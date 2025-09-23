НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Ярославле
Погода+9°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +6

0 м/c,

 751мм 93%
Подробнее
2 Пробки
USD 83,35
EUR 99,04
Разборки подростков со стрельбой
Искать ли бренды в Ярославле
Когда включат отопление. Точная дата
Ярославский бренд покорил Россию
Смертельное ДТП на М-8
Почему дежурят патрули ДПС
Момент тройного ДТП
Когда запустят электрички ЦТУ в Москву
Вернут ли молочную кухню
Что будет с «панельками»
Осень Вес — 640 граммов: в ярославском лесу нашли гриб-гигант. Можно ли такие есть

Вес — 640 граммов: в ярославском лесу нашли гриб-гигант. Можно ли такие есть

Комментарий миколога

421
В Ярославской области нашли огромный белый гриб | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Светлана Рзаева, Грибы Ярославской области / Vk.comВ Ярославской области нашли огромный белый гриб | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Светлана Рзаева, Грибы Ярославской области / Vk.com

В Ярославской области нашли огромный белый гриб

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU, Светлана Рзаева, Грибы Ярославской области / Vk.com

Белый гриб весом 640 граммов нашли в ярославском лесу. Обнаружила гиганта жительница региона Светлана Рзаева в Даниловском округе.

«Вот такой вот красавец меня дождался!» — похвасталась она в группе «Грибы Ярославской области».

В комментариях к фото подписчики группы уже назвали находку Светланы грибом сезона.

«Гриб, действительно, больше, чем обычно бывают белые грибы. Но это не уникальный случай. Для белых довольно часты крупные размеры», — прокомментировала 76.RU ярославский миколог Ольга Лазарева.

Находка вести 640 граммов | Источник: Светлана Рзаева, Грибы Ярославской области / Vk.comНаходка вести 640 граммов | Источник: Светлана Рзаева, Грибы Ярославской области / Vk.com

Находка вести 640 граммов

Источник:

Светлана Рзаева, Грибы Ярославской области / Vk.com

Для тех, кто считает, что огромные белые лучше не есть, отдавая предпочтение «малышам», специалист уточнила, что на самом деле есть такие грибы можно, ничего опасного в них нет.

В среднем шляпка зрелого белого гриба достигает 7-30 сантиметров, ножка высотой 8 — 25 сантиметров и до 7 сантиметров толщиной.

Светлана не стала отказываться от такого сокровища.

«Находка пошла в заморозку — зимой будет паста с белыми грибами в сливках», — рассказала она порталу 76.RU.

Напомним, ранее миколог подсказала, в каких местах лучше всего искать грибы. По словам Ольги Лазаревой, самыми урожайными считаются смешанные леса, где растут хвойные породы (сосна, ель) и имеется примесь из мелколиственного леса (березы, ольхи, осины, липы и других). При этом желательно, чтобы посадки были средневозрастные. Лесной чаще надо предпочитать разряженные участки — хорошо освещенные и проветриваемые.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Гриб Миколог
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
34 минуты
Грибы бывают разные, но такой размер впечатляет!
Гость
31 минута
Не каждый гриб стоит пробовать, даже если он большой.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Съездить, конечно, можно, но жить бы я здесь не стал». Российский тренер рассказал о стажировке в Канаде
Даниил Бабенко
Мнение
Куда девать 20 тысяч семилетних детей мигрантов, которых отказались принимать в российские школы. Решения нет
Денис Лебедев
Мнение
«Мы смеемся, когда слышим, что в России пьют хванчкару»: журналист побывала в Грузии и узнала всю правду о вине
Юлия Дроглева
журналист
Мнение
О чем никогда не нужно спрашивать ChatGPT, а то будет только хуже. Объясняет эксперт
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
«Будет рубилово»: болельщик «Локомотива» дал прогноз на матч с ЦСКА
Артем Ушков
блогер
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление