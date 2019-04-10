«Вторая "Чайка" в центре Ярославля»: собственник речного вокзала готов законсервировать здание

Здание речного вокзала стояло много лет без внимания, но как только здесь начались работы, оно понадобилось чиновникам и общественникам

Собственник здания бывшего речного вокзала на Волжской набережной в Ярославле может законсервировать строение на много лет. Так получилось из-за того, что когда он начал реконструкцию объекта, вложив в это дело огромные деньги, здание вдруг признали выявленным объектом культурного наследия. А значит, что все работы по его сохранению теперь могут проводиться только по разрешению от регионального департамента охраны объектов культурного наследия.

— После историко-культурной экспертизы будет принято решение по вопросу о включении здания вокзала в Единый государственный реестр объектов культурного наследия, — пояснил директор департамента охраны объектов культурного наследия Александр Филяев.



По мнению специалистов, здание речного вокзала обладает историко-культурной ценностью.

— Оно интересно и с точки зрения архитектуры — как образец стиля периода советского неоконструктивизма, и с точки зрения градостроительства — как объект, формирующий панораму исторического центра Ярославля, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, и композиционную структуру Волжской набережной, — сказал вице-президент Национального комитета ИКОМОС России Юрий Аврутов.

Собственник здания возмущён — говорит, что теперь стоимость работ стала попросту неподъёмной.

— Резко изменить подходы к зданию мы не можем, а оставить его в нынешнем виде — значит создать серьёзную угрозу, — уточнил директор компании-инвестора «Байтек Машинери» Сергей Пахневич. — Постановка здания под охрану подразумевает длительный процесс согласования приспособления и проведения экспертиз. Всё это время строительный объект будет долгие годы находиться без движения и возможности продолжить ремонт. В результате мы имеем шанс получить вторую «Чайку» прямо на Волжской набережной.

Застройщик не планирует как-то кардинально менять облик здания Фото: источник 76.RU

Собственник здания решил провести общегородской опрос, чтобы ярославцы сами решили, что будет на Волжской набережной. В ближайшее время проект со всем комментариями и фотографиями будет выставлен на всеобщее обсуждение в соцсетях и горожане смогут голосовать за или против.

В прошлом году часть здания бывшего речного вокзала купила компания «Байтек Машинери». По их планам, здание должны были глубоко модернизировать и восстановить с учётом современных тенденций в архитектуре. Но как только начались работы, в дело вмешались активисты-историки и потребовали внести это здание в объекты выявленных памятников. И работы немедленно прекратить.

— Когда мы купили здание, то единственное ограничение тогда было по этажности — мы не могли строить больше трёх этажей. Даже колористической карты не было, — добавил Пахневич. — В конце сентября на объект начали приходить представители департамента охраны объектов культурного наследия и стали говорить, чтобы мы прекращали работы, так как объект находится в стадии рассмотрения. Потом был назначен научно-методический совет. Там чиновники обвинили нас во вкусовщине. Я не ожидал увидеть столько фарса. Мне там даже полноценно выступить не дали. Двадцать человек проголосовали за включение здания в список памятников и двое воздержались. Я спросил: «Неужели все эти люди думают так, как проголосовали?» Мне ответили, что все эти люди так или иначе зависят от департамента: они ходят подписывать туда бумажки свои и так далее. Давление на нас идёт как со стороны департамента, так и со стороны общественников.



Собственник начал работы в здании бывшего речного вокзала до того, как его признали памятником Фото: Александра Савельева