Посады, слободы, заимки: во что и как будут переименовывать ярославские села и деревни

В Ярославской области появились новые типы населенных пунктов Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославской области стало больше типов сельских населенных пунктов. Изменения в перечень были внесены в ноябре 2025 года. Тогда был скорректирован закон «Об административно-территориальном устройстве Ярославской области и порядке его изменения».

В Министерстве регионального развития Ярославской области рассказали, что изменилось и как это отразится на жителях.

Какие типы населенных пунктов добавились

В Ярославской области уже существовали хутора, местечки, деревни, села, станции и поселки. Согласно изменениям к этому списку добавили поселки при железнодорожных станциях, слободы, сельца, посады, заимки, усадьбы, а также другие населенные пункты, не относящиеся к городским поселениям.

Власти приняли такое решение, чтобы избежать дублирования в типах и названиях населенных пунктов в пределах одного муниципального округа. Эта проблема возникла в результате муниципальной реформы, когда вместо районов путем объединения поселений создали округа.

«Такое положение дел создает системные затруднения в обеспечении граждан государственными и муниципальными услугами, касающимися регистрации юридического лица, продажи имущества, уплаты налогов и так далее», — пояснил министр регионального развития Ярославской области Евгений Чуркин.

Например, на территории Рыбинского округа существует по восемь деревень с наименованиями «Ивановское» и «Починок», на территории Даниловского округа — по четыре деревни с наименованиями «Ивановское» и «Высоково», на территории Любимского округа — четыре деревни с наименованием «Митино» и три деревни с наименованием «Починок».

По какому принципу будут переименовывать

В Министерстве регионального развития Ярославской области порталу 76.RU пояснили, что действующее федеральное законодательство не предусматривает толкования типов населенных пунктов. То есть никаких официальных определений, что такое, например, слобода, сельцо, усадьба нет.

«Отнесение сельского населенного пункта к тому или иному типу будет определяться комплексом факторов, в том числе, численностью населения, размерами территории, историческими традициями и преобладающей хозяйственной деятельностью», — добавили в министерстве.

Инициаторами изменения типов сельских населенных пунктов станут представительные органы округов. При этом они должны будут учесть мнение жителей.

«Законодательством предусмотрены восемь форм учета мнения населения для решения вопросов местного значения. При изменении типа сельского населенного пункта полагаем, что учет мнения населения может быть реализован в таких формах, как сход граждан, опрос, публичные слушания/общественные обсуждения или собрание граждан. Способ выявления мнения населения по изменению типа сельского населенного пункта будет определен органами местного самоуправления соответствующего муниципального образования самостоятельно», — уточнили в Министерстве регионального развития.

Окончательное решение по изменению типа каждого сельского населенного пункта будет принимать Ярославская областная Дума.

Когда начнут переименовывать

На изменение типа населенного пункта, по расчетам властей, может уйти около трех месяцев, включая подготовку документации, выявление мнения населения и принятие соответствующего законодательного акта.

«Соответствующая работа уже началась и, учитывая достаточно обширный перечень одноименных населенных пунктов, будет продолжена в течение 2026 года», — уточнили чиновники.

Что требуется от жителей

В Министерстве регионального развития отметили, что, по закону, ни жителям, ни организациям при изменении типа населенного пункта ничего предпринимать не нужно. Не требуется менять паспорта, документы о регистрации и документы на недвижимость.