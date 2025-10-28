«Очень хочется работать и очень хочется жить»: умер актер Роман Попов — каким он запомнился зрителям

Для многих актер навсегда останется позитивным и неунывающим Мухичем Источник: кадр из сериала «Полицейский с Рублёвки» (16+), реж. Илья Куликов, ТНТ, 2016 год

Артист Роман Попов всю жизнь искал утешение в юморе. Шутки помогали ему справляться с жизненными трудностями. Даже когда Роман узнал, что у него рак мозга, он продолжал шутить и верить в лучшее.

28 октября 2025 года Роман Попов умер. В этом тексте вспоминаем главные проекты, в которых участвовал актер.

Источник: Городские медиа

«Я был тощий, в очках, картавый, ботаник»

Роман родился в семье экологов, его детство прошло в Йошкар-Оле. В школе над Поповым часто посмеивались, а иногда дело доходило до откровенных издевательств. Чтобы как-то защититься, Роман начал сам над собой шутить.

— Я был тощий, в очках, картавый, ботаник и отличник. Ну то есть я был идеальной мишенью. Чтобы избавиться от буллинга, надо смеяться над собой круче, чем кто-либо. Этим вы обезоружите вашего оппонента, — позже рассказывал он в одном из интервью.

Источник: romapopoff / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Годами в школе Роман не только впитывал знания, но и оттачивал свое мастерство юмориста. Когда он поступил в Педагогический институт и присоединился к команде КВН, все сразу заметили его талант. Из аутсайдера, который должен защищаться, Попов превратился в звезду и самого популярного парня.

— Так называемую «звездную болезнь» я перенес в студенческие годы, во время игры в КВН. Если бы она пришла ко мне сейчас, пришлось бы тяжелее, — считал Попов.

Роман поступал в университет с мыслями о двух вещах: что станет психологом и что очень любит свою девушку Юлию, с которой начал встречаться еще в школе. Постепенно всё это ушло далеко на второй, а то и третий план.

— Ты высокий, стройный, с идеально очерченными скулами, пирсингованный рок-музыкант. Перед тобой сотни красивых девушек. А я обращал внимание на всё, что движется. А все остальные вокруг старались не двигаться, — шутил Роман.

Источник: romapopoff / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Он расстался со своей девушкой и один за другим менял университеты, нигде не приживаясь надолго.

— Первый вуз — академический отпуск из-за КВН. Второй — исключили по той же причине. В третий поступил, но ушел сам — тоже ради КВН, — перечислял юморист.

Только когда он переехал вместе с родителями в Сочи, его жизнь медленно стала приходить в спокойное русло.

«Это перечеркнуло все предыдущие ошибки»

В Сочи Роман продолжал заниматься КВН, а параллельно начал работать ведущим: дни рождения, свадьбы — на любом мероприятии он продолжал практиковать свои шутки и радовать людей. Однажды он столкнулся на улице со своей школьной любовью — той самой Юлией.

— В этот момент в голове играет Loving You, знаете? И не было никаких поцелуев и объятий. Мы просто говорили и гуляли по парку, по улице. Держались за руки, говорили, говорили, говорили, что у нас происходило за эти пять с половиной лет, — рассказывал Роман в одном из интервью.

Попов признался Юлии в своих чувствах, и через полгода она перебралась к нему из Йошкар-Олы в Сочи. Вскоре они поженились.

Источник: romapopoff / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Я сделал самый правильный поступок. Женился на самой лучшей женщине в мире. И это перечеркнуло все предыдущие ошибки, — через много лет совместной жизни вспоминал Роман.

В 2010 году Роман всё еще работал ведущим, его жена была беременна. Жизнь шла своим чередом, пока на Попова не обрушилось предложение от друга Оганеса Григоряна. Напарник по КВН загорелся идеей податься на кастинг в шоу «Смех без правил» и рискнуть покорить столицу.

— Я сказал: «Чувак, ты серьезно? У меня со дня на день родится ребенок. И ты мне предлагаешь какие-то кастинги? Слушай, мы взрослые люди, бывшие КВНщики, которые поработили свадебный рынок города Сочи, ведем свадьбы, банкеты и этим живем», — вспоминает свои слова Роман.

Однако Григорян не отступал. Жена тоже поддержала Романа, и тот, махнув рукой, согласился рискнуть.

«С того самого момента моя жизнь уже никогда не будет прежней»

На кастинг Григорян и Попов так и не попали — тот к тому моменту уже закончился. Их команду «20:14» взяли в третий сезон «Comedy Баттла» (16+). Это был первый шаг к всероссийской популярности.

— В третьем сезоне появился приз «Резидентство в Comedy Сlub», к которому, признаюсь честно, я не стремился. Мы просто делали то, что делали, потому что, как сказал в свое время мой папа: «Делаю что должно, и будь что будет». В третьем сезоне мы получили контракт Comedy Сlub, стали резидентами. Вот, наверное, с того самого момента моя жизнь уже никогда не была прежней, — поделился Роман.

Источник: Кадр из шоу «Comedy Баттл» (16+), ТНТ, 2013 год

Несмотря на успех, Попов недолго был членом Comedy, хотел чего-то другого. Он начал ходить по кастингам и в 2014-м оказался на пробах в сериал «Полицейский с Рублёвки» (16+).

— Я пришел на кастинг, где сидел сценарист и режиссер Илья Куликов, и он сказал мне просто: «Читайте текст». Я прочитал, а через две минуты Илья вытер слезы и сказал: «Всё отлично, спасибо». Видимо, просто то, как я видел Мухича, и то, как его видел создатель сериала, совпало. Вот и всё, — считает Попов.

Источник: кадр из сериала «Полицейский с Рублёвки» (16+), реж. Илья Куликов, ТНТ, 2016 год

После первых серий к Попову мгновенно пришла всенародная популярность, о которой он не мог и мечтать. Но в отличие от себя в юности, в этот раз Роман не потерял голову и между карьерой и семьей выбирал всегда свою любящую жену и двоих детей.

«Впереди химия. Поборемся!»

В 2018 году, когда его супруга была беременна третьим ребенком, у Романа случился приступ. Актера доставили в больницу.

— Я сделал МРТ, и у меня обнаружили сюрприз в головном мозге. В височно-лобной доле обнаружили опухоль, которая, видимо, во сне давила, поэтому такое состояние проходило каким-то образом. Врачи сказали, что может быть добро, а может быть зло. Говорили, что в любом случае надо делать операцию, — рассказывал Роман.

В ноябре того же года актер перенес операцию и к концу 2019-го добился ремиссии. После пережитого Роман еще больше полюбил жизнь — главной его целью стало радовать свою семью и всех людей. Он продолжил сниматься в комедиях, играть в театре и активно заниматься благотворительностью в поддержку людей, которые также борются с раком.

— Очень хочется работать и очень хочется жить, — признавался поклонникам Роман.

Источник: romapopoff / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В 2025 году болезнь напомнила о себе. У актера начались судороги, постепенно начало ухудшаться зрение.

— Болезнь вернулась в другой форме, но это тоже астроцитома третьей степени. Есть осложнение на зрение. Правый глаз — 0%, а левый — 300%. Впереди химия. Поборемся! — не унывал актер.

Источник: Роман Попов Official / Telegram