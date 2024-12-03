«Я в шоке»: ярославцы высказались о скачке цен на продукты

Что ярославцы думают о подорожании продуктов питания Источник: Максим Серков / NGS42.RU











Последние месяцы одна из обсуждаемых тем — подорожание продуктов питания. Согласно данным Ярославльстата, в Ярославской области за неделю с 19 по 25 ноября на 8% увеличились в цене помидоры (теперь они стоят в среднем 235 рублей за килограмм) и огурцы (их средняя цена достигла 218 рублей за килограмм). Также подорожало подсолнечное масло, сметана, творог, мороженая рыба, лук и свекла.

В этом материале мы собрали мнения ярославцев по поводу подорожания.

Грустная ситуация с ценами вдохновила читателя 76.RU на сложение рифмы:

— В смету новогодних трат я с тоскою гляжу. О, боже, падать мордою в салат с каждым годом всё дороже! — пишет Гость.

Другой читатель коротко прокомментировал ситуацию с ценами:

— Подорожало всё.

В конце ноября ярославцы пожаловались на резкий скачок цен на творог. По словам местных жителей, стоимость увеличилась сразу на 40 рублей. Читатели 76.RU поделились, что заметили подорожание и на другие молочные продукты.

— Молоко 3,2% жирности в «Магните» вдруг стало стоить 84 рубля. С какого? Негодование! — возмутилась Татьяна.

— И молоко подорожало. В «Магните» 73 рубля стоит от «Ярмолпрода». А за 35 рублей по соццене предлагают 800 граммов в пакете несвежее — наверное, раз в неделю завозят, — поделилась Алена Прокоменко.

— Творог брали всегда по акции за 100 рублей. А так он стоил 110 или 120 — не помню. Какая-то нехорошая ситуация происходит: сыр пропадает с прилавков, такая же ситуация со сливочным маслом, теперь вот творог дорожает — я в шоке, — высказался Евгений.

— Всё молочное подорожало: сметана «Обережье» — на 7 рублей, масло сливочное (82%) дешевле 210 рублей не купишь. Еще бы пенсии и зарплаты так росли, — отмечает Ольга Табурина.

Среди ярославцев нашлись те, кто спокойнее относится к подорожанию продуктов питания.

— В зимний период молочка всегда дорожает, как будто это впервые, — пишет читательница 76.RU Галина.

Кто-то выбирает просто не смотреть на цены.

— У меня всё хорошо, на цены не смотрю! 120 или 160 рублей, бензин 50 рублей или 60, вообще наплевать, — делится Гость.

— Мы живем не для того, чтобы есть, а едим для того, чтобы жить. Поменьше потреблять нужно. Посмотришь, в магазинах покупают креветки и так далее, тут же подходят к витрине с молоком, говоря, как подорожало молоко.

А вы заметили скачок цен на продукты? Конечно, стал (-а) в разы больше тратить на продукты Нет, не смотрю на ценники Свое мнение напишу в комментариях