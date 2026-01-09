Снесут и предъявят счет: власти рассказали, чем закончился скандал с подрядчиком ярославского парка

Подрядчиком и исполнителем на участке выступал индивидуальный предприниматель Вадим Арефьев. По данным «Контур.Фокуса», он занимался строительством инженерных сооружений. 25 ноября 2025 года предприниматель был объявлен банкротом. Его убыток по данным за 2024 год составляет 3,5 млн рублей.

Помимо этого, Вадим Арефьев занимался грузовыми перевозками и был генеральным директором компании. Но 25 сентября 2025 года его исключили из реестра юридических лиц в связи наличием в ЕГРЮЛ недостоверных сведений.