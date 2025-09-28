Редкие, целебные и «южные»: какие необычные грибы находили в лесах Ярославской области

Какие редкие грибы можно найти на территории Ярослаской области Источник: Юрий Пьянков, читательница 76.RU

Многие ярославские грибники в последние выходные сентября закрыли сезон. В ближайшие дни в Ярославской области ожидается похолодание, а значит грибы будут постепенно отходить.

В этом году ярославцы помимо привычных лисичек, подосиновиков, подберезовиков и боровиков натыкались на редкие грибы. Собрали необычные лесные находки.

Гриб-гигант

В начале лета в Гаврилов-Ямском округе под деревьями рядом с болотиной ярославцы заметили гриб с гигантской шляпкой. Миколог Ольга Лазарева определила по фото пилолистника бокаловидного. Такие грибы распространены в южных широтах. Для Ярославской области он довольно редкий гость.

В еду их употребляют лишь в молодом возрасте, поскольку зрелые экземпляры становятся «резиновым».

Размер шляпки в сравнении со спичечным коробком Источник: Марина Соколова

Пилолистники растут на поваленных деревьях Источник: Марина Соколова

Грибы-кораллы

«Лесные кораллы» обнаружили любители тихой охоты под конец июня в Борисоглебском округе. Их называют «клавикорона крыночковидная». Такой гриб развивается на мертвой древесине упавших деревьев. Съедобен только в молодом возрасте.

Клавикорона является представителем обширной группы рогатиковых (или коралловидных) грибов. Мякоть у грибов упругая и жесткая. Северное полушарие — их привычное место обитания.

Грибы облепили старый ствол Источник: Грибы Ярославской области / Vk.com

Скверно пахнущий гриб

В середине лета на участке у жителя Гаврилов-Яма вырос вытянутый гриб с белой ножкой и ярко-розовой шляпкой.

Миколог рассказала, как называется вытянутый гриб с розовой макушкой Источник: Юрий Пьянков

На фото — мутинус Равенеля. Как ранее объясняла миколог Ольга Лазарева, это североамериканский вид, который появился в Европе около 30 лет назад. В наших местах его впервые выявили в оранжерее в Ленинграде в советские годы. В Ярославской области впервые обнаружен в конце 90-х годов на Среднем и Нижнем поселках. Сперва мутинус Равенеля считался редким и был занесён в Красную книгу РСФСР 1988 года.

Гриб развивается на гумусе, экскрементах собак, и пахнет падалью. Его характерный, неприятный запах привлекает мух. В пищу не употребляют.

«Городской шампиньон»

В начале сентября в центре Ярославля наша читательница заметила грибы внешне напоминающие шампиньоны. Полянка белых «шариков» выросла на бульваре. По словам миколога, на фото действительно шампиньон, только не тот, что продают в магазинах, а шампиньон двукольцевой.

Так выглядит шампиньон двукольцевой Источник: читательница 76.RU Найденные в городе грибы есть нельзя Источник: читательница 76.RU

«В магазине продается другой вид — шампиньон двуспоровый. Это культурный вид, то есть встречается только в виде культуры, выращивается человеком и не встречается в природе», — отметила эксперт.

Эксперт отметила, что за шампиньоны растут в городской черте Источник: читательница 76.RU

Найденные в городе грибы нельзя употреблять в пищу, так как их тела и грибница накапливают в себе вредные вещества из почвы.

Редкий целебный гриб

Необычный белый гриб называется ежовик коралловидный, он занесен в Красную книгу Ярославской области Источник: читатель 76.RU

А это редкий ежовик коралловидный. Его нашел наш читатель в лесу недалеко от деревни Марфино Тутаевского округа в середине сентября. Гриб занесен в Красную книгу Ярославской области. За его добычу грозит штраф от трех до ста двадцати тысяч рублей.

Гриб растет на упавших стволах и пнях березы, липы, дуба, осины. В регионах, где он не является редким, его собирают в лекарственных целях, так как ежовик коралловидный обладает иммуностимулирующими свойствами.

Ранее мы рассказывали, кто надкусывает грибы в лесу и можно ли такие есть, а также публиковали список грибных локаций на территории региона.