НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Ярославле
Погода+6°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +5

1 м/c,

ю-з.

 760мм 93%
Подробнее
2 Пробки
USD 83,61
EUR 97,68
Реконструкция стадиона
Как изменится погода
Третий мост через Волгу
Ярославский бренд покорил Россию
История капитана «Локомотива»
Средства борьбы с простудой
Насмерть сбили пешехода. Видео
Умер Тигран Кеосаян
Завоют сирены. Когда и почему
Пожар в пятиэтажке
Животные Целые шляпки — редкость: кто надкусывает грибы в лесу и можно ли такие есть

Целые шляпки — редкость: кто надкусывает грибы в лесу и можно ли такие есть

Публикуем ответы миколога

355
Лесные обитатели не прочь полакомиться грибами | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUЛесные обитатели не прочь полакомиться грибами | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Лесные обитатели не прочь полакомиться грибами

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Грибники подтвердят: найти целый, крепкий, не поврежденный грибок — большая удача. Очень часто даже молодые грибочки нам достаются с небольшими «дефектами» — нет части шляпки или на ней дырочки и вмятинки. Кто надкусыват грибы в лесу до того, как они попадают к нам в корзинки? На этот вопрос порталу 76.RU ответила ярославский миколог Ольга Лазарева.

«Довольно многие животные, обитающие на территории Ярославской области, едят грибы. К ним относятся кабаны, лоси, белки, ежи, зайцы, полевки, мыши, тетерева, а также различные мухи, жуки и их личинки», — рассказала эксперт.

Она объяснила, что живность тянет к грибам по нескольким причинам.

«Во-первых, в них высокое содержание воды — они могут быть источником влаги при длительной засухе. Во-вторых, грибы — ценный источник витаминов B (кроме B12), C и других, а также фосфора. В-третьих, грибы являются источником белковых веществ: их содержание в плодовых телах может составлять 14-40% от массы сухого вещества. Наибольшее количество белковых веществ содержится в белых грибах — около 32%, далее следуют сморчки, строчки, подберезовики, подосиновики, маслята, моховики, опята, лисички — чуть менее 21%. В некоторых случаях грибы могут быть использованы как стимуляторы пищеварения», — объяснила Ольга Лазарева.

Специалист добавила, что некоторые животные без вреда для себя могут есть грибы, которые для человека считаются ядовитыми.

«Правило, что, если гриб поврежден насекомыми или имеет погрызы животных, то он съедобен для человека, не работает», — предостерегла Ольга Лазарева.

Часто лесные обитатели не съедают гриб полностью, а только надкусывают. Специалист пояснила, что они это делают не из вредности.

«Объем съеденного животным гриба зависит от многих факторов: размера животного, его состояния, причины употребления, условий приема пищи и многого другого. Вполне вероятно, что животное во время трапезы может чего-то или кого-то испугаться и, слегка надкусив плодовое тело, убежать», — ответила Ольга Лазарева.

Она подчеркнула, что грибы, имеющие следы погрызов или фекалий животных, собирать и использовать в пищу нельзя. Например, экскременты мышей могут стать источником возбудителя туляремии или мышиной лихорадки.

А вы берете надкусанные грибы?

Да
Да, но теперь не буду
Нет
ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Гриб Миколог
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
38 минут
Эх, чего-то Мухоморчиков захотелось для стимулирования пищевого тракта!🥱
Гость
25 минут
Чистить и готовить грибы перед едой не пробовали?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
О чем никогда не нужно спрашивать ChatGPT, а то будет только хуже. Объясняет эксперт
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
«Поддрюкивают детей заранее»: мама пятиклашки возмутилась нелепыми замечаниями школьникам — формально их быть не должно
Анонимный автор
Мнение
Бывшая сотрудница банка переехала в Америку, чтобы построить бизнес на волосах. Авторская колонка
Екатерина Мошкова
Мнение
«Красиво, но никакого „вау“»: ярославец попробовал кучу развлечений в Сочи и составил топ лучших
Кирилл Поверинов
фотограф
Мнение
«Не скажешь, что ему под 60»: журналистка побывала на концерте Мэрилина Мэнсона. Что ее удивило
Алина Ромашова
Корреспондент
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление