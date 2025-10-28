НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
«Семь лет спустя диагноз вернулся»: чем болел Роман Попов, сыгравший Мухича в «Полицейском с Рублевки»

Артист умер 28 октября 2025 года

47
Роман Попов рассказывал подписчикам, как протекает болезнь | Источник: romapopoff и portfolio_actors / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Роман Попов рассказывал подписчикам, как протекает болезнь | Источник: romapopoff и portfolio_actors / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Роман Попов рассказывал подписчикам, как протекает болезнь

Источник:

romapopoff и portfolio_actors / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Актер Роман Попов, известный зрителям как Мухич из сериала «Полицейский с Рублевки» (16+), ушел из жизни в возрасте 40 лет. Несколько лет назад артист сильно похудел, чем вызвал волну вопросов о своей диете.

В 2018 году Попов решил привести себя в форму ради съемок. Под контролем врача он избавился от 25 килограммов, но вскоре похудение продолжилось по другой причине — обнаружились серьезные проблемы со здоровьем.

Источник:

Городские медиа

Однажды ночью актер проснулся от эпилептического припадка, который повторялся несколько раз подряд. После обследования врачи нашли в его мозге опухоль. Дополнительное обследование в Германии подтвердило диагноз — глиальная опухоль третьей степени, астроцитома.

Актер перенес операцию и курс лечения, после чего болезнь отступила. Позже он признавался, что лечение помогло ему не только физически, но и морально. «Химия и лучи как чит-код ускорения. Это просто ускорило процесс. Я убрал еще пятнашку и победил рак. Вау, прям фарш. Но самое главное — это состояние после победы», — говорил он.

Спустя несколько лет Попов вновь набрал вес для роли, и поклонники решили, что всё позади. Но летом 2025-го актер признался, что болезнь вернулась, да еще и с осложнениями: из-за повреждения синапсов он потерял зрение на один глаз.

«Вот семь лет спустя вернулся диагноз, и не один, а с осложнениями. У меня повреждены синапсы, отвечающие за зрение, частично за слух. Поэтому я ничего не вижу правым глазом, вижу совсем мало левым глазом. А очень хочется работать, очень хочется жить», — признавался Попов.

Роман и его семья решили не сдаваться и начали собирать средства на лечение. Жена актера рассказывала, что им пришлось выставить на продажу дом: «Мы строили жилье для семьи, а теперь я не смогу его содержать. Я работаю в школе, у нас нет богатых родственников».

11 октября Попова госпитализировали с сильными болями. После срочной операции его состояние ухудшилось. 28 октября Роман Попов умер, оставив жену и троих детей.

