Светлана, её муж и пятеро её детей сейчас в Ярославле

Многодетная семья из Киева эмигрировала в Ярославль. Светлана Пикта, её муж и пятеро их детей две недели назад обзавелись новой квартирой во Фрунзенском районе.



Как рассказала Светлана Пикта, её семья пыталась переехать в Россию целый год из-за опасной ситуации на Украине.



Светлана через интернет познакомилась с ярославной Светланой Москвитиной, которая взяла семью Пикта под своё крыло. Деньги на переезд и необходимые вещи им собирали россияне. Оказалось, что Светлана давно ведёт свой канал на YouTube, где рассказывает о том, что происходит с её семьёй. Многие жители России следили за этими публикациями и искренне сочувствовали Светлане и её детям.



6 июля семья Пикта праздновала новоселье в Ярославле. Светлана рассказала: в городе её поразило всё, начиная от климата и заканчивая «европейской аккуратностью дорог». Хотя на Украине её пугали разрухой и неухоженностью русских городов.



— Привычной, изнуряющей духоты здесь нет, очень свежо. Я балдею от здешней молочки! Можно смело брать любую свежую марку и там действительно будет то, что указано на пачке. Молоко — значит молоко. Я балдею от ощущения свободы, как будто вырвалась из тюрьмы! Старший сын сегодня был потрясён европейской аккуратностью дорог. Он весной путешествовал в Гамбурге и сказал, что в Ярославле ничуть не хуже. Хотя сами ярославцы дорогами не вполне довольны. Увы, констатирую факт, Киев по сравнению даже с Ярославлем, как сарай рядом с небоскрёбом, — сказала Светлана Пикта.



Сейчас Светлана и её семья стараются получить гражданство России.

