Умер актер Роман Попов, сыгравший Мухича в «Полицейском с Рублевки»

Российский актер Роман Попов, известный зрителям по роли Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки», а также выступлениями в Comedy Club, умер после рецидива рака мозга. Он боролся с болезнью семь лет.
Наши коллеги из Starhit.ru сообщили, что его не стало сегодня. О своем диагнозе Попов впервые узнал еще в 2018 году. Артист даже прошел курс лечения, и болезнь отступила, но в этом году случился рецидив.
Жена актера Юлия рассказывала, что болезнь Романа стала для них всех неожиданностью. Близкие начали замечать, что артист быстро устает, а после этого у него сильно ухудшилось зрение и случился приступ.
«Рома снимался последние полгода в сериале. Большой проект, главная роль, смены по 12 часов. И после одной из смен, когда он возвращался домой, у него случился приступ. Что-то вроде эпилептического припадка, но только без пены», — рассказала супруга Попова.
Попов вместе с женой прошел экстренное обследование, на котором выяснилось, что опухоль разрослась. Если это был один очаг семь лет назад, то теперь их стало больше.
В августе этого года звезда сериала «Полицейский с Рублевки» поделился с поклонниками своим состоянием. Тогда он рассказал, что уже ослеп на правый глаз, левый почти не видит. Также повреждены синапсы, которые отвечают за слух.
Попов признался, что ему очень хочется работать и жить.
После этого был открыт срочный сбор средств на лечения болезни. Ему помогали близкие и его поклонники. После очередной химиотерапии актер поблагодарил всех за собранные на лечение деньги и объявил сбор закрытым.
Благодаря роли следователя Игоря Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки» артист завоевал любовь зрителей. Помимо этого проекта, он также принял участие в последующих фильмах, которые были показаны в кинотеатрах. Всего за жизнь Попов снялся в более чем 30 фильмах.