«Вторая "Чайка" в центре Ярославля»: собственник речного вокзала готов законсервировать здание

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Здание речного вокзала стояло много лет без внимания, но как только здесь начались работы, оно понадобилось чиновникам и общественникам
Фото: Александра Савельева
Собственник здания бывшего речного вокзала на Волжской набережной в Ярославле может законсервировать строение на много лет. Так получилось из-за того, что когда он начал реконструкцию объекта, вложив в это дело огромные деньги, здание вдруг признали выявленным объектом культурного наследия. А значит, что все работы по его сохранению теперь могут проводиться только по разрешению от регионального департамента охраны объектов культурного наследия.
— После историко-культурной экспертизы будет принято решение по вопросу о включении здания вокзала в Единый государственный реестр объектов культурного наследия, — пояснил директор департамента охраны объектов культурного наследия Александр Филяев.
По мнению специалистов, здание речного вокзала обладает историко-культурной ценностью.
— Оно интересно и с точки зрения архитектуры — как образец стиля периода советского неоконструктивизма, и с точки зрения градостроительства — как объект, формирующий панораму исторического центра Ярославля, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, и композиционную структуру Волжской набережной, — сказал вице-президент Национального комитета ИКОМОС России Юрий Аврутов.
Собственник здания возмущён — говорит, что теперь стоимость работ стала попросту неподъёмной.
— Резко изменить подходы к зданию мы не можем, а оставить его в нынешнем виде — значит создать серьёзную угрозу, — уточнил директор компании-инвестора «Байтек Машинери» Сергей Пахневич. — Постановка здания под охрану подразумевает длительный процесс согласования приспособления и проведения экспертиз. Всё это время строительный объект будет долгие годы находиться без движения и возможности продолжить ремонт. В результате мы имеем шанс получить вторую «Чайку» прямо на Волжской набережной.
Собственник здания решил провести общегородской опрос, чтобы ярославцы сами решили, что будет на Волжской набережной. В ближайшее время проект со всем комментариями и фотографиями будет выставлен на всеобщее обсуждение в соцсетях и горожане смогут голосовать за или против.
В прошлом году часть здания бывшего речного вокзала купила компания «Байтек Машинери». По их планам, здание должны были глубоко модернизировать и восстановить с учётом современных тенденций в архитектуре. Но как только начались работы, в дело вмешались активисты-историки и потребовали внести это здание в объекты выявленных памятников. И работы немедленно прекратить.
— Когда мы купили здание, то единственное ограничение тогда было по этажности — мы не могли строить больше трёх этажей. Даже колористической карты не было, — добавил Пахневич. — В конце сентября на объект начали приходить представители департамента охраны объектов культурного наследия и стали говорить, чтобы мы прекращали работы, так как объект находится в стадии рассмотрения. Потом был назначен научно-методический совет. Там чиновники обвинили нас во вкусовщине. Я не ожидал увидеть столько фарса. Мне там даже полноценно выступить не дали. Двадцать человек проголосовали за включение здания в список памятников и двое воздержались. Я спросил: «Неужели все эти люди думают так, как проголосовали?» Мне ответили, что все эти люди так или иначе зависят от департамента: они ходят подписывать туда бумажки свои и так далее. Давление на нас идёт как со стороны департамента, так и со стороны общественников.
В свою очередь, общественники рады, что им удалось отстоять здание и не дать собственнику изменить его облик.
— Мы не вставляем палки в колёса, мы спасаем облик одного из самых интересных и самых красивых зданий, построенных в 70–80-е годы в Ярославле, — объяснила свою точку зрения градозащитница Ольга Мазанова.
Первая очередь комплекса речного вокзала, где сейчас идут работы, в Ярославле была построена в 1976 году. Она включала кассовый зал, зал ожидания, кафе, небольшую гостиницу, служебные помещения для почты, диспетчера и отделения милиции, причалы, а также кинотеатр «Парус» на 400 зрителей. В здании второй очереди, введённом в строй через восемь лет, располагались ресторан на 300 мест и кафе на 100 мест. К зданию ресторана примыкает часовая башня, часы на которой перестали ходить в начале 90-х годов прошлого века. Само здание, по задумке архитекторов, было выполнено в виде громадного белого теплохода.
Ярославские краеведы рассказывают байку, что в те годы Ярославлю очень нужен был речной вокзал в центре города для привлечения туристов, но их в те времена в СССР строили только в городах-миллионниках. Решить вопрос со строительством тогда попробовала первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. Говорят, она пришла к министру транспорта и заявила, что городу необходим речной вокзал. Тот не смог отказать герою Советского Союза и дал добро, а на прощание сказал:
— Как хорошо, Валентина Владимировна, что вы одна в космос летали.
В 2017 году конкурс на реконструкцию речного вокзала проводила компания «Байтек Машинери», которая выкупила часть здания у компании «Спектр». В сентябре прошлого года здание было признано памятником культурного наследия.