НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Ярославле
Погода+5°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +3

2 м/c,

ю-в.

 740мм 93%
Подробнее
4 Пробки
USD 78,98
EUR 92,02
Новый запрет в Ярославской области
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Почему возникает рак
«Умные решения» в недвижимости
Кто оборудует платные парковки
Стройка у ТЦ
«Мисс Ярославль»
Что за горящий объект пролетел в небе
Сколько абортов делают в Ярославской области
Депутат против продажи рынка
Происшествия Смерть Романа Попова Умер актер Роман Попов, сыгравший Мухича в «Полицейском с Рублевки»

Умер актер Роман Попов, сыгравший Мухича в «Полицейском с Рублевки»

Звезде было 40 лет

1 093
Семь лет артист пытался побороть болезнь | Источник: Роман Попов Official / TelegramСемь лет артист пытался побороть болезнь | Источник: Роман Попов Official / Telegram

Семь лет артист пытался побороть болезнь

Источник:

Роман Попов Official / Telegram

Российский актер Роман Попов, известный зрителям по роли Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки», а также выступлениями в Comedy Club, умер после рецидива рака мозга. Он боролся с болезнью семь лет.

Наши коллеги из Starhit.ru сообщили, что его не стало сегодня. О своем диагнозе Попов впервые узнал еще в 2018 году. Артист даже прошел курс лечения, и болезнь отступила, но в этом году случился рецидив.

Жена актера Юлия рассказывала, что болезнь Романа стала для них всех неожиданностью. Близкие начали замечать, что артист быстро устает, а после этого у него сильно ухудшилось зрение и случился приступ.

«Рома снимался последние полгода в сериале. Большой проект, главная роль, смены по 12 часов. И после одной из смен, когда он возвращался домой, у него случился приступ. Что-то вроде эпилептического припадка, но только без пены», — рассказала супруга Попова.

Попов вместе с женой прошел экстренное обследование, на котором выяснилось, что опухоль разрослась. Если это был один очаг семь лет назад, то теперь их стало больше.

В августе этого года звезда сериала «Полицейский с Рублевки» поделился с поклонниками своим состоянием. Тогда он рассказал, что уже ослеп на правый глаз, левый почти не видит. Также повреждены синапсы, которые отвечают за слух.

Попов признался, что ему очень хочется работать и жить.

Роман Попов мечтал пойти на поправку

Источник:

Starhit.ru / Telegram

После этого был открыт срочный сбор средств на лечения болезни. Ему помогали близкие и его поклонники. После очередной химиотерапии актер поблагодарил всех за собранные на лечение деньги и объявил сбор закрытым.

Актер благодарит всех за собранные на лечение деньги

Источник:

Роман Попов Official / Telegram

Благодаря роли следователя Игоря Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки» артист завоевал любовь зрителей. Помимо этого проекта, он также принял участие в последующих фильмах, которые были показаны в кинотеатрах. Всего за жизнь Попов снялся в более чем 30 фильмах.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Смерть Актер Сериал Фильм Роман Попов
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED3
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD10
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Стоит ли разводиться? Психолог рассказала, из-за чего чаще всего расходятся пары
Мария Овчинникова
Мнение
Одного ребенка уже не достаточно? Как может измениться семейная ипотека в этом году
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Школа к успеваемости выпускников давно не имеет никакого отношения». Колонка репетитора о крахе системы образования
Катерина Одинцова
Автор мнения
Мнение
«Пусть мама меня заберет, больше не сбегу!» Исповедь 12-летнего зацепера, которого в третий раз сняли с электрички: что ответил ему отец
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Мнение
«Этот город — как самая крутая на свете вечеринка». Туристка раскрыла, что можно посмотреть в Бангкоке
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление