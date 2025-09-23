Вес — 640 граммов: в ярославском лесу нашли гриб-гигант. Можно ли такие есть

В Ярославской области нашли огромный белый гриб Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Светлана Рзаева, Грибы Ярославской области / Vk.com

Белый гриб весом 640 граммов нашли в ярославском лесу. Обнаружила гиганта жительница региона Светлана Рзаева в Даниловском округе.

«Вот такой вот красавец меня дождался!» — похвасталась она в группе «Грибы Ярославской области».

В комментариях к фото подписчики группы уже назвали находку Светланы грибом сезона.

«Гриб, действительно, больше, чем обычно бывают белые грибы. Но это не уникальный случай. Для белых довольно часты крупные размеры», — прокомментировала 76.RU ярославский миколог Ольга Лазарева.

Находка вести 640 граммов Источник: Светлана Рзаева, Грибы Ярославской области / Vk.com

Для тех, кто считает, что огромные белые лучше не есть, отдавая предпочтение «малышам», специалист уточнила, что на самом деле есть такие грибы можно, ничего опасного в них нет.

В среднем шляпка зрелого белого гриба достигает 7-30 сантиметров, ножка высотой 8 — 25 сантиметров и до 7 сантиметров толщиной.

Светлана не стала отказываться от такого сокровища.

«Находка пошла в заморозку — зимой будет паста с белыми грибами в сливках», — рассказала она порталу 76.RU.