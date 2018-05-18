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Город

«Ладошками собирайте»: мэр Ярославля отчитал глав районов за прибордюрную пыль

18 мая 2018 10:39
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уборка города, Ярославль, Городская среда, пыль, Владимир Слепцов

Сегодня на общегородской планёрке в мэрии Ярославля Владимир Слепцов поднял тему прибордюрной пыли.

— Вы слышите меня? — сурово поглядывал он на глав городских администраций.

Глава города считает, что город убран отвратительно, поэтому и затеял разбор полётов.

— Прибордюрку нужно убрать: машиной, пылесосом, веником или руками — мне без разницы как, — приказал своим подчинённым Владимир Слепцов. — Ладошками соберите один раз — и на топливе сэкономим и вам урок будет. У меня уже есть вопросы, соответствуют ли главы своим должностям.

Мэр города Владимир Слепцов всегда следит за чистотой в городе и требует от своих подчинённых следить за этим. Но сегодня на общегородском собрании сам лично отказался заглядывать под Добрынинский мост, где навалено десять вагонов мусора.

— Город всегда должен быть чистым, — потребовал градоначальник. — Может, я много требую и вы считаете, что город у нас чистый? Но я считаю, что он не чистый.

Также Владимир Слепцов рассказал, что разговаривал по телефону с мэром Вологды, который собирается направить свои службы в Ярославль для перенимания опыта по уборке города. Поэтому в этом направлении у нас всё должно быть вдвойне на высоте.

Многие чиновники ярославской мэрии могли наглотаться пыли сполна, потому что шеф им приказал ехать на работу на велосипедах. Но их спас ночной ливень, который пыль прибил.

Директору «ЯрГорЭнергоСбыта» Сергею Зарубину, кстати, досталось от Слепцова за то, что он приехал на совещание на машине.

— Не на велосипеде приехали, — подметил градоначальник, глядя на мужчину в пиджаке. — Вот у вас во всём такие же проблемы — есть претензии к качеству ваших работ.

Сегодня общегородское совещание проходило в формате «без галстуков», потому что для поездки на велосипеде многие переоделись в кэжуал. Мы сегодня встретили сотрудников мэрии возле работы, когда они приехали туда на велосипедах.

Михаил Контуев
Михаил Контуев Написать письмо
Фото: мэрия Ярославля
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