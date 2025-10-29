НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Смерть Романа Попова «Как несправедлива жизнь»: Александр Петров трогательно обратился к умершему коллеге Роману Попову

«Как несправедлива жизнь»: Александр Петров трогательно обратился к умершему коллеге Роману Попову

Они вместе снялись в сериале «Полицейский с Рублёвки»

Александр Петров написал трогательный пост, обращенный к умершему Роману Попову | Источник: actorsashapetrov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Александр Петров написал трогательный пост, обращенный к умершему Роману Попову | Источник: actorsashapetrov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Александр Петров написал трогательный пост, обращенный к умершему Роману Попову

Актёр из Переславля-Залесского Ярославской области Александр Петров почтил память умершего после тяжелой болезни 40-летнего Романа Попова. Они были киношными друзьями в сериале «Полицейский с Рублёвки».

«Как же интересно было с тобой, как же кайфово было играть каждую сцену. Ты всегда был готов к съёмочному дню, ты всегда с такой любовью и искренностью относился ко всем на съёмочной площадке, к каждому. Сконцентрирован, внимателен, лёгок!» — написал у себя в соцсетях Петров.

О смерти Романа Попова стало известно 28 октября 2025 года. С 2018 года он боролся с раком, врачи диагностировали у него опухоль головного мозга. Александр Петров признался, что не может поверить в смерть товарища по киноиндустрии.

Читайте также

«Написал „был“ — и стёр, и потом снова написал — и опять стёр. Сложно использовать это слово — „был“. Ты всегда останешься в нашей памяти как очень добрый, очень смелый, очень талантливый человек! Невероятной силы мужество было в тебе! Ты — настоящий пример для всех! Настоящего мужчины! Любящего свою семью, подлинно и просто так», — отметил Александр Петров.

Ты себя называл, в штуку, человеком, который умеет улыбаться затылком. Ты всегда шёл по жизни с юмором — он был у тебя вживлён, изначально и в большом объёме! Очень ты, Рома, светлый! Очень! Как же несправедлива жизнь…

