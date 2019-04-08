Мэр приказал передвинуть мусорные контейнеры поближе к жилым домам

Мэр Ярославля приказал до конца месяца передвинуть все площадки с мусорными контейнерами поближе к домам. Таким образом городская администрация хочет переложить ответственность за их уборку на жителей.

— Нужно 100% до конца месяца перенести эти площадки на территории домов, чтобы территория зон ответственности была не наша, городская, а тех домов, кому они принадлежат. А то так убирать будем мусор бесконечно, — высказался мэр Владимир Волков на утренней планёрке.



Сейчас, согласно правилам благоустройства города, администрация Ярославля обязана следить за чистотой и порядком на площадках с мусорными контейнерами, так как они, как правило, находятся на муниципальных территориях. Мэр предложил передвинуть ответственность города на жильцов, установив площадки на придомовых территориях. Для каждого многоквартирного дома размер этой территории разный.