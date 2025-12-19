НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Экономика Зарплаты и пособия начнут выдавать в цифровых рублях — Минфин рассказал, кого еще коснется выплата в новой валюте

Выплаты будут осуществлять уже в этом году

202
Выплаты в цифровых рублях будут проводиться только по желанию получателей | Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RU

Выплаты в цифровых рублях будут проводиться только по желанию получателей

Источник:

Сергей Коньков / FONTANKA.RU

Правительство России утвердило перечень бюджетных расходов, по которым уже в этом году может быть использован цифровой рубль. Документ опубликовали на сайте Минфина.

«В список вошли расходы на социальное обеспечение и иные выплаты населению, заработную плату и другие выплаты персоналу, а также расходы на капитальное строительство (реконструкцию), ремонт и обслуживание объектов государственной собственности», — говорится в тексте документа.

В Минфине отметили, что выплаты в цифровых рублях будут осуществляться только при желании получателей.

Цифровой рубль — это новая форма российских денег, выпускаемых Банком России. Он существует только в электронном виде (тут важно не путать с безналичными рублями на карте) и работает на специальной платформе. Цифровой рубль представляет из себя уникальный цифровой код, который хранится в цифровых кошельках.

В середине ноября мы писали, что Банк России принял решение перенести массовое внедрение цифрового рубля на сентябрь 2026 года. Как заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, электронная валюта позволит отслеживать, на что тратятся бюджетные деньги, и улучшить контроль за их целевым расходованием.

Напомним, с 1 октября в России стартовал пилотный проект по внедрению цифрового рубля в систему социальных выплат. Несмотря на волнения и спекуляции, эксперты и официальные лица подчеркивают: участие в эксперименте, который проходит в форме тестирования — исключительно добровольное, и никакой принудительный перевод пенсий или пособий в «цифру» не планируется. Абсолютного большинства это пока никак не касается. Подробнее о том, что такое цифровой рубль и как им платить, читайте в материале.

Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Рубль Деньги Цифровая валюта Выплата
