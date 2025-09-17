НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
В лесу Ярославской области нашли редкие целебные грибы. Почему их нельзя собирать

В лесу Ярославской области нашли редкие целебные грибы. Почему их нельзя собирать

Публикуем объяснение миколога

Ярославец нашел в лесу редкий целебный гриб

Источник: читатель 76.RU

Ярославец нашел в лесу редкий целебный гриб

Источник:

читатель 76.RU

В лесах Ярославской области выросли необычные белые грибы. Находкой из Тутаевского района поделился читатель 76.RU Александр. По словам миколога Ольги Лазаревой из Ярославля, на фото — нетипичный для региона ежовик коралловидный.

«Это редкий для Ярославской области гриб — ежовик коралловидный. Занесён в Красную книгу Ярославской области 2004, 2015. Будет занесён в новое издание региональной Красной книги, которое планируется в 2025 году», — рассказала в беседе с 76.RU миколог.

Необычный по форме и цвету гриб растет на упавших стволах и пнях березы, липы, дуба, осины. Наш читатель его нашел в Тутаевском районе, недалеко от деревни Марфино.

Необычный белый гриб называется Ежовик коралловидный, он занесен в Красную книгу Ярославской области

Источник: читатель 76.RU

Необычный белый гриб называется Ежовик коралловидный, он занесен в Красную книгу Ярославской области

Источник:

читатель 76.RU

«Гриб занесён в Красную книгу области, поэтому говорить о его гастрономических свойствах — значит провоцировать его сбор. Но вообще съедобен только в молодом возрасте, говорят, что даже очень вкусен. В регионах, где он не является редким, его собирают в лекарственных целях, он обладает иммуностимулирующими свойствами», — подчеркнула Ольга Лазарева.

За сбор краснокнижных растений действуют штрафы. Как уточнили 76.RU в Министерстве лесного хозяйства и природопользования Ярославской области, уничтожение редкого гриба влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц — от восьмидесяти тысяч до ста двадцати тысяч рублей.

«Гриб Ежовик коралловидный занесен в Красную книгу Ярославской области, а в Красной книге Российской Федерации отсутствует. Таким образом, за его несанкционированный сбор предусмотрен административный штраф в соответствии со статьей 25.11 Закона Ярославской области от 03.12.2007 г. № 100-з. Разрешения на сбор (изъятие) краснокнижных грибов министерством не выдавалось», — объяснили в пресс-службе Министерства.

Напомним, что в регионах России действуют штрафы за сбор грибов, занесенных в Красную книгу. Мы публиковали памятку для любителей тихой охоты в этом материале.

Анастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Гость
22 минуты
Вот интересно - шёл лось - наступил на гриб - его тоже оштрафуют?
