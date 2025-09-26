Целые шляпки — редкость: кто надкусывает грибы в лесу и можно ли такие есть

Лесные обитатели не прочь полакомиться грибами Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Грибники подтвердят: найти целый, крепкий, не поврежденный грибок — большая удача. Очень часто даже молодые грибочки нам достаются с небольшими «дефектами» — нет части шляпки или на ней дырочки и вмятинки. Кто надкусыват грибы в лесу до того, как они попадают к нам в корзинки? На этот вопрос порталу 76.RU ответила ярославский миколог Ольга Лазарева.

«Довольно многие животные, обитающие на территории Ярославской области, едят грибы. К ним относятся кабаны, лоси, белки, ежи, зайцы, полевки, мыши, тетерева, а также различные мухи, жуки и их личинки», — рассказала эксперт.

Она объяснила, что живность тянет к грибам по нескольким причинам.

«Во-первых, в них высокое содержание воды — они могут быть источником влаги при длительной засухе. Во-вторых, грибы — ценный источник витаминов B (кроме B12), C и других, а также фосфора. В-третьих, грибы являются источником белковых веществ: их содержание в плодовых телах может составлять 14-40% от массы сухого вещества. Наибольшее количество белковых веществ содержится в белых грибах — около 32%, далее следуют сморчки, строчки, подберезовики, подосиновики, маслята, моховики, опята, лисички — чуть менее 21%. В некоторых случаях грибы могут быть использованы как стимуляторы пищеварения», — объяснила Ольга Лазарева.

Специалист добавила, что некоторые животные без вреда для себя могут есть грибы, которые для человека считаются ядовитыми.

«Правило, что, если гриб поврежден насекомыми или имеет погрызы животных, то он съедобен для человека, не работает», — предостерегла Ольга Лазарева.

Часто лесные обитатели не съедают гриб полностью, а только надкусывают. Специалист пояснила, что они это делают не из вредности.

«Объем съеденного животным гриба зависит от многих факторов: размера животного, его состояния, причины употребления, условий приема пищи и многого другого. Вполне вероятно, что животное во время трапезы может чего-то или кого-то испугаться и, слегка надкусив плодовое тело, убежать», — ответила Ольга Лазарева.

Она подчеркнула, что грибы, имеющие следы погрызов или фекалий животных, собирать и использовать в пищу нельзя. Например, экскременты мышей могут стать источником возбудителя туляремии или мышиной лихорадки.