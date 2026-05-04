«Это „добро“ начнет тухнуть»: в Ярославской области нашли свалку коровьих голов

В Ярославской области обнаружили останки коров Источник: Глебовское сельское поселение Рыбинского района / Vk.com

В Рыбинском округе Ярославской области обнаружили свалку коровьих голов. Останки животных заметили жители деревни Мархачево Глебовского сельского поселения.

«У людей ни стыда, ни совести! Разве так принято утилизировать останки животных на фермах? Глебовская администрация, примите, пожалуйста, меры! Скоро придёт тепло, это „добро“ начнёт тухнуть, запах по ветру полетит. Да и зрелище не из приятных, а по этой дороге помимо взрослых катаются и дети на велосипедах. Люди, не будьте свиньями, уберите за собой!», — написал житель деревни в группе «Глебовское сельское поселение Рыбинского района» во «Вконтакте».

В администрации Глебовского сельского поселения 76.RU рассказали, что о проблеме знают. Власти уточнили, что меры уже были приняты.

«Было сообщено в ветсанцию. Они приезжали, брали пробы голов. Дальше они должны были по своим каналам сообщить и сказать, как действовать. Мы знали о ситуации раньше, чем в социальных сетях появилась публикация. Все меры были приняты еще 28 апреля — до появления сообщения», — рассказали в администрации.

На вопрос о том, кто именно должен утилизировать останки животных, в администрации точного ответа не дали, объяснив, что о проблеме сообщили властям Рыбинского округа.