Умер актер Роман Попов, сыгравший Мухича в «Полицейском с Рублевки»

Семь лет артист пытался побороть болезнь Источник: Роман Попов Official / Telegram

Российский актер Роман Попов, известный зрителям по роли Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки», а также выступлениями в Comedy Club, умер после рецидива рака мозга. Он боролся с болезнью семь лет.

Наши коллеги из Starhit.ru сообщили, что его не стало сегодня. О своем диагнозе Попов впервые узнал еще в 2018 году. Артист даже прошел курс лечения, и болезнь отступила, но в этом году случился рецидив.

Жена актера Юлия рассказывала, что болезнь Романа стала для них всех неожиданностью. Близкие начали замечать, что артист быстро устает, а после этого у него сильно ухудшилось зрение и случился приступ.

«Рома снимался последние полгода в сериале. Большой проект, главная роль, смены по 12 часов. И после одной из смен, когда он возвращался домой, у него случился приступ. Что-то вроде эпилептического припадка, но только без пены», — рассказала супруга Попова.

Попов вместе с женой прошел экстренное обследование, на котором выяснилось, что опухоль разрослась. Если это был один очаг семь лет назад, то теперь их стало больше.

В августе этого года звезда сериала «Полицейский с Рублевки» поделился с поклонниками своим состоянием. Тогда он рассказал, что уже ослеп на правый глаз, левый почти не видит. Также повреждены синапсы, которые отвечают за слух.

Попов признался, что ему очень хочется работать и жить.

Роман Попов мечтал пойти на поправку Источник: Starhit.ru / Telegram

После этого был открыт срочный сбор средств на лечения болезни. Ему помогали близкие и его поклонники. После очередной химиотерапии актер поблагодарил всех за собранные на лечение деньги и объявил сбор закрытым.

Актер благодарит всех за собранные на лечение деньги Источник: Роман Попов Official / Telegram