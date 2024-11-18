В Ярославской области собираются поднять тарифы на проезд

В Ярославской области планируют повышать тарифы на проезд в общественном транспорте Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле собираются поднимать тариф на проезд. Об этом на заседании Ярославской областной Думы 15 ноября сообщили представители регионального Министерства финансов, когда речь зашла о собираемости платы за проезд.

По оперативным данным ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области», сейчас только 82% пассажиров платят за проезд. Исходя из этих данных, доходы в бюджет в 2025 году от перевозок пассажиров составят 3,4 миллиарда (притом, что расходы бюджета на перевозки примерно в три раза больше). Но стопроцентную собираемость чиновники пока не ждут. Поэтому доход на 2025 год рассчитывался исходя из двух факторов.

— Это индексация тарифа, которую мы планируем, и базовая собираемость, которая сейчас есть. До ста процентов собираемость поднять не дает проблема нехватки контролеров, — сообщили в правительстве.

Индексация тарифов — это увеличение тарифов в связи с инфляцией.

Министр финансов Ярославской области Алексей Долговов отметил, что если плату для пассажиров повысить до экономически обоснованной, то все затраты на перевозки покрывались бы полностью.

Сейчас в Ярославле предельные тарифы на пассажирские перевозки в автобусах составляют 39,73 рубля, в электротранспорте (трамваях и троллейбусах) — 43,08 рубля за разовую поездку. Это экономически обоснованные цены. Однако для пассажиров установлена «льготная» стоимость проезда на проезд: 34 рубля в любом транспорте при безналичной оплате и 38 рублей при оплате наличными.

Председатель областной думы Михаил Боровицкий предложил пойти по другому пути. А именно бороться с «зайцами».

— Установить входной контроль с валидаторами, как сделали москвичи. С экономически обоснованным тарифом решать вопрос сложнее, а с «зайцами» проще — установили механизм, и они не попадут в автобус, — отметил он.

Однако Алексей Долгов пояснил, что это всё равно не покроет расходов, которые тратят власти на перевозки.