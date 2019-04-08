8 апреля понедельник
СЕЙЧАС +9°С
usd 65.41
eur 73.44
  • 26 марта 2019

    Теперь можно делиться фоточками!

    Друзья, мы ввели новую функцию на сайте — теперь любой фотографией из материалов на сайте можно поделиться сразу в соцсетях, кликнув на значок справа внизу. Пока это работает только с компьютера. Но нет предела совершенству ;)
    Покажите друзьям самые яркие снимки!

    23 марта 2019

    Вы читаете лучших!

    Друзья! На журналистском конкурсе «Позиция» редактор спецпроектов Михаил Контуев и фотограф Саша Савельева заняли первые места!
    Михаил признан лучшим журналистом года, а Саша — лучшим фотографом года. Оба награждены редактором командировочкой в выходной день;) Скоро читайте их эксклюзивный репортаж!

    12 декабря 2018

    Мы обновили сайт!

    Друзья, 76.RU сегодня перешёл на новый дизайн — чтобы вам было удобнее нас читать. Все ещё непривычное, поэтому мы создали для вас короткий и понятный путеводитель по сайту.

    Подробнее
    Еще

Темы

СЕЙЧАС +9°С
usd 65.41
eur 73.44
Город
Мусорный скандал

Мэр приказал передвинуть мусорные контейнеры поближе к жилым домам

Власти Ярославля хотят спихнуть с себя ответственность за их уборку

Поделиться

1 846
28 Обсудить

Все новости

Все новости

Мэрия не хочет больше убирать площадки с контейнерами 

Фото: Александра Савельева

Мэр Ярославля приказал до конца месяца передвинуть все площадки с мусорными контейнерами поближе к домам. Таким образом городская администрация хочет переложить ответственность за их уборку на жителей. 

— Нужно 100% до конца месяца перенести эти площадки на территории домов, чтобы территория зон ответственности была не наша, городская, а тех домов, кому они принадлежат. А то так убирать будем мусор бесконечно, — высказался мэр Владимир Волков на утренней планёрке. 

Сейчас, согласно правилам благоустройства города, администрация Ярославля обязана следить за чистотой и порядком на площадках с мусорными контейнерами, так как они, как правило, находятся на муниципальных территориях. Мэр предложил передвинуть ответственность города на жильцов, установив площадки на придомовых территориях. Для каждого многоквартирного дома размер этой территории разный. 

Согласно санитарным правилам площадка для мусора должна быть расположена не ближе 10 метров и не дальше 100 метров от жилого дома. 

По теме

ТЕКСТ

Анна Елкина

ТЕГИ

мусорный скандал в Ярославле

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (28)

ГОСТ
8 апр 2019 в 12:25

Передвинуть городские мусорные контейнеры поближе к дому, к дому мэра.

Гость
8 апр 2019 в 12:23

а если, как часто бывает, площадка одна на несколько домов?
мэр вообще в нашей реальности живёт?!

Иван
8 апр 2019 в 12:22

..то есть жители мусор - подальше от дома, чтобы вывезли (что понятно, те же СанПины), а мэр, нанятый в том числе его вывозить - обратно к домам, чтобы крысы по подъездам бегали.. у многоквартирных домов отнюдь не свободные поля незанятого места, чтобы баки ставить - ни проезда, ни санитарии, ни чистоты не будет, детям гулять негде - и кто за это ратует? мэр, призванный наводить чистоту - приплыли дальше некуда. Сносить эту кандидатуру, надо уже петицию запускать!!!