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Город
Фоторепортаж

Внутренний Питер: как с изнанки выглядят дома с нарядными фасадами в центре Ярославля

Переворачивайте фото!

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Ярославль-городок — Петербурга уголок?

Фото: Александра Савельева

За красивыми фасадами Ярославль хранит немало секретов. Внутренние дворы совсем не так нарядны, как это может показаться, если смотреть на здания с центральных улиц. Тут и грязный снег, и отваливающаяся штукатурка... Всё это город прячет от гостей, как хозяйка дома — пусть гости видят только хорошее! Но наша Саша Савельева заглядывает во дворы зданий. И сегодня мы продолжаем нашу рубрику про изнанку Ярославля. Такой он — настоящий город, без прикрас. Переворачивайте фото!

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