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Дороги и транспорт Карабулинская развязка подробности «Зависит от финансирования»: что сейчас с проектом третьего моста через Волгу в Ярославле

«Зависит от финансирования»: что сейчас с проектом третьего моста через Волгу в Ярославле

На каком этапе находятся работы

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Третий мост в Ярославле должны построить до конца 2027 года

Стало известно на каком этапе находится строительство третьего моста через Волгу в Ярославле. Проектно-сметная документация разработана и находится на госэкспертизе.

— В настоящее время разработана проектно-сметная документация. Она находится на проверке в «Главгосэкспертизе России», — сообщили в Министерстве. — Следующим этапом является определение подрядной организации на строительно-монтажные работы. Точные планы действий с датами будут известны после заключения контракта на строительство объекта.

Параллельно с разработкой проекта третьего моста через Волгу проходят работы по оценке и переоформлению недвижимости, которая попадает под снос. Всего 41 земельный участок и 23 объекта капитального строительства должны перейти из частной собственности в государственную.

— На сегодня работа по оценке недвижимости, которая попадает под снос, не завершена. Снос жилых строений будет осуществляться только после перехода права собственности и включения в казну Ярославской области этих земельных участков, на которых они стоят, — отметили в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.

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Ранее власти сообщили, что объявят конкурс по выбору названия третьего моста через Волгу. Правда, в каком формате он будет проходить, пока неизвестно.

— Конкурс по выбору названия для третьего моста будет объявлен губернатором Ярославской области Михаилом Яковлевичем Евраевым перед началом строительно-монтажных работ. Формат проведения конкурса будет определён позже, — отметили в Министерстве.

Когда начнут строить мост

Третий мост через Волгу должен стать первым этапом по строительству Карабулинской развязки в Ярославле. Проект сооружения в 2024 году разработала московская организация «Институт Гипростроймост».

Как сообщили в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области, за разработку проектно-сметной документации компании из областного бюджета заплатят 360 миллионов рублей. К слову, она же в 2022 году разработала схему всей Карабулинской развязки с мостом за 227 миллионов рублей.

Согласно проекту, третий мост через Волгу будет четырехполосным, с тротуарами. Его длина составит 1345 метров. Мост свяжет Фрунзенский и Заволжский районы.

Инициативу по строительству объекта в 2022 году поддержал президент России Владимир Путин. Он поручил Правительству РФ обеспечить реализацию проекта в 2023–2027 годах.

— Дата начала строительства зависит от финансирования из федерального бюджета, предусматривающее областное софинансирование. Строительство IV этапа Карабулинской развязки — 27 млрд рублей (стоимость просчитана на I квартал 2024 года), — рассказали 76.RU в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

Большую часть средств (96%) на работы должен выделить федеральный бюджет, остальные 4% — областной.

Подробнее о строительстве третьего моста через Волгу рассказываем в специальном сюжете.

ПО ТЕМЕ
Третий мост Карабулинская развязка Мост Строительство Проект
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Комментарии
7
Гость
23 минуты
Всего на возведение оборонительных сооружений (зубы дракона) в Курской области было выделено более 12 млрд рублей.
Гость
18 минут
Ну кому отдавать стройку вопросов не будет, фирмы ...янов с радостью возьмутся и закончат всё в срок
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