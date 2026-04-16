Власти рассказали, когда достроят футбольный центр на месте снесенного стадиона в Ярославле, — фото

На каком этапе находится строительство футбольного центра «Шинник» на Перекопе Источник: правительство Ярославской области

Стало известно, на каком этапе находится строительство футбольного центра «Шинник» в Красноперекопском районе Ярославля. Его возводят недалеко от Петропавловского парка на месте снесенного в 2021 году стадиона «Красный Перекоп».

Как сообщили в региональном правительстве, спортивный центр готов на 60%. По данным губернатора Михаила Евраева, завершить его должны до конца 2026 года.

«Сейчас на площадке продолжаются активные работы. Уже уложен фундамент, возведены стены, установлены окна будущего центра. Строители обустраивают кровлю, прокладывают инженерные сети. Завершить строительство планируем в третьем квартале этого года», — рассказал глава региона.

На фото — как сейчас выглядит строящийся футбольный центр и каким он будет по завершении проекта Источники: правительство Ярославской области

Первый этап работ проводился летом 2024 года. На территории спортивного центра на Перекопе построили два футбольных поля с искусственным покрытием, системой дренажа, подогревом и освещением. Это обошлось в 386 миллионов рублей. Средства выделил Российский футбольный союз.

«На возведение здания спорткомплекса с раздевалками, тренажерным, учебным залами, медицинским кабинетом он [Российский футбольный союз] уже перечислил подрядчику аванс в размере 120 миллионов рублей», — уточнили в региональном правительстве.

В планах — строительство крытых трибун для обоих полей. Каждая из них будет вмещать до 500 зрителей.

Что раньше было на этом месте

В 1960-е годы рядом с Петропавловским парком был построен стадион «Красный Перекоп». Здание церковной сторожки приспособили под склад спортивного инвентаря.

К 2000-м годам стадион постепенно пришел в запустение. Здесь располагалась тренировочная база секций по метанию молота и толканию ядра, а под трибунами действовала секция легкой атлетики. С 2006 года спортивный объект пустовал.

В 2017 году Росимущество через Арбитражный суд Ярославской области передало стадион в федеральную собственность, однако спустя 2 года его вернули городу.

В 2021 году демонтировали старые трибуны. Сейчас участок принадлежит городу, но до февраля 2028 года сдан в аренду образовательному учреждению «Центр подготовки юных футболистов футбольного клуба " Шинник " ».