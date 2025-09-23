Вес — 640 граммов: в ярославском лесу нашли гриб-гигант. Можно ли такие есть

Белый гриб весом 640 граммов нашли в ярославском лесу. Обнаружила гиганта жительница региона Светлана Рзаева в Даниловском округе.
«Вот такой вот красавец меня дождался!» — похвасталась она в группе «Грибы Ярославской области».
В комментариях к фото подписчики группы уже назвали находку Светланы грибом сезона.
«Гриб, действительно, больше, чем обычно бывают белые грибы. Но это не уникальный случай. Для белых довольно часты крупные размеры», — прокомментировала 76.RU ярославский миколог Ольга Лазарева.
Для тех, кто считает, что огромные белые лучше не есть, отдавая предпочтение «малышам», специалист уточнила, что на самом деле есть такие грибы можно, ничего опасного в них нет.
В среднем шляпка зрелого белого гриба достигает 7-30 сантиметров, ножка высотой 8 — 25 сантиметров и до 7 сантиметров толщиной.
Светлана не стала отказываться от такого сокровища.
«Находка пошла в заморозку — зимой будет паста с белыми грибами в сливках», — рассказала она порталу 76.RU.
Напомним, ранее миколог подсказала, в каких местах лучше всего искать грибы. По словам Ольги Лазаревой, самыми урожайными считаются смешанные леса, где растут хвойные породы (сосна, ель) и имеется примесь из мелколиственного леса (березы, ольхи, осины, липы и других). При этом желательно, чтобы посадки были средневозрастные. Лесной чаще надо предпочитать разряженные участки — хорошо освещенные и проветриваемые.