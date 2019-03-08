Внутренний Питер: как с изнанки выглядят дома с нарядными фасадами в центре Ярославля

За красивыми фасадами Ярославль хранит немало секретов. Внутренние дворы совсем не так нарядны, как это может показаться, если смотреть на здания с центральных улиц. Тут и грязный снег, и отваливающаяся штукатурка... Всё это город прячет от гостей, как хозяйка дома — пусть гости видят только хорошее! Но наша Саша Савельева заглядывает во дворы зданий. И сегодня мы продолжаем нашу рубрику про изнанку Ярославля. Такой он — настоящий город, без прикрас. Переворачивайте фото!