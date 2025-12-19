Мэрия потребовала от ярославского бизнесмена снести гараж в центре Ярославля: что решил суд

Суд признал законным строительство бизнесменом гаража Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославский арбитражный суд поставил точку в двухлетнем споре властей Ярославля и бизнесмена Ильи Галагаева из-за гаража на Революционной улице, у дома № 12Б. Рассказываем, что решили.

Вместо навеса построил гараж

В октябре 2023 года Департамент градостроительства мэрии Ярославля обратился с иском в суд о сносе построенного предпринимателем гаража на три машины. Поводом стало обращение в департамент Государственной службы охраны объектов культуры наследия Ярославской области о выявлении самовольной постройки, якобы возведенной без получения необходимых согласований и разрешений.

«Спорное сооружение возведено на земельном участке, расположенном в границах территорий объекта культурного (археологического) наследия, федерального значения „Культурный слой Ярославля“, „Исторический центр города Ярославля“. 16 сентября 2022 службой согласована проектная документация по обеспечению сохранности указанных объектов культурного наследия при устройстве некапитального (временного) сооружения — навеса для 3-х легковых автомашин. При этом на земельном участке возведен объект капитального строительства — одноэтажный гараж», — приводится позиция службы в материалах судебного дела.

При этом власти признали, что сам гараж находится в той части участка, которая не входит непосредственно в границы территорий объектов культурного наследия.

«В данной зоне запрещается строительство капитальных объектов, за исключением применения мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной и природной среды», — уточнили в Государственной службе охраны объектов культуры наследия Ярославской области.

Под регенерацией среды подразумевается восстановление или воссоздание частично или полностью утраченных элементов.

Бизнесмену удалось доказать, что его гараж построен как раз в рамках восстановления среды.

«Согласно заключению ООО „Строительно-проектная компания“, имеющему лицензию в области сохранения объектов культурного наследия, вспомогательное сооружение гаража существовало в качестве вспомогательной постройки у жилого дома более 50 лет. На протяжении всего этого времени претерпевало изменения в облике, однако сохраняло свою основную функцию вспомогательного сооружения по отношению к жилому дому», — говорится в материалах суда.

При этом поясняется, что ООО «Строительно-проектная компания» делает свои выводы на основании изучения исторических данных. В том числе информации об инвентаризации от БТИ за 1968, 1970, 1973, 1988, 1991 годы.

В итоге эксперты делают вывод, что гараж — это воссоздание существовавшего ранее вспомогательного сооружения.

Также в суде указали, что объект не оказывает негативного влияния на соседние здания, допустимые высотные и иные параметры не нарушаются.

Семья Галагаевых считается одной их самых богатых в Ярославле. Им принадлежит гостиница «Ринг Премьер Отель» (чистая прибыль за 2024 год — 131,9 млн рублей), завод строительных материалов «Эко» (чистая прибыль за 2024 год — 756,4 млн рублей), площадка табачной фабрики в центре Ярославля, строительная компания «Золотое Кольцо» (в 2024 году сработала с убытком — 16,7 млн рублей), торговый центр «Старый город». Глава семейства — 86-летний Владимир Галагаев. В прошлом он был руководителем, а затем и владельцем ярославской табачной фабрики «Балканская звезда» (продал ее в 2004 году международному табачному концерну «Altadis»), несколько раз избирался депутатом Ярославской областной думы. У Владимира Галагаева три сына — Иван, Илья и Роман. Все имеют доли в семейном бизнесе.

Что с разрешением на строительство

Что касается отсутствия разрешения на строительство, то суд указал, что оно не требуется в случае строительства или реконструкции гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

«Спорный гараж возведен во дворе жилого дома на земельном участке с видом разрешенного использования — для эксплуатации многоквартирного дома, то есть предоставленном Галагаеву для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Таким образом, не требовалось получения разрешения на строительство», — заключил суд.

В итоге требование властей о сносе постройки суд не поддержал. А встречный иски Ильи Галагаева о том, чтобы за ним было признано право собственности на вспомогательное сооружение гаража, удовлетворил. Решение было опубликовано в ноябре 2025 года и судя по карточке дела на сайте суда, никем не оспаривалось.