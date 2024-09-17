«Что-то громыхнуло»: в Ярославле начался пожар. Онлайн-трансляция

Вечером 17 сентября начался пожар в Дзержинском районе Ярославля. В онлайн-трансляции рассказываем и показываем, что происходит на месте ЧП.
На место приехали сотрудники полиции. Они оградили территорию и не подпускают зевак близко.
— Людей просят держаться на расстоянии, — сообщает с места фотограф 76.RU.
Читатели 76.RU делятся видео с места ЧП. Дым и пламя видно издалека.
— Сейчас всё тихо. Гарью не пахнет. Находясь дома, на Архангельском проезде, услышал громкий хлопок и в окно увидел дым. Поднялся на крышу дома и увидел пожар, — рассказал читатель 76.RU Дмитрий.
Читатели 76.RU сообщают, что слышали громкий звук в районе места ЧП.
— Там что-то громыхнуло, — рассказали ярославцы.
Что горит
По данным МЧС, горит одноэтажное здание на улице Механизаторов, 16а.
— Внутри находится газовое оборудование, — уточнили 76.RU в региональном МЧС.
Информация о пострадавших или эвакуированных пока не поступала.