедицинские технологии применяются по тем же клиническим рекомендациям, что и очная медицинская помощь. Если дистанционный формат не подходит, всегда можно воспользоваться очным консультированием», — отметил заместитель генерального директора «Капитал МС» Антон Устюгов.

Специалисты отмечают, что у пациентов сохраняется право на выбор медицинской организации и врача-консультанта.

Кроме того, для инвалидов и маломобильных граждан, нуждающихся в постороннем уходе и помощи, будет обеспечена медицинская помощь на дому. А участникам СВО предоставят преимущественное право на размещение в одно- или двухместных палатах (при наличии) в больницах.

Почему запись к большинству узких специалистов идёт через терапевта ? Это очень и очень неправильно. Во первых, чтоб сначала надо записаться к терапевту, это 2 недели в среднем. Плюс ещё время когда он даст явку к узком спец-ту. В итоге получится 3-4 недели. Такое ощущение , чтоб люди сидели столько времени без лечения , а потом перешло в хроническое заболевание. Во вторых, на терапевта идёт лишняя нагрузка. В третьих , хочешь попасть к узком, 2 недели подожди терапевта, отсиди очередь и подцепи ещё каких нибудь вирусов. Всё НЕ для людей у нас в стране.
человек перенёс микроинсульт,ходил с ним,не понимая что это, запись к врачу на визит, только визит, через две недели,приняли,посмотрели,на МРТ через неделю,но это случайно повезло, сколько ждать реальной помощи пока непонятно,да за это время можно трижды умереть нее дождавшись помощи.И это за то что человек на всю оставшуюся жизнь оплатил эти услуги государству авансом взносами, которые платило ему старшее поколение,мне стыдно за то что жизнь человека обесценена
