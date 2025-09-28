НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Ярославле
Погода+7°

облачно, без осадков

ощущается как +3

0 м/c,

 769мм 70%
Подробнее
1 Пробки
USD 83,61
EUR 97,68
Повреждения после атаки БПЛА
Как бюджетно отдохнуть в Плёсе
Новые льготы семья
Ярославский бренд покорил Россию
Роскошный теплоход
Прогноз погоды на неделю
Необычный питомец
Афиша концертов
Что делают на Волжской набережной
Продают памятники
Осень Редкие, целебные и «южные»: какие необычные грибы находили в лесах Ярославской области

Редкие, целебные и «южные»: какие необычные грибы находили в лесах Ярославской области

Подводим итоги сезона

87
Какие редкие грибы можно найти на территории Ярослаской области | Источник: Юрий Пьянков, читательница 76.RUКакие редкие грибы можно найти на территории Ярослаской области | Источник: Юрий Пьянков, читательница 76.RU

Какие редкие грибы можно найти на территории Ярослаской области

Источник:

Юрий Пьянков, читательница 76.RU

Многие ярославские грибники в последние выходные сентября закрыли сезон. В ближайшие дни в Ярославской области ожидается похолодание, а значит грибы будут постепенно отходить.

В этом году ярославцы помимо привычных лисичек, подосиновиков, подберезовиков и боровиков натыкались на редкие грибы. Собрали необычные лесные находки.

Гриб-гигант

В начале лета в Гаврилов-Ямском округе под деревьями рядом с болотиной ярославцы заметили гриб с гигантской шляпкой. Миколог Ольга Лазарева определила по фото пилолистника бокаловидного. Такие грибы распространены в южных широтах. Для Ярославской области он довольно редкий гость.

В еду их употребляют лишь в молодом возрасте, поскольку зрелые экземпляры становятся «резиновым».

Размер шляпки в сравнении со спичечным коробком | Источник: Марина СоколоваРазмер шляпки в сравнении со спичечным коробком | Источник: Марина Соколова

Размер шляпки в сравнении со спичечным коробком

Источник:

Марина Соколова

Пилолистники растут на поваленных деревьях | Источник: Марина СоколоваПилолистники растут на поваленных деревьях | Источник: Марина Соколова

Пилолистники растут на поваленных деревьях

Источник:

Марина Соколова

Грибы-кораллы

«Лесные кораллы» обнаружили любители тихой охоты под конец июня в Борисоглебском округе. Их называют «клавикорона крыночковидная». Такой гриб развивается на мертвой древесине упавших деревьев. Съедобен только в молодом возрасте.

Клавикорона является представителем обширной группы рогатиковых (или коралловидных) грибов. Мякоть у грибов упругая и жесткая. Северное полушарие — их привычное место обитания.

Грибы облепили старый ствол | Источник: Грибы Ярославской области / Vk.comГрибы облепили старый ствол | Источник: Грибы Ярославской области / Vk.com

Грибы облепили старый ствол

Источник:

Грибы Ярославской области / Vk.com

Скверно пахнущий гриб

В середине лета на участке у жителя Гаврилов-Яма вырос вытянутый гриб с белой ножкой и ярко-розовой шляпкой.

Миколог рассказала, как называется вытянутый гриб с розовой макушкой | Источник: Юрий ПьянковМиколог рассказала, как называется вытянутый гриб с розовой макушкой | Источник: Юрий Пьянков

Миколог рассказала, как называется вытянутый гриб с розовой макушкой

Источник:

Юрий Пьянков

На фото — мутинус Равенеля. Как ранее объясняла миколог Ольга Лазарева, это североамериканский вид, который появился в Европе около 30 лет назад. В наших местах его впервые выявили в оранжерее в Ленинграде в советские годы. В Ярославской области впервые обнаружен в конце 90-х годов на Среднем и Нижнем поселках. Сперва мутинус Равенеля считался редким и был занесён в Красную книгу РСФСР 1988 года.

Гриб развивается на гумусе, экскрементах собак, и пахнет падалью. Его характерный, неприятный запах привлекает мух. В пищу не употребляют.

«Городской шампиньон»

В начале сентября в центре Ярославля наша читательница заметила грибы внешне напоминающие шампиньоны. Полянка белых «шариков» выросла на бульваре. По словам миколога, на фото действительно шампиньон, только не тот, что продают в магазинах, а шампиньон двукольцевой.

Так выглядит шампиньон двукольцевой | Источник: читательница 76.RUТак выглядит шампиньон двукольцевой | Источник: читательница 76.RU

Так выглядит шампиньон двукольцевой

Источник:

читательница 76.RU

Найденные в городе грибы есть нельзя | Источник: читательница 76.RUНайденные в городе грибы есть нельзя | Источник: читательница 76.RU

Найденные в городе грибы есть нельзя

Источник:

читательница 76.RU

«В магазине продается другой вид — шампиньон двуспоровый. Это культурный вид, то есть встречается только в виде культуры, выращивается человеком и не встречается в природе», — отметила эксперт.

Эксперт отметила, что за шампиньоны растут в городской черте | Источник: читательница 76.RUЭксперт отметила, что за шампиньоны растут в городской черте | Источник: читательница 76.RU

Эксперт отметила, что за шампиньоны растут в городской черте

Источник:

читательница 76.RU

Найденные в городе грибы нельзя употреблять в пищу, так как их тела и грибница накапливают в себе вредные вещества из почвы.

Редкий целебный гриб

Необычный белый гриб называется ежовик коралловидный, он занесен в Красную книгу Ярославской области | Источник: читатель 76.RUНеобычный белый гриб называется ежовик коралловидный, он занесен в Красную книгу Ярославской области | Источник: читатель 76.RU

Необычный белый гриб называется ежовик коралловидный, он занесен в Красную книгу Ярославской области

Источник:

читатель 76.RU

А это редкий ежовик коралловидный. Его нашел наш читатель в лесу недалеко от деревни Марфино Тутаевского округа в середине сентября. Гриб занесен в Красную книгу Ярославской области. За его добычу грозит штраф от трех до ста двадцати тысяч рублей.

Гриб растет на упавших стволах и пнях березы, липы, дуба, осины. В регионах, где он не является редким, его собирают в лекарственных целях, так как ежовик коралловидный обладает иммуностимулирующими свойствами.

Ранее мы рассказывали, кто надкусывает грибы в лесу и можно ли такие есть, а также публиковали список грибных локаций на территории региона.

А если вас интересовал вопрос, можно ли есть грибы-гиганты, ищите ответ в этом материале.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Гриб Тихая охота Миколог
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
12 минут
Знание грибов — залог безопасности в лесу.
Гость
12 минут
Грибы в городе — не вариант, даже если очень хочется.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Поддрюкивают детей заранее»: мама пятиклашки возмутилась нелепыми замечаниями школьникам — формально их быть не должно
Анонимный автор
Мнение
«Акул здесь можно не бояться»: туристка оценила новый модный курорт — «египетские Мальдивы»
Валерия Богатырёва
Корреспондент
Мнение
«Потратил три тысячи»: ярославец поделился лайфхаками бюджетного отдыха в Плёсе
Алексей Камкинов
Мнение
«Съездить, конечно, можно, но жить бы я здесь не стал». Российский тренер рассказал о стажировке в Канаде
Даниил Бабенко
Мнение
«Мы смеемся, когда слышим, что в России пьют хванчкару»: журналист побывала в Грузии и узнала всю правду о вине
Юлия Дроглева
журналист
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление