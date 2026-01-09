Снесут и предъявят счет: власти рассказали, чем закончился скандал с подрядчиком ярославского парка

По информации от мэрии, парк в Заволжском районе будет полностью снесен. Речь идет об «Озерной гривке», на территории которой работы ведутся с 2022 года.
Дело в том, что скандальный застройщик парка «Озерная гривка» в Ярославле должен был демонтировать разрушенные зоны. Заммэра Ярославля по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Николай Степанов отметил 76.RU, что, по состоянию на 19 декабря 2025 года, работы не проводились.
Напомним, работы в Заволжском парке начались в 2021 году. На благоустройство по губернаторской программе «Решаем вместе!» выделили 18 миллионов рублей. В итоге подрядчик нашелся за 13,8 — московское ИП Вадима Арефьева. Работы шли туго, отчасти из-за того, что местность заболоченная. Сроки работ сдвигались несколько раз: на декабрь 2021-го, на июнь 2022-го.
Что известно о подрядчике
Подрядчиком и исполнителем на участке выступал индивидуальный предприниматель Вадим Арефьев. По данным «Контур.Фокуса», он занимался строительством инженерных сооружений. 25 ноября 2025 года предприниматель был объявлен банкротом. Его убыток по данным за 2024 год составляет 3,5 млн рублей.
Помимо этого, Вадим Арефьев занимался грузовыми перевозками и был генеральным директором компании. Но 25 сентября 2025 года его исключили из реестра юридических лиц в связи наличием в ЕГРЮЛ недостоверных сведений.
В мэрии рассказали, как проходил судебный процесс со скандальным подрядчиком. Началось всё с расторжения контракта 2 декабря 2022 года. Работы на объекте не были приняты, оплату не произвели.
14 августа 2024 года МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» подало в суд на предпринимателя, требуя демонтировать установленное им оборудование в течение десяти дней.
После судебных разбирательств 18 ноября 2025 года арбитражный суд поручил Вадиму Арефьеву в течение 20 дней (до 8 декабря) демонтировать все установленные площадки в парке и вывезти оборудование с территории. Подрядчик не объявился.
За невыполнение принятого решения суда ИП Вадиму Арефьеву предъявят счет для оплаты. Тем не менее снос разрушенных площадок всё равно будет произведен. Этим займется МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» города Ярославля.
Планы на дальнейшее использование территории в мэрии пока не разглашают. Николай Степанов сообщил, что разбираться с этой проблемой еще не начали.
«Вопрос благоустройства будет решен после освобождения территории от установленного оборудования», — дополнили в мэрии.