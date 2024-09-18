Число пострадавших в ночном пожаре в Ярославле выросло. В Минздраве прокомментировали их состояние

К утру 18 сентября выросло число пострадавших в ночном пожаре в автосервисе в Дзержинском районе Ярославля. Как сообщили порталу 76.RU в областном Министерстве здравоохранения, всего в больницу госпитализировали шестерых пострадавших.
— В больницу имени Соловьева в результате пожара доставлено шестеро пострадавших, четверо госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Двое на амбулаторном лечении, — сообщили 76.RU в Минздраве.
Напомним, возгорание автосервиса на Механизаторов, 16А началось поздним вечером 17 сентября. Над спальным районом поднялся громадный столб черного дыма.
Ранее в пресс-службе МЧС сообщали, что среди пострадавших есть пожарные.
— На месте пожара произошла разгерметизация газового баллона. К сожалению, четверо огнеборцев травмировались. Пожарные госпитализированы, — говорится в сообщении ГУ МЧС России по Ярославской области.
Несколько часов спасатели боролись с пламенем. Огонь охватил одноэтажное здание площадью в 450 квадратных метров. Пожар тушили 28 спасателей и 7 единиц техники.
Дым и пламя были видны издалека. Жители Дзержинского района жаловались на сильный запах гари в районе улиц Урицкого, Елены Колесовой, Тутаевского шоссе.
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