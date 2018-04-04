Чиновник департамента транспорта: «Я становлюсь всё больше и больше доволен состоянием наших дорог»

Денис Замараев рассказал о ремонте дорог

Председатель комитета управления автомобильными дорогами областного департамента транспорта Денис Замараев в эфире телеканала «Первый ярославский» сегодня рассказал о своём отношении к ярославским дорогам.

— Я становлюсь всё больше и больше доволен состоянием наших дорог, — сказал Замараев.

И уточнил, что будет делать управление, чтобы довольными становились и все остальные ярославцы.

— В этом году в Ярославле отремонтируем 47 километров, в Ярославской области всего — 180 километров. Дороги выбираются и по состоянию, и с учётом общественного мнения. В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» мы проводим диагностику всей дорожной сети и смотрим на движение пассажирского транспорта, за городом — на регулярные пассажирские перевозки и перевозки детей, — рассказал Замараев. — Есть объекты социально-культурной сферы, их тоже включаем в программу. Например, на территории города и ярославской агломерации все объекты утверждаются по результатам общественных слушаний.

Дороги латают щебеночно-мастичным асфальтобетоном. Наносят термопластичную разметку. Но самое главное новшество, которое решили внедрить дорожники — это сначала проверить теплосети, а уж потом латать асфальт. Чтобы не было как раньше — сначала отремонтируют дорогу, а потом раскопают её ,чтобы поменять трубы.

— Как закончится отопительный сезон — выйдут проверять теплосети. К середине июля работы должны быть завершены минимум на половине сетей, — уточнил Замараев.

В этом же телеэфире он рассказал, какая дорога в Ярославле самая проблемная.