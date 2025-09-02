В центре Ярославля на газоне выросли шампиньоны. Миколог рассказала, можно ли их есть

Миколог рассказала, какие грибы растут на газоне в городе Источник: читательница 76.RU, Кирилл Поверинов / 76.RU

В центре Ярославля на газоне выросли настоящие шампиньоны. Белые шляпки заметила наша читательница на бульваре перед корпусом ЯГМУ на Революционной улице, 5.

«В сквере у ЯГМУ заметили вот такие грибы, визуально похожи на шампиньоны. Выросла целая поляна! Что это такое?» — подписала кадры читательница 76.RU.

Миколог Ольга Лазарева из Ярославля рассказала, что на фото — шампиньон двукольцевой.

Белые шляпки ярко выделяются на зеленой траве Источник: читательница 76.RU

«Обычный вид для городских газонов. Съедобен, но собранные в городе грибы есть нельзя. Интересен тем, что плодовые тела могут взламывать тонкий асфальт, пытаясь „попасть“ на поверхность», — пояснила специалист.

Важно уточнить: это не тот шампиньон, который продают в продуктовых.

«В магазине продается другой вид — шампиньон двуспоровый. Это культурный вид, то есть встречается только в виде культуры, выращивается человеком и не встречается в природе. Однако в последние годы появляются сведения, что его обнаруживают в природе, то есть вид „сбегает“, как, например, смородина, крыжовник или коринка, которые иногда можно увидеть в лесах», — добавила Ольга Лазарева.

Так выглядит шампиньон двуспоровый Источник: читательница 76.RU Гриб считается городским Источник: читательница 76.RU

Миколог обратила внимание, что собранные на улицах города грибы не рекомендуется употреблять в пищу.

«Поскольку плодовые тела и почвенная грибница накапливают в себе вещества из почвы. Это могу быть вредные для организма соединения», — подчеркнула миколог.

Только посмотрите какой малыш Источник: читательница 76.RU