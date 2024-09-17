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Происшествия онлайн-трансляция «Что-то громыхнуло»: в Ярославле начался пожар. Онлайн-трансляция

«Что-то громыхнуло»: в Ярославле начался пожар. Онлайн-трансляция

Рассказываем и показываем, что происходит на месте ЧП

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Что известно о пожаре

Вечером 17 сентября начался пожар в Дзержинском районе Ярославля. В онлайн-трансляции рассказываем и показываем, что происходит на месте ЧП.

На место приехали сотрудники полиции. Они оградили территорию и не подпускают зевак близко.

— Людей просят держаться на расстоянии, — сообщает с места фотограф 76.RU.

Горящее здание находится в промзоне

На месте работают спасатели

Еще видео из Дзержинского района. Пламя не утихает.

На месте работают спасатели

Пламя и дым видно издалека

Читатели 76.RU делятся видео с места ЧП. Дым и пламя видно издалека.

— Сейчас всё тихо. Гарью не пахнет. Находясь дома, на Архангельском проезде, услышал громкий хлопок и в окно увидел дым. Поднялся на крышу дома и увидел пожар, — рассказал читатель 76.RU Дмитрий.

Читатели 76.RU сообщают, что слышали громкий звук в районе места ЧП.

— Там что-то громыхнуло, — рассказали ярославцы.

Что горит

По данным МЧС, горит одноэтажное здание на улице Механизаторов, 16а.

— Внутри находится газовое оборудование, — уточнили 76.RU в региональном МЧС.

Информация о пострадавших или эвакуированных пока не поступала.

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